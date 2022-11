Llega a los cines la película argentina "El lado salvaje"

Este jueves llega a los cines argentinos El lado salvaje, protagonizada por Vanesa González y Osmar Nuñez.

Filmada en Tierra del Fuego, la película fue dirigida por Juan Dickinson (Dolores (2016), Destino anunciado (2013)).

El film sigue la historia de Clara (interpretada por González),que regresa a la centenaria estancia patagónica, con Martína (Sol Garcia en su debut cinematográfico), su pequeña hija, luego de veinte años de ausencia.

Allí la espera su papá, Daniel (Osmar Nuñez), con el que Clara está distanciado por un viejo e inútil rencor. La estancia ha envejecido como su padre y a los problemas habituales se suma una jauría de perros salvajes que diezman a los rebaños y los acechan.

Clara deberá llegar hasta su Lado Salvaje para salvar a su padre, resolver sus contradicciones, y recuperar a su familia.

“La película es una historia de amor, que no tiene por qué ser romántica, en un vínculo muy poderoso y misterioso como es el vínculo paterno”, explicó Vanesa González, quien admitió que los papeles de ese estilo “no llegan por casualidad, hay algo que revisar en mi propio vínculo paterno que hizo que me interesara mucho el guión”.

Consultado acerca de sus sensaciones tras el rodaje del film, Osmar Nuñez -otro de los protagonistas del film- sostuvo que "fue un rodaje hermoso y arduo, porque no estábamos acostumbrado a rodar con tanto frío. Estábamos muy metidos en la historia, que tiene una gran dirección, un gran guión y elenco. Teníamos que trabajar y pasarla bien y así fue".

"Estrenar una película es algo difícil, un desafío en lo económico porque el cine argentino siempre está en crisis, así que tenemos que agradecer que El lado salvaje se estrene", sostuvo.

"Me tocó un personaje hermoso, se exploran los vínculos entre mi personaje y el de mi hija -interpretado por Vanesa González- y nos sorprenden circunstancias bastante difíciles, obstáculos", explicó Nuñez.

"Al igual que en la película Vigilia (2017), me tocó interpretar a un hombre de campo y siento que tiene que ver con mi historia, con mi padre, mi infancia, es una especie de homenaje a mis seres queridos. Se me hacen reconocibles esos personajes, y cuanto más cerca me siento del personaje, cuanto más palpable es para mí, más interesante me resulta componerlos", señaló el actor.

"No somos tantos actores y todos son importantes para la obra, la película está muy puesta sobre las actuaciones, además de tener una gran fotografía, música, sonido, etc.”, aseguró el actor.

Por su parte, Vanesa González destacó que se lleva del film “la sensación de familia que te llevás cuando compartís un elenco y sentís que estamos todos llevando el barco para el mismo lado, aprendí mucho de gente a la que admiro y respeto”. Además reconoció que “quizás no hubiese conocido Ushuaia si no hubiese sido por el rodaje”. “En Ushuaia hay millones de bosques distintos, no son ni los que imaginaba ni los que vi en películas”, comentó.

La película fue declarada de interés provincial de la provincia De Tierra Del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se estrena este jueves en el Cine Gaumont, en Cinema 3 (Río Grande) y Sunstar Cines (Ushuaia).

AD JL