La apertura de Modo Fontevecchia: novela venezolana

En la búsqueda de información sobre el avión venezolano-iraní que descendió en suelo argentino hace más de una semana, Jorge Fontevecchia presentó el inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) "intentando reconstruir la relación entre el gobierno de Venezuela y Alberto Fernández".

"Venezuela fue un país productor de telenovelas en la época en que eran importantes", comentó el conductor mencionando a continuación producciones que recorrieron varias partes del mundo como Topacio o La usurpadora, y tomó esa etapa para explicar que Venezuela también era conocido como modelo democrático a seguir a nivel mundial.

En este contexto, agregó: "En la segunda mitad del siglo XX, Venezuela, junto con México, era de los pocos países que no había tenido dictadura militar", haciendo hincapié en que era un país pujante. En este esquema de reconstrucción histórica, Fontevecchia repasó la relación entre las autoridades chavistas y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el objetivo de "aportar a la explicación de la aparición del avión varado en Ezeiza".

Los ganadores y perdedores en la aventura de Alberto Fernández

Tras las elecciones primarias en Argentina en el año 2019, el dirigente chavista Diosdado Cabello, le envió un mensaje al actual mandatario argentino, quien había tildado de “gobierno autoritario” al de Maduro. “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Ahí hay un pueblo que le dice que no al neoliberalismo, no lo defrauden. El único que entendió eso fue Néstor Kirchner, y se ganó el corazón de los argentinos y el de los revolucionarios y revolucionarias de la región”, señaló por ese entonces Cabello.

La relación actual entre Argentina y Venezuela

A continuación, se escuchó a Alberto Fernández hablando sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, recién electo presidente. "El problema de la violación de los derechos humanos no tiene ideología. Si se violan derechos humanos yo voy a estar frente a ellos. Y la verdad es que yo he dicho muchas veces que creo que en Venezuela hay un régimen que ha desatendido las reglas democráticas", observó.

Quien respondió a los dichos del presidente de turno fue Nicolás Maduro, quien acotó: "Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica y, quien lo diga, es un estúpido". En tanto, Cabello volvió a hacer eco sobre los dichos por Alberto Fernández donde lo trató de "tibio para frío" y expresó: "Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente", subrayó.

"Informado de todo, Alberto Fernández guarda silencio sobre el incómodo avión venezolano"

Luego de la Cumbre de las Américas, Alberto Fernández trajo nuevamente al país de la costa norte. "Ha habido elecciones en diferentes estados, el chavismo perdió el estado donde nació Chávez y nadie cuestionó o impugnó esa elección", contempló.

Sobre el discurso del presidente argentino, Maduro dijo que "Alberto Fernández hizo un discuros firme, claro, valiente y puso todo en su lugar a nombre de América Latina y el Caribe. Y después de rechazar la exclusión frente al propio presidente Biden, le dio una invitación de la reunión regional. Creo que realmente le puso las guindas a la torta". Además, fue el mismo dirigente sindical venezolano quien le pidió al presidente que convoque la Cumbre de la Celac. "Tendrá que ser la Celac, presidente Alberto Fernández, tendrá que ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos presidida por usted quien convoque con una agenda los temas prioritarios y de máximo interés para su pueblo, más temprano que tarde, a una reunión Cumbre, donde participen todos nuestros países y sea invitado el presidente Biden para que escuche la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia", explicó en su discurso.

"Aquel estúpido ahora es un hombre muy valiente", destacó Jorge Fontevecchia por los dichos por Maduro sobre Fernández: "Tuvimos con Alberto Fernández una conversación amigable, amistosa. Pudiera decir que era de buena energía. En ese sentido, un compañero que viene a ayudar a Venezuela. Con todos los factores que tiene, quiere levantarle las sanciones a Venezuela y a Cuba. Y lo ha dicho en privado y en público, me consta. Es un hombre por demás valiente, un hombre que lo que cree lo defiende", decía Maduro por entonces.

Avión venezolano-iraní: sus objetivos al aterrizar en Argentina

Sobre el avión Boeing 747 detenido en el aeropuerto de Ezeiza, aún se desconocen sus objetivos al descender en suelo patrio. Mucho menos sobre los tripulantes que iban a bordo de esa aeronave supuestamente de carga, 14 venezolanos y 5 iraníes.

"AMIA y DAIA pidieron explicaciones sobre el misterioso avión venezolano ligado a Irán"

Venido desde México, la aeronave llevaba autopartes de Volkswagen, pero esta empresa automotriz niega cualquier vínculo con el transporte. "Todo esto me genera conjeturas y sospechas de que aquí hay algo más que un avión iraní, y que en realidad hay un problema de relación entre las autoridades de Venezuela y Argentina, las cuales iremos construyendo e hilvanando para tratar de llegar a la verdad", concluyó el conductor de Modo Fontevecchia.

