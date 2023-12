Llega la nueva banda sonora para Navidad

Amazon Music regresa para musicalizar la época navideña con nuevos Amazon Music Originals. El Amazon Music Original titulado "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", interpretado por el cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, ya está disponible para los clientes de Amazon Music en todo el mundo. Este clásico navideño, escrito por Meredith Wilson, ha sido interpretado previamente por grandes voces como Michael Bublé, Perry Cuomo, Big Crosby y Dean Martin, entre otros.

Turizo se une a las voces latinas de Jesse & Joy, el dúo mexicano que interpreta el clásico navideño "Jingle Bell Rock", formando parte del lanzamiento de la nueva temporada de la serie "De Viaje con los Derbez". Además, La Banda MS de Sergio Lizárraga presenta su interpretación de la canción "Navidad, Navidad" al puro estilo sinaloense.

El K-pop festeja la Navidad con BLACKPINK, TWICE, V de BTS, Red Velvet e Itzy | Exitoina

La playlist también incluye una versión reinterpretada del éxito navideño de Otis Redding, "Merry Christmas Baby", a cargo de la cantante de Pop-R&B Chlöe. Asimismo, encontramos la versión de "Run Rudolph Run" de Chuck Berry interpretada por los Foo Fighters, una nueva canción navideña del cantautor inglés Sam Ryder titulada "You're Christmas to Me" y el último tema de la estrella del pop inglés Anne-Marie, "Christmas Without You".

Los fans también pueden disfrutar de la versión de "Winter Wonderland" de Darlene Love interpretada por Chlöe, "Heart Shaker" en las voces de las estrellas del K-pop TWICE; la versión del clásico de la temporada "Jingle Bells" a cargo de la artista multiplatino Meghan Trainor; y la interpretación de la cantautora inglesa de R&B Jorja Smith del clásico navideño británico de East 17, "Stay Another Day".

¡La música está servida! ¡Solo falta la mesa!

FM