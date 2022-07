La guerra, la inflación y la post pandemia en la caja de resonancia de Italia

Steven Forti, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó las claves del intento de salida de Mario Draghi, primer ministro de Italia, quien presentó su renuncia al cargo. También se refirió a las consecuencias de la guerra, la inflación y la post pandemia. Las internas políticas italianas, el rol del Movimiento Cinco Estrellas y la ayuda del Estado a la población y los empresarios que generó la ruptura interna. A su vez, el recuerdo de Eugenio Scalfari.

¿Existe un punto de conexión entre la insatisfacción y el malestar de la cultura en Europa con la renuncia de Mario Draghi?

Hay causas macro y micro para entender eso. Lo que está pasando con la elevada inflación, la crisis energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania impacta en Italia. Pero no perdamos de vista que el nacimiento de la gestión empezó con un gobierno populista del Movimiento Cinco Estrellas; luego uno progresista, virando hacia la centroizquierda y, desde febrero de 2021, un gobierno de unidad nacional, salvo por la ultraderecha. El Movimiento Cinco Estrellas, que había conseguido el 33% de votos en su momento, está de capa caída y hoy tendría menos del 10% de intención de voto. Lo que hizo este Movimiento fue no votar una paquete de ayuda propuesto por Draghi. Además falta muy poco para las próximas elecciones y todos lo actores políticos que compartieron el último año y medio, están en tensión. Cinco Estrellas busca aumentar el bajo apoyo de los sondeos para no desaparecer del mapa político. Hace pocas semanas, su ex líder Luigi Di Maio, se fue del espacio para fundar un nuevo partido y se llevó a otros dirigentes. El contexto internacional pesa, pero los problemas de las fuerzas políticas y un gobierno tan amplio, con una figura que sabe mandar y no se dobla, influyen mucho para entender lo que pasa.

¿Dejó la pandemia un malestar profundo? ¿La guerra fue el segundo golpe?

El gobierno de Draghi, a su manera, había conseguido poner un paréntesis a todo esto. En estos días no hay protestas sociales de gran envergadura, como podría esperarse. Todos los países europeos implementaron paquetes de ayuda para la gente y las empresas. La situación es seria, grave, pero hay una serie de paliativos que evitaron los estallidos sociales. Hay insatisfacción y preocupación generalizada, pero eso vale para todos los países, más allá de Italia.

¿Qué significa par Italia la muerte de Eugenio Scalfari?

Fue un gran intelectual y periodista, con una visión de futuro como pocos, y muy amable. Mantuvo vivo un proyecto editorial con los cambios digitales y La República sigue siendo hoy en día un periódico de referencia. Ha sido una persona muy amada por adversarios políticos y personas lejanas a su visión del mundo, que estaba más vinculada al progresismo.

