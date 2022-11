Eleonora Gosman, periodista especializada en política brasileña, opinó sobre el movimiento económico contra el líder del PT, y negó que estuviese orquestado por Jair Bolsonaro debido a que "se le ha reducido mucho el margen de maniobra". “Los mercados le dieron una advertencia a Lula da Silva.”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Qué sensación hay en Brasil con esta devaluación que provocaron los dichos de Lula?

Es un impacto momentáneo, va a retroceder rápidamente. También debemos reconocer que Lula no estuvo muy bien con sus dichos, teniendo en cuenta que pasó toda su campaña diciendo lo contrario, planteando el equilibrio fiscal como uno de los ejes de su política económica.

Lo que quiso decir Lula es que se trata de garantizar, de cara a 2023, un presupuesto que garantice el subsidio del Estado para los más pobres. El subsidio estaba en 400 reales y pasó a 600 como medida electoral de Jair Bolsonaro. Vence el 31 de diciembre, pero tanto Bolsonaro como Lula se encargaron de decir que, si fueran gobierno, iban a continuar con el subsidio.

Lo demás está dentro de lo planificado. En este momento hay un equipo de transición en el gobierno, establecido por ley, que fiscaliza, pero también comprende la necesidad de atender a los sectores más pobres de la población.

El IPC de Brasil superó todos los pronósticos mientras que Lula apunta a incrementar los gastos

NA: ¿Creés que se va a poder generar un pacto de gobernabilidad para manejar esta transición política hasta el momento de la asunción de Lula?

Bolsonaro me da muchas dudas, porque nunca tuvo una actitud razonable. También es cierto que se le ha reducido mucho el margen de maniobra.

Muchos que entraron al Congreso con Jair Bolsonaro van a negociar con Lula, ese es un dato importante. Los militares no quieren dar ningún golpe. El margen de maniobra de Bolsonaro se redujo mucho.

NA: ¿Bolsonaro podría provocar un golpe de mercado en Brasil?

No, Jair Bolsonaro no tiene fuerza para provocar un golpe de Mercado. No hay escenario para eso, fue una advertencia. Lo que pasó no es algo que asuste tanto. Pero es cierto que Lula se excedió sin excederse, es decir, le dio más valor al gasto social que a los mercados, y eso no les gustó. Los mercados le dieron una advertencia a Lula da Silva.

Lula da Silva y el giro al centro que le dio la victoria

Alejandro Gomel (AG): Se habla de que Lula va a tener alguna política de ajuste fiscal pero, a la vez, atender las necesidades sociales. En Argentina, esto se ve generalmente como una dicotomía. ¿Va a poder Lula congeniar estas dos cuestiones?

El sistema en Brasil es diferente. Por ejemplo, en el 2017 se aprobó una Ley de techo fiscal. A partir de ese momento, todos los años, el presupuesto fiscal se puede ajustar solamente por el incremento de la inflación.

Este año no hay un déficit pavoroso que te impida tomar medidas. Para eso hay que sobrepasar ese techo fiscal. No es que no existan los recursos, pero hay que perforar ese techo.

Lula volvió, pero ni Brasil ni la región son los mismos

Esto se hace vía el Parlamento, con una enmienda parlamentaria constitucional. Lula ya habló al respecto y le dijeron que sí. En el caso de que se vote, también se va aumentar el salario mínimo. Se considera que en total serían unos 10 mil millones de dólares adicionales.

Brasil cuenta con ese dinero, el problema está en que el Parlamento tiene que votar la enmienda antes de que concluya diciembre, porque ese subsidio está vigente hasta fin de año.

FM JL