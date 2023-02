La mesa está servida

Este jueves se llevará a cabo la primera mesa política del Frente de Todos. El objetivo: tratar de cohesionar al frente oficialista de cara a las PASO, en primera instancia, y lograr incluso, que haya segunda vuelta” iniciaba Jorge Fontevecchia la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) este lunes 13 de febrero de 2023.

Se conoce como cohesión al efecto de adherirse una cosa a la otra entre sí. La cohesión es un grado que los elementos de un módulo plantean para poder permanecer juntos. Refiere a una ligazón recíproca entre las partes.

Esto es lo que debe mantener, en este momento, en el Frente de Todos, sus tres principales partes. El kirchnerismo, el Frente Renovador de Massa, y el peronismo no kirchnerista y no renovador, representado por el presidente.

El Frente de Todos viene intentando “cohesionarse”, pero las internas siguen presentes. El presidente se reunió el fin de semana con su “díscolo” ministro del Interior, Wado de Pedro, en la Quinta de Olivos.

Según se supo, lograron "limar asperezas y acordar trabajar en conjunto para solucionar los problemas de la gente", en pocas palabras, lograr la cohesión de la interna madre en el oficialismo.

Algunos sinónimos de cohesión son: unión, enlace, atracción física, afinidad, entre otros. Es un proceso físico que se da en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Deberá el Frente de Todos tener que sentir el calor del fuego de una eventual derrota para cohesionarse?. Descubriremos, antes de las PASO, en que estado deberían estar las partes del peronismo para poder unirse.

Cuanto más unido, solidario y cohesionado este un grupo, cuantas más cosas en común lo impulsen, existen más razones para pensar que la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica. Émile Durkheim, el padre de la sociología moderna, lo denominaba solidaridad orgánica.

Hay una ley química, la de Ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Pascal sostenía que la presión es inversamente proporcional al espacio.

Imaginemos que uno estira algo como una masa, y cuanto más lo estira, el objeto disminuye su nivel de resistencia y, en un punto, se quiebra. Veremos dónde está el punto de quiebre del Frente de Todos en esta búsqueda de unión.

Desde una encuesta a una gran PASO: cómo define el Frente de Todos su candidato

¿Las diferencias internas enriquecen o amenazan la unidad?

Sergio Massa, en octubre de 2022, declaraba en “El Destape” que, junto a Alberto y Cristina, “tenemos la responsabilidad de construir una propuesta ganadora”, con “responsabilidad e inteligencia”. El ministro de Economía señalaba la necesidad de mantener “unidad en el bloque”.

Máximo Kirchner, el 13 de noviembre, dos meses antes de año nuevo, planteaba, en El Método Rebord, la necesidad de una mesa política. “Que esté Cristina, que esté Massa, Daer, Persico y Wado”, decía el dirigente de La Cámpora. “Tiene que haber un lugar donde se puedan debatir las cosas”. Máximo planteaba entonces una “mesa grande”, paradójicamente hoy se queja de que la mesa de debate es demasiado grande.

Hace una semana, en una entrevista con la periodista María O'Donnell, Alberto Fernández aseguraba que no iba a dedicarle “un segundo” a la interna. “Mi mayor problema no es volver a ser presidente, sino que no vuelvan los canallas que destruyeron la Argentina”, afirmaba, asegurando que, probablemente, el candidato se resuelva en las PASO.

Cuando la periodista le consultó por la discusión con Wado de Pedro, Fernández expresaba: “gobierno con los que puede gobernar”.

El ministro del Interior, el 7 de febrero, en la inauguración de una oficina de ANSES, bajando el tono a la confrontación, decía, “apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo”.

Pablo Moyano fue otro de los que criticaba el clima interno en el Frente de Todos. “Si el presidente no se habla con la vicepresidenta le damos la posibilidad a la derecha de volver a gobernar, y eso sería catastrófico para los trabajadores”, declaró el 7 de febrero en Futurock el dirigente de camioneros.

Para el senador Mariano Recalde, la mesa política debería tomar postura sobre la prescripción de Cristina, ya que “no hay estrategia electoral con proscripción”, según lo afirmó en AM 750.

El canciller y mano derecha de Alberto, Santiago Cafiero, quien será su jefe de campaña, definió el peronismo del presidente como un peronismo “abierto al debate”, y declaró que “el peor peronismo es el peronismo de la obediencia, porque te achica”. Además, opinó que las discusiones internas “enriquecen el espacio”.

“Riqueza es diversidad en armonía" era una célebre frase de Robert Nozick, jefe de Filosofía de Harvard.

“El filósofo planteaba que un sistema mono celular, como una ameba, era muy simple, y que un elefante, para que funcione, requiere enorme complejidad, necesaria para armonizar muchos componentes. Veremos si el peronismo puede nuevamente armonizar su propia diversidad”, finalizó su reflexión Jorge Fontevecchia.

MVB FM