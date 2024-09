Julio Piumato: "La Justicia necesita muchos Lijos"

Julio Piumato defendió el pliego de Ariel Lijo para integrar la CSJN, debido a que considera que su conocimiento en profundidad del Poder Judicial sería beneficioso para el órgano de justicia, además de contar con el apoyo de distintos estamentos de la política, como magistrados y fiscales. Por otra parte, se opuso firmemente a la idea de ampliar la Corte Suprema y calificó el proyecto de “mamarracho”, por tener como objetivo controlar el tribunal. Además, se expresó sobre la represión policial hacia trabajadores judiciales en Tribunales, en el marco de un reclamo por aumento salarial: “Se ve que les molesta cuando los trabajadores defienden sus derechos, su salario y su dignidad”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Piumato es secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y habló luego de la represión que hubo en la protesta de los trabajadores judiciales.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está de salud?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bien, todos bien, pero con quemaduras. Hay compañeros que sufrieron quemaduras en el pecho. Este gas es una cosa venenosa, es terrorífico, lo usaron en la guerra de Vietnam y después para animales salvajes, así nos considera Patricia Bullrich. Un trabajador que reclama por sus derechos es una bestia salvaje o un enemigo de la guerra, no nos sorprende nada.

AG: Nosotros decíamos aquí que se está reiterando este modo, los jubilados la semana pasada y ahora lo que pasaba con ustedes. ¿Es algo que nos vamos a empezar a acostumbrar a ver en las calles?

Sí, obviamente. Pero lo de ayer es algo todavía más increíble, porque evidentemente han decidido dar un salto.

Nosotros venimos en la lucha por el salario, que lo vamos perdiendo desde el mes de diciembre en que asumió este Gobierno, y en la metodología de trabajo hacemos protestas dentro del Palacio, los banderazos las llamamos, en todas las delegaciones del país. Hacemos un acto adentro, con bombos y discursos, y después salimos, porque la mayoría de la gente no trabaja en el Palacio sino en otros edificios, ordenadamente y cantando. Esperamos en las escalinatas, que bajen todos y luego salimos del Palacio, cruzamos el Talcahuano cortando la calle por cinco o siete minutos, no más. Y estos salvajes, porque no son fuerzas del orden, que están con el famoso protocolo, lo saben porque están todos los martes, y nunca hubo un incidente porque son 5 minutos y nos desconcentramos.

Ayer pasó lo mismo de siempre. Terminamos los discursos y salimos, pero advertimos que ojo con cualquier tipo de provocaciones. Salimos bien y de golpe, cuando empezamos a retirarnos, tenemos filmaciones de todo tipo, con los compañeros con los bombos arriba retirándose, no tocandolos, hacen esto. Ese ataque que hacen empujando groseramente cuando nos quedaban 30 segundos, el tema era la represión.

Hemos filmado también, antes de empezar esto, como el jefe del operativo recibe un llamado telefónico, corta, por lo que vino de arriba, y da la orden. Y, más allá de los que empujaban, había siete u ocho sueltos que estaban con los temibles aerosoles batiéndolos.

Represión en la protesta de jubilados.

AG: Es decir, no iban a cortar la calle, sino que salían de la manifestación que se hace dentro de Tribunales.

Era la desconcentración de la manifestación que hay al interior de Tribunales, que la hacemos todos los martes y ellos la conocen. Pero, si ves la operación, era un escarmiento que nos quería dar.

Fue tremendo, porque empiezan tirándome a mí, y yo me di vuelta diciendo que paren un poco, que nos estábamos yendo y que no tenía sentido que nos empujen así. Al primero que le tiran es a mí. El jefe del operativo, por atrás, me tira eso, que lo vi venir un baño amarillo terrorífico, y ahí empezaron con todo.

Al compañero que detuvieron también lo tenemos filmado, lo hacen por desacato a la autoridad y era un compañero que estaba frenando a los que empujaban para que no se tropezaran las compañeras. Estaba de espaldas a la policía, lo manotean desde atrás, lo sacan de ahí , lo tiran y cuatro tipos le empiezan a pegar. Imágenes que vemos en todas las represiones. Obviamente lo lastimaron mucho en la cara, era un escarmiento, era una caza. Se ve que les molesta cuando los trabajadores defienden sus derechos, su salario y su dignidad.

Julio Piumato sobre la situación de la Justicia: "Estamos en una emergencia judicial"

Elizabeth Peger: El propósito de la protesta que ustedes estaban haciendo tiene que ver con las negociaciones salariales. Mencionaba usted recién el reclamo por el deterioro salarial en la actividad. ¿Cómo está esa negociación?

El banderazo y el paro del día viernes ya estaba decretado, en función de que todavía no teníamos la recomposición de julio y agosto. La Corte pidió cambio de partida y no nos pusimos de acuerdo con la Corte, porque pidió mucho menos de lo que nosotros reclamábamos para empezar a recuperar lo que perdimos de diciembre. La corte pidió el 3,5% para julio y el 3% para agosto, pero pasó un mes y el Gobierno no dice nada, un disparate entonces. Y ni siquiera nos pagan lo que pidió la Corte, así que estamos con el sueldo del mes de junio.

EP: Se lo preguntaba también porque hay una postura política de parte del Gobierno que no quiere, por lo menos en todo lo que involucra sindicatos estatales o a sindicatos que negocian con algún sector del estado, más aumentos hasta fin de año.

Obviamente. En la misma línea, los que ganan un poco más, que ganen menos, como igualar para abajo.

Ahora, la ignorancia por parte del Gobierno es brutal, porque en la Justicia tenemos un régimen especial de exclusividad, o sea que no podemos tener otro trabajo ni ejercer la profesión libremente, quienes son abogados, contadores o lo que sea.

En los demás poderes, el que es psicólogo o abogado tiene su estudio, pero en la Justicia no. Entonces, ahora nosotros estamos planteando a la Corte configurar la estructura salarial para que quede claro qué porcentaje cobramos, como dedicación exclusiva, y si no que nos liberen y tengamos otro trabajo.

¿Vos te imaginas una Justicia donde un empleado judicial tenga su estudio jurídico? ¿Qué va a priorizar? ¿El interés de la sociedad o su interés individual del estudio? Es un disparate. Hay una ignorancia en las medidas que se toman que son muy dañinas, porque perjudica no solo, como en todos los casos, a los trabajadores, sino que acá están perjudicando directamente al servicio de Justicia.

Javier Milei desestimó por decreto un pedido para frenar la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

EP: Cambiando de tema, usted públicamente ha expresado su respaldo al pliego del juez Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los motivos que orientan ese apoyo?

Los motivos es que lo conocemos largamente y él conoce largamente la necesidad de la Justicia.

La Corte necesita tener alguien de adentro que conozca las necesidades, porque es la cabeza del Poder Judicial y tiene dos roles. Primero, es el último tribunal que toma las últimas decisiones en materia de derecho, interpretación de la Constitución, y en las causas más importantes que llegan a la Justicia. Pero, además, es la cabeza del Poder Judicial y tiene que conducirlo. Si todos los ministros de la Corte vienen de afuera, hasta que se anotician sobre las necesidades de la Justicia, cada vez funciona peor.

Necesitamos alguien que interprete, y fijate que tiene el apoyo de todos los estamentos del Poder Judicial, de magistrados, fiscales, de todos, porque es un hombre que conoce esto.

EP: En ese sentido, su posición se parece a la defensa que ejerció Milei, que justifica la candidatura sosteniendo que es un hombre que conoce la Justicia.

Yo veo quienes lo critican, y son los poderosos de la Argentina, la Nación, Clarín y el colegio Montevideo, que quieren candidatos de ellos con el poder concentrado. Con eso, a los trabajadores y al pueblo argentino, muy bien no nos va a ir. Acá aplica el dicho: “mirá quienes te joroban y anda por otro lado”.

Otros sectores, como asociaciones de mujeres, que critican y dicen que tiene que ser una mujer, yo le critico a esa gente que Fernández no cumplió el decreto de Néstor Kirchner, porque donde decía que había que tender a la presencia de género y el equilibrio, también decía que el género no era obligatorio, pero sí era obligatorio que en 30 días producida la vacante, el Poder Ejecutivo tenía que proponer el reemplazante. Pasaron dos años y nadie de esas asociaciones le reclamó a Alberto Fernández que cubriera ese cargo. Nosotros sí lo hicimos, la Unión de Empleados de la Justicia sí lo hizo, y me respondían que no tenían los votos. Yo decía que dependía de la mujer que manden, si mandan un cachivache obviamente no va a tener los votos, pero sí si mandan a una mujer y jurista de prestigio, que las hay y muchas.

Si no les quieren dar el acuerdo, la pelota va para el otro lado y tendrá que justificar por qué son responsables de que no se complete la integración de la Corte. Entonces, nosotros tenemos la conciencia tranquila.

Nosotros pensamos que iba a ser una mujer y no impulsamos la candidatura de Lijo. Ahora, cuando candidatean a Lijo, yo dije que a la Justicia no le podía pasar algo mejor que tener a un hombre como Lijo en la Corte, y lo dije en un tuit, la Justicia necesita muchos Lijos y Lijas, porque creo que mujeres tienen que haber.

El Gobierno ya trabaja en su idea de ampliar la Corte Suprema: números, votos y plazos

Claudio Mardones: Hay otro tema sobre esa mesa, no solamente el reemplazo de Elena Highton de Nolasco y lo que se viene respecto a Juan Carlos Maqueda, sino la negociación de la ampliación de la Corte. Usted ha visto que incluso hay una media sanción del Senado, que todavía no ha perdido el Estado parlamentario…

Eso es un mamarracho.

CM: Bueno, quería pedirle su opinión respecto a la posibilidad de ampliar la Corte.

El proyecto que está en el Senado es un mamarracho. Decir que cada provincia tiene que tener un ministro de la Corte es un mamarracho.

Además, se aplica la teoría de los actos propios, porque las provincias que están de acuerdo con eso, en sus superiores tribunales provinciales no tienen el mismo criterio de tener un jurista de cada una de las regiones y departamentos de las provincias. Así que, en la teoría de los actos propios, no podés pedir para la Nación lo que no aplicas en tu provincia. Además que sería un desbarajuste total ese funcionamiento.

En ese sentido, siempre dije y tengo escritos bastantes artículos, siempre que se trató de aumentar el número de miembros de la Corte, se lo hizo para dominarla. La mayoría de los casos fracasaron, Menem lo pudo hacer y fíjate la Corte que hizo. Después todos quisieron aumentarla, y por suerte fracasaron. Te digo más, se redujo en el gobierno de Néstor Kirchner por una iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, y las razones por la cual limitaba de siete a cinco creo que es una exposición de motivo brillante. Yo coincido 100% con esto. Y jamás, en los proyectos de cambiarla, explicaron que situaciones habían modificado esos argumentos puestos en la ley que en 2007 redujo la Corte nuevamente a cinco miembros.

El problema de la Corte no es el número de miembros, el problema de la Corte es que necesitamos una Corte independiente.

"El problema de la Corte no es el número de miembros, el problema de la Corte es que necesitamos una Corte independiente", sostuvo Julio Piumato.

“No es posible que no se contemple la inclusión de una mujer en la Corte Suprema”

CM: ¿Usted cree que el Gobierno se equivocó directamente en jugar esta ficha de ampliar la Corte de cinco a nueve? Incluso hay versiones de que el propio Milei le prometió a Macri que no lo hará, pero forma parte de cómo se trabó la negociación...

No sé lo de la negociación, porque tengo versiones que dicen cosas de negociaciones que no son tales. Acá hay muchas especulaciones que tiran los que tienen una intención, lo digo de gente del Gobierno, y que no fueron tales. Se tiran muchas cosas, como no hay información, para embarrar la cancha. Como los periodistas necesitan información la sacan a rolete.

Yo tengo otra información, y es que esas reuniones que dicen, no se hicieron. Pero obviamente, si uno dice Fulano y Mengano están negociando, Sultano dice ¿cómo? ellos están negociando ¿y yo qué?, y ahí se arma el desbarajuste y se paraliza todo...

CM: Está siguiendo el tema...

Porque a mí me interesa que esto se resuelva.

Nosotros no nos casamos con nadie. Si Lijo no cumple las cosas bien, nosotros sabemos dónde vamos a estar, pero confiamos en que lo va a hacer, porque la Justicia necesita alguien que conozca la realidad interna de la Justicia.

Además, te digo una cosa, cuando lo nombraron a Zaffaroni no era afiliado al gremio, y apenas lo nombraron juez se quiso afiliar, así que lo afiliamos. En esa charla dijo “yo antes de firmar una acordada en contra de los judiciales me corto una mano”. Un mes después, un 28 de diciembre, firmó una que no nos beneficiaba. Hicimos una protesta y pusimos un cartel con la cara de él diciendo “si Zaffaroni hizo esto, a partir de hoy tendríamos que llamarlo el Manco Zaffaroni, porque se intentó cortar la mano”. Fue gracioso. Después tuvimos una reunión, recompusimos, y nunca más firmó algo en contra de los trabajadores.

Nosotros no decimos que esté en contra de algo porque no nos gusta, nuestro lema es que si no podemos justificar que nuestros reclamos mejoran el servicio de justicia, no lo hacemos. Jamás tenemos planteos corporativos. Nosotros demostramos a quien quiera escuchar, que nuestros reclamos mejoran el servicio de justicia.

Muchas veces se da por hecho y muchas veces no alcanza tener razón, sino que tenés que tener la fuerza para imponerla, pero sabemos que cuando nos escuchan, mejora la Justicia. Te doy un ejemplo, venimos de hace años con que el gremio tiene que tener participación en la obra social, porque era un desastre. Finalmente, el año pasado, conseguimos que hubiera un directorio de cinco. La asociación metió a tres directores de la Corte y un representante del magistrado, y nosotros metimos a una compañera. Preguntale a cualquier judicial, después de un año y medio, cómo funciona ahora la obra social en el Poder Judicial. Así que nuestras reivindicaciones las sustentamos con nuestros hechos.

MVB FM