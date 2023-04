Leonardo Sbaraglia, destacado artista, contó detalles sobre Asfixiados, la nueva película que protagoniza, y que retrata una crisis matrimonial que estalla en el marco de un viaje en barco. Sus proyectos más recientes, la participación en Elite y los actores argentinos más destacados, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ganaste el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cáceres (España) por tu trabajo en la película Asfixiados. Andrea Bisso afirma que te tiene en un podio de sus actores favoritos junto a Héctor Alterio y Ricardo Darín. ¿Te autopercibís como uno de los mejores actores de Argentina, junto a Darín y Héctor Alterio?

Bueno, gracias. Me encanta que cada uno tenga su opinión, pero son opiniones subjetivas, que tienen que ver mucho con la coyuntura. Justo ahora estoy trabajando mucho. Hay hermosos actores y actrices que hemos tenido y tenemos en este país, y que de pronto quizás hoy en día no están tan visibilizados por razones coyunturales.

A mí el actor que me encanta es Oscar Martínez, me parece un actor increíble. Lo voy a ver esta noche, que vuelve a las tablas, estrena en el teatro Astral.

En esa generación tenemos grandes referentes, como Alfredo Alcón, que lamentablemente ya no lo tenemos, o Federico Luppi, y gente que está súper activa como Luis Brandoni, Norman Briski o Pepe Soriano.

¿Y si vamos más para abajo generacionalmente? ¿A quieénes vez que se destacan de las siguientes generaciones?

Me gusta muchísimo Rodrigo de la Serna, me parece un actorazo.

De otras generaciones, por ejemplo, están Pablo Echarri, Mike Amigorena y Fernán Mirás, son tres excelentísimos actores. Más chicos, no puedo no nombrar a Peter Lanzani, compañero con el cual hice ya algunas cosas y no solamente es un actor hermoso arriba del escenario, sino en todo lo que hace.

Lo lindo es que hay mucho talento, un montón de gente haciendo cosas. Hay tantos actores y actrices que la gente no tiene idea, pero son muy buenos. La verdad que es una maravilla.

Andrea Bisso (AB): Tengo entendido que, de tu carrera, tu película preferida es “Errante corazón”. ¿Por qué es tu preferida?

Es una película en la que, durante su producción en 2019, nos tocó la pandemia. Podría haber tenido un recorrido increíble a través de los festivales más importantes del mundo, pero por la pandemia no tuvimos la suerte que suceda.

Aún así, es una película maravillosa. Ahora se está estrenando en Francia, por esa película me dieron el premio a mejor actor en el Festival de Málaga. Es una película que nos sigue dando muchísima satisfacción.

Me encanta esa película porque es como si fuera el estudio de un personaje. Está bien focalizada en eso. No sé si tengo una película completamente preferida, pero sí hay muchas en las cuales uno siente que logró hacer un buen trabajo.

A veces hacer un buen trabajo no depende solamente de una cuestión. Hacer una buena actuación no depende sólo de uno, son muchos factores. Es una complejidad, depende del personaje, de cómo sea la película, de tu relación con el director o la directora, de cómo se desenvuelve el rodaje, son muchas cosas.

AB: Poco antes de que comience la pandemia tuviste el honor de formar parte de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria. Sos casi un español más para ellos, te volvieron a llamar para formar parte de una serie de culto, que es Elite…

Es una serie buenísima. Te digo la verdad, tenía mis prejuicios, no la había visto nunca, y tampoco estoy viendo tantas series, porque no tengo mucho tiempo. Mi hija no la miraba, pero la conocía, especialmente por Valentina de Soy Luna.

No tenía mucho tiempo de ver las seis temporadas, así que miré la temporada cinco y parte de la temporada seis entera, y la verdad que acallaron mis prejuicios. Está tan bien hecha, tan bien abocada a la complejidad de algunos asuntos de los chicos más jóvenes. Por ejemplo, hay un caso trans, está tratado el tema del bullying, el tema del acoso, las drogas, los padres abandónicos.

Me pareció una serie muy bien hecha. Fui con la guardia un poco más alta, tratando de construir un buen personaje. Tuvimos varias escenas con Valentina de padre e hija que a mí me encantaron, espero que queden bien. La sensación actoral es que salieron bien.

Volviendo a tu estreno más reciente, la película Asfixiados trata de la crisis de un matrimonio que enfrenta el hecho de que la intimidad deje de ser parte de su rutina. ¿Qué te dejó la experiencia de esa película?

Yo lo que más rescataría de la película es el equipo que formamos nosotros cuatro. Julieta Díaz, Marcos Caponi, Zoe Hochbaum y yo. También con Luciano Podcaminsky, el director. Un equipo muy hermoso, muy difícil de conseguir algo así.

La película tiene que ver con un matrimonio en crisis y que, en esa situación de estar en un barco, afloran muchas cosas que estaban tapadas.

Yo tuve un matrimonio de 20 años, muchísimos de esos años fuimos muy felices y hoy en día seguimos siendo una familia preciosa, abocada a ir encontrando la felicidad como familia, personal. Fundamentalmente acompañar a Julia, en una etapa muy interesante, su adolescencia, que creo que la está llevando súper bien.

