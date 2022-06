La apertura de Modo Fontevecchia: el carácter es ideología

Este miércoles, el ahora ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, asumió como ministro de Desarrollo Productivo, en reemplazo del saliente Matías Kulfas. "De alguna manera, parece el comienzo de una precandidatura presidencial y el carácter es lo que unifica a Sergio Massa con Scioli en una actitud resiliente", declaró Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

En un repaso de la vida política del nuevo ministro, Fontevecchia comenzó con una tanda de audios en la cual se pudo escuchar la canción de la candidatura de Daniel Scioli en 2015, La gran Argentina. A continuación pasó la palabra del presidente Alberto Fernández en la jura desarrollada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

En revisión, en 1990 Carlos Menem recibía a Scioli luego del grave vuelco con su lancha en el Río Paraná, a la altura de Ramallo, en el que le tuvieron que amputar su brazo derecho. Y decía: "Los días que te faltan vivir son los mejores de tu vida. Cada día estoy tomando la vida con más fe y esperanza".

"Daniel Scioli será el nuevo ministro de Desarrollo Productivo"

Siete años más tarde, ya retirado de su carrera motonáutica, Daniel Scioli comenzó en la política de Argentina, imponiéndose ese mismo año con el Partido Justicialista en el cargo de diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Una de sus primeras decisiones fue invitar al voto positivo, y en una entrevista respondía: "La importancia es darle continuidad a lo logrado en la presidencia de Menem".

En su candidatura como gobernador en el 2011, en su spot publicitario expresó: "Cuando tomo una decisión no puedo pensar en mí, tengo que pensar en vos. Y el 14 vos tenés que tomar la decisión, seguís con todo lo que conseguiste o cambias. Te voy a pedir que no faltes a votar, no te faltes el respeto. Votar es un acto de democracia, los que no la tuvimos sabemos lo importante que es. Y cuando entrés, buscá tu boleta".

En 2015, Daniel Scioli aspiró a la presidencia y perdió las elecciones ante Mauricio Macri. "Nunca te cansés de soñar. Nunca te cansés de votar. El voto es secreto pero puede ser tu grito más fuerte. Nadie te ve pero todos te van a escuchar y vos podés decidir cómo serán las cosas para vos, para tu familia y para tu país", exponía.

"La vuelta del Pichichi al Gobierno, y ¿como candidato?: lo sufre Massa"

Ese mismo año, en su cierre de debate presidencial, el político del Frente de Todos se refería al ex presidente de la Nación, y opinaba: "Me preparé toda la vida, por las distintas circunstancias que me han ocurrido, para asumir esta enorme responsabilidad que espero que el pueblo argentino me confíe y así poder llevar adelante un buen trabajo. Estoy convencido de hacerlo bien, porque yo interpreto muy bien a las familias argentinas, sus preocupaciones sus nuevas demandas. Sé escuchar, sé interpretar".

"Alberto Fernández confunde en lugar de aclarar"

Y continuaba: "El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar: un candidato a presidente Macri y otro, quien les habla. Optar por dos caminos de cara al futuro: uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo, y otro, bajo el engaño de la palabra “cambiemos", que viene, abajo del brazo, un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador, yo tengo que defender, tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando, y la opción está clara: o nos volvemos a arrodillar, como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo, al juez Griesa, o tenemos una banca de desarrollo argentino.

Y prosiguió: "O les sacamos los subsidios y que aumenten las tarifas y la lógica del mercado y retrocedemos, como quiere Macri, o yo les garantizo los subsidios. Por eso es esta opción: o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. Y yo estuve acá, y humildemente con toda responsabilidad, para sincerar esta situación, que no se ha aclarado a lo largo del debate por más que se lo pregunté una y varias veces. Ustedes sacarán la conclusión. Por eso, los convoco a votar en favor del país, a que vayan por su propia victoria y que gane la Argentina".

En lo que fue su jura ayer como ministro y su asunción en el cargo, destacó que "lo que va a prevalecer es la actitud constructiva de poder ayudar en este momento" refiriéndose al Gobierno de la Nación.

