Julio Zamora: "El peronismo está secuestrado en sus ideas"

Julio Zamora alertó que "están surgiendo actores nuevos en el delito" a partir de las políticas y los ajustes del Gobierno. Además, contó que en el municipio que gobierna, Tigre, aumentó la asistencia estatal. "El límite de estás políticas económicas es cuando uno abre la heredera", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Zamora es el intendente del municipio de TIgre, lo es desde 2015 y fue reelecto hasta el 2026. Fue concejal en su partido en 2007, secretario de Políticas Sanitaria y Desarrollo Humano del municipio y además fue secretario de Capacitación Legal y Técnica del gremio La Fraternidad. En un acto reciente, Zamora criticó la gestión del Gobierno y sostuvo que “estar a favor de la libertad es cuidar a los más humildes”.

Hace varios días venimos trabajando el tema de la obsolescencia de las “canciones viejas", como dijo Axel Kicillof del peronismo. Surgen dudas acerca del reordenamiento peronista y cuáles pueden ser sus emergentes. ¿Cuál es el futuro de ese panperonismo que vos también integrás?

Creo que nosotros lo venimos planteando en reuniones internas con intendentes y dirigentes. Se hace necesario en el peronismo, después de cuatro años muy traumáticos, una lectura muy profunda del gobierno que protagonizamo. En la medida que no podamos realizar esta lectura en un marco amplio, que no hagamos esa crítica de lo pasado, no nos vamos a constituir en una fuerza política con expectativa de triunfo.

Y eso es lo que está en discusión hoy en el peronismo, muchas veces se tapa, no se abre esa discusión pero, de alguna manera, la fuerza y la opinión de los militantes y dirigentes políticos va a hacer surgir ese debate, y esa pérdida de sentido que tuvimos en el peronismo en estos cuatro años, que nos alejaron de la gran mayoría.

La pregunta es cómo retornamos a esos principios originarios que nos vieron junto a los más débiles, a los oprimidos, a la gran mayoría de la población que hoy está sufriendo los efectos de una política económica que los perjudica.

¿Cuánto sacó Milei en tu partido,Tigre, en el balotaje? ¿Y cuánto Sergio Massa?

Yo creo que fue algo así como 51 y pico Milei y Massa un 48 y pico.

O sea que en Tigre, Massa mejoró su performance relativa a nivel nacional. Me pregunto, vos que estuviste reunido con Guillermo Francos, quien trajo a Scioli al gabinete, ¿creés que va a haber un deseo por parte de La Libertad Avanza de incorporar intendentes y gobernadores peronistas?

A ver, creo que quienes están en el poder siempre tienen deseo de incorporar a distintos sectores a su espacio. El tema es que para que exista esa situación tiene que haber comunión de ideas, objetivos comunes, trazar horizontes en los cuales cada uno de los dirigentes nos sintamos parte. Y la verdad es que no me siento parte de estas políticas de gobierno, lo digo con todo respeto, sin ningún tipo de violencia verbal, porque muchas veces la violencia verbal es la que ocupa toda la escena. No formamos parte de este gobierno y no compartimos la mayoría de las políticas de este gobierno. Así que puede haber en el poder la necesidad o el deseo de poder incorporar intendentes, pero no veo ese escenario.

¿Cómo ves las elecciones legislativas del próximo año? ¿Ves el peronismo mejor o peor? ¿Y a La libertad Avanza?

La Libertad Avanza va ocupando la agenda, lamentablemente, porque no dimos una discusión dentro del peronismo. Hoy no tenemos unificado una personería que nos permita decir bueno, este liderazgo es el que nos va a llevar a una recomposición del partido. Eso hoy está en discusió,n y hasta que no podamos definir ese liderazgo, nuestras chances no van a ser buenas. Van a ser chances que pueden provocar hasta rupturas, que es lo que no queremos.

Nosotros queremos confluir y aportar en un peronismo que esté ampliado y que convoque a otros sectores también, porque lo que está muy claro en este avance del neoliberalismo es que los sectores democráticos y que tienen una vocación de representar a la mayoría, como el radicalismo o el peronismo, tendrían que tener un punto de coincidencia para una expresión política en el 2025 y en el 2027.

Alejandro Gomel (AG): Hablaba de la falta de liderazgos. Justamente, más temprano hablamos con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien es muy cercano a Cristina Kirchner, y afirmaba que la ex mandataria tenía que ser protagonista de esta reconstrucción. ¿Usted cómo ve la figura de la ex vicepresidenta? ¿Considera que tiene que correrse, estar adentro o liderar?

Creo que entre todos tenemos que cuidar a las que fueron nuestras figuras. Cristina fue presidenta de la Nación en dos oportunidades. Objetar su liderazgo, o ponerla como líder, no hace bien a un partido que viene de una derrota catastrófica.

Cristina tiene para aportar y merece todo nuestro respeto. Yo la valoro mucho y considero que es una gran dirigente. Pero creo que la etapa que viene del peronismo tiene que ser de un peronismo mucho más ampliado. Hoy el peronismo está como secuestrado, está en una encerrona, sin poder tener una mirada más allá de lo que nos pasó. O sea, miramos mucho para atrás y no miramos para adelante.

Cristina Fernández y un liderazgo que se pone cada vez más en duda dentro del partido.

AG: ¿Quién lo tiene secuestrado al peronismo?

Digamos que el peronismo está secuestrado en sus ideas. Creo que hay una pérdida de sentido de lo que fue el peronismo originario, sin que esto signifique que tengamos que volver a pensar el peronismo en sus orígenes de manera pétrea. Pero sí es cierto que, durante estos cuatro años que pasaron, nos hemos corrido de esa representación de la mayoría. Entonces, si la conducción no toma nota de que estos cuatro años nos llevaron a la derrota de las peores que ha tenido el peronismo, creo que no vamos a poder reconstruir nuestra fuerza política.

AG: ¿Se refiere al dedazo, a la elección a dedo de los dirigentes?

Sí, por supuesto. Eso es parte del dedo y de las prácticas antidemocráticas, nosotros hemos sido protagonistas de eso, ¿no? O sea, la hemos sufrido. Entonces, eso se tiene que acabar, muchos de nosotros no podemos volver a una contienda electoral sin reglas de juego claras.

El golpe en el bolsillo y la reacción social

Elizabeth Peger (EP): Quería consultarle un poco sobre la realidad social y económica que atraviesa hoy Tigre, ya que usted está en contacto directo con los vecinos. ¿Cómo está Tigre y cómo está atravesando la gente esta realidad económica difícil?

Veo mucha angustia en la población. Hay sectores que se han incorporado a nuestro programa alimentario, es decir, personas que no han tenido esa cultura de asistencia por parte del Estado pero a raíz de que perdieron su empleo o que su salario se vio desmejorado en estos últimos tiempos, pasan a integrar nuestro sistema de protección social.

Además, veo mucho delito de subsistencia, delito de robo de cables, robo de cañerías de gas, a los fines de poder comercializarlo y tener un sustento en la mesa. Todo esto habla de que están surgiendo actores nuevos en el delito, que fundamentalmente lo hacen por subsistencia, eso es muy preocupante porque sabemos que comienza de esa manera pero no sabemos cómo termina.

EP: ¿Y al respecto de la situación económica que dicen, por ejemplo, los comerciantes en su municipio?

La situación económica de los comerciantes no escapa a la de los trabajadores. Se vende menos, hay muchos más costos fijos de luz, de tarifas, de alquileres, y eso hace que muchos comerciantes estén en una situación muy al límite. Se han cerrado comercios de cierta calidad y abren comercios de menos calidad, más pauperizados, digámos. Esa es la realidad que nosotros vemos.

EP: ¿Se mantiene ese respaldo que obtuvo Milei en la elección? ¿En general qué dice la gente? ¿Sigue aguantando? ¿Hasta cuándo?

Sí. Yo veo que oscilan entre el apoyo, en la situación de decir, bueno, tenemos que pasar por esto. Eso se nota en algunos vecinos que lo plantean y también en la angustia de no tener una representación clara de la oposición, ya que la gente no encuentra un canal para poder expresar su angustia, su bronca, las preocupaciones que tienen, tanto las pymes como los comercios y la gente común. Es que, al no haber una alternativa política, prima la desesperanza, por un lado, y también el decir: "bueno, esperemos que le vaya bien a este Gobierno". Pero, a su vez, creo que el límite de estás políticas económicas es cuando uno abre la heredera. Ese límite es muy claro, y a mucha gente le está pasando eso, que no pueda acceder a la alimentación.

