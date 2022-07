La guerra sin fin por las tarifas de luz y gas

La ministra Batakis confirmó que buscará implementar el plan de segmentación de tarifas que había diseñado Martín Guzmán. Prometió que el formulario de inscripción estará disponible el viernes pero, por lo bajo, el kirchnerismo lo niega.

Batakis confirmó la fecha para el esquema de segmentación de tarifas: ¿cómo y cuándo inscribirse?

El argumento es que el tema estaba en manos de un funcionario afín a Guzmán que renunció a su cargo. Santiago López Osornio, ex subsecretario de Planeamiento Estratégico, todavía no fue reemplazado. El área de Energía que responde a la vicepresidenta, no tiene apuro en cumplir las directivas de la nueva ministra.

