Julio Bitelli, embajador de Brasil: “La condena a Bolsonaro tiene un peso histórico para toda la región”

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, destacó que la condena a Jair Bolsonaro refleja “la fortaleza de las instituciones en Brasil, de cómo de verdad los poderes están independientes y funcionan como tenían que funcionar”. “Terceros países no se tienen que meter en la decisión de la justicia brasileña”, sostuvo, en referencia a las amenazas de Estados Unidos por las tarifas a las exportaciones brasileñas. "Es una utilización en forma de chantaje para un intento de interferir justamente en la justicia de otro país soberano. Eso es inaceptable", remarcó el diplmático en en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Estoy presentando el informe sobre los 27 años de condena al expresidente Bolsonaro. Me gustaría su reflexión sobre la importancia que tiene este juicio. Nosotros aquí reflexionábamos, en comparación con otros juicios que para la región, como fue en el caso de Argentina, el juicio a los a los exmiembros de la última dictadura militar. No sé si este fallo podría tener, en el caso de Brasil, también una especie de connotación inspiradora para toda la región, desalentando futuros golpes, desde ya no desde militares, sino desde propios gobiernos civiles.

No hay duda de que es algo de un peso histórico muy especial en Brasil y para toda la región. Si uno mira un poquito la prensa internacional y ve como la interpretación de que se hizo algo en Brasil que no pasó en otros lugares que tuvieron experiencias históricas parecidas. Creo que eso habla mucho de la fortaleza de las instituciones en Brasil, de cómo de verdad los poderes están independientes y funcionan como tenían que funcionar Por supuesto hay etapas todavía por cumplir, pero es algo de una importancia histórica fundamental.

Usted no lo dice, pero uno podría decir: si en Estados Unidos la justicia hubiese tenido —y el Supremo Tribunal, equivalente allí a la Corte Suprema, la misma independencia que tiene en Brasil hubiesen condenado a los 3 años a Donald Trump, y no sería presidente de los Estados Unidos Donald Trump, por algo similar, ¿no? La comparación viene allí: la justicia brasileña marcando un precedente a nivel mundial que el país más desarrollado del mundo no logró hacer.

Lo que digo siempre es que a Brasil no nos gusta que opinen sobre nuestro sistema judicial, así que tampoco opinamos sobre los demás. Pero es algo que está ahí en la prensa. Incluso la prensa de Estados Unidos.

Y, lo que sí podría, embajador, opinarnos es ¿qué significa para Brasil esta especie de penalidad, que está relacionada casualmente con el juicio de Bolsonaro, de tarifas por parte de los Estados Unidos de 50% a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos?

No, eso es un absurdo. Es una utilización en forma de chantaje para un intento de interferir justamente en la justicia de otro país soberano. Eso es inaceptable. El gobierno brasileño ya lo dejó claro, icluso con Estados Unidos. Ya el presidente mismo dijo: "Si quieren discutir comercio, discutamos comercio, pero injerencia en las decisiones de nuestra justicia, eso no es aceptable". Y por eso hubo una declaración ayer, una reacción formal de Itamaratí a las otras amenazas que vinieron del secretario de Estado, a Marco Rubio, que para todos los efectos no funcionarán como intimidación para nosotros.

Cecilia Degl'Innocenti: ¿Cómo esperan la reacción del gobierno de Donald Trump, considerando que desde el día 1 el presidente de los Estados Unidos no solamente aplicó una medida unilateralista, ¿no?, como el 50% extra aranceles, sino también le envía una carta personalmente al exmandatario Bolsonaro? ¿Esperan nuevas represalias? ¿Están en contacto con la Casa Blanca?

De nuevo, insisto en eso. Nosotros creemos que terceros países no se tienen que meter en la decisión de la justicia brasileña. Con los Estados Unidos estamos dispuestos a dialogar sobre lo que quieran, pero este tipo de amenaza no tiene efectos en Brasil. No vamos a escalar un conflicto con Estados Unidos para nada. No es de nuestro interés. Pero, de nuevo, lo que piensen ahí de las decisiones de la justicia brasileña no van tampoco a tener efectos sobre esas decisiones.

Embajador, una pregunta más y lamentamos colocarlo en cierto aprieto. Uno de los elementos que motivaron la tobillera en el expresidente Bolsonaro era que habían trascendido unos mensajes en los que se podía inferir que Bolsonaro pensaba un eventual exilio en la Argentina. Me imagino que eso hubiera sido un serio problema para un embajador de Brasil en la Argentina. No sé si usted tiene alguna reflexión que hacernos sobre el tema. Si se salvó finalmente usted con la tobillera de Bolsonaro. Perdone que lo tome así un poco medio en broma.

No, sobre eso es interesante porque, claro, cuando salió la noticia por primera vez, la gente me llamaba para preguntar si eso había pasado en algún momento por la embajada o lo que sabíamos. Bueno, yo tomé conocimiento de eso por la prensa. Por acá no pasó nada, por supuesto. Y la gente misma de Bolsonaro dijo que eso era una idea que alguien en algún momento ahí pensó como posibilidad, pero nunca se tradujo en nada concreto, así que quedará más como una anécdota.