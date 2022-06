La apertura de Modo Fontevecchia: la patria grande de Belgrano

Como cada 20 de junio, en la Argentina, este lunes se celebra el Día de la Bandera en conmemoración del paso a la inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano, quien murió a los 50 años en 1820. “Vamos a enlazar a la propuesta del prócer preferido de Cristina Fernández de Kirchner del Plan Inca, con el triunfo de Petro en Colombia”, adelantó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Con 99.91% del preconteo realizado por la Registraduría, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. El candidato del Pacto Histórico ganó con el 50.46% para un total de 11.278.437 votos, convirtiéndose en el mandatario más votado de la historia del país. Su contrincante, Rodolfo Hernández, obtuvo el 47.29% con 10.569.258 votos. En el comienzo del programa, Jorge Fontevecchia dio pie a la canción que acompañó a Petro en estas elecciones, Petro Presidente.

Luego, el conductor retomó el recuerdo de Manuel Belgrano y presentó la efeméride del día a 202 años de su muerte. Belgrano fue una figura destacada del ciclo histórico y político que se abrió con la Revolución de Mayo. Fue abogado, político, militar, propulsor de proyectos económicos.

La principal sede de conmemoraciones es la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, lugar en el que la bandera se izó por primera vez, el 27 de febrero de 1812. La bandera celeste y blanca se enarboló por primera vez durante las luchas por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en las Barrancas de las Ceibas, a orillas del río Paraná, junto a los soldados de las baterías Libertad e Independencia, que lideraba Manuel Belgrano, jefe militar del Ejército del Norte, destinado a resistir el avance realista desde el Alto Perú.

El 20 de julio de 1816, luego de la Declaración de la Independencia, los diputados Juan José Paso y Esteban Agustín Gascón, solicitaron que se aprobara su uso oficial: una bandera celeste y blanca con tres franjas horizontales.

En un recorrido con la bandera a cuestas, Jorge Fontevecchia recordó dos entrevistas realizadas el fin de semana. "Quiero seguir en este recorrido primero ascendente de Tucumán a Rosario, con la bandera a cuestas para escuchar a los entrevistados".

En el primer audio se escuchó a la dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala. "Si tengo que elegir entre Milei y Morales, entre el mal y el peor, prefiero a Milei. No es una cuestión de hacer 'milagrismo' es una situación donde Jujuy la está pasando bastante mal".

Además, destacó: "Yo sé que me equivoqué en algunas cosas, pero que lo esté pasando tan mal creo que no lo merezco. Sé que en la vida uno se tiene que atener a las consecuencias. Pero nunca he visto una persona tan mala que arremete contra la familia también, contra toda la familia, y que te quiera quitar todo, hasta la esperanza de vivir. Pienso como colla, si me preguntan si odio a Morales, si estoy enojada, en mi corazón de colla ya lo he perdonado. Sé que si él sigue así, se lastima él solo internamente. Yo estoy tranquila y no le guardo rencor ni odio, no porque él tenga la razón, sino porque a nosotros nos han enseñado a no odiar. Cuando uno no lleva ese odio, tenés por seguro que podés seguir viviendo. A pesar de todo lo que me hicieron, no tomo pastillas para dormir, duermo tranquila. En algún momento me gustaría estar cara a cara con Gerardo y decirle todo esto que te estoy diciendo, que la política es linda, pero hay que saber sobrellevarla, pero no con odio, no con rencor, no con venganza, la política y la vida".

Al respecto, Fontevecchia dio paso al discurso de asunción de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, a lo que indicó: "Su asunción significó un cambio mundial por su postura política". El ahora electo presidente expresó que "me han llamado casi todos los presidentes de América Latina, y creo que sí podemos proponer, ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusión de ningún pueblo, de ninguna nación, en la diversidad de América Latina", y agregó: “Creo que es el momento de sentarse con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar, sobre lo que significa el hecho de que en todo el continente americano que compartimos, allá se emita como en casi ningún otro país gases de efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica.”

El gobierno de la República Argentina saludó y felicitó al nuevo presidente colombiano por la victoria y el operativo de las elecciones. Y comentó:"Su victoria en los comicios presidenciales refleja la voluntad de cambio hacia un país más justo e inclusivo".

Por último, Jorge Fontevecchia trajo la entrevista que le realizó al ahora ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, quien en exclusiva le comentó: "Tengo muy buena relación con Wado. De hecho, en su momento, cuando fue la definición del vice, yo había conversado con Cristina porque decía que Wado integrara la fórmula conmigo. Pero ahora no pienso en ninguna fórmula. Mi preocupación es cómo levantamos más persianas de fábricas, cómo generamos empleo joven. Digo, sinceramente, estoy abocado a eso. Si hubiese sido para especular o pensando en eso, me quedaba en Brasil, tenía una agenda de gobernadores, empresarios".

GA PAR