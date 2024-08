Luciano Fusaro: "El boleto mínimo de colectivo a $370 es el más barato de Argentina"

Luciano Fusaro indicó que a pesar de los aumentos recientes en las tarifas de colectivo, el sistema sigue siendo uno de los más accesibles del país y del mundo. Destacó que los colectivos han sido históricamente una vía de ascenso, permitiendo a los conductores convertirse en empresarios, que en la actualidad se vio reducida por la creciente dificultad económica. Además, resaltó que el AMBA depende en mayor medida de los colectivos, ya que el desarrollo de subtes y trenes es limitado. “La infraestructura de transporte en el AMBA prácticamente está estancada”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciano Fusaro es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.

A partir de este lunes, todos los boletos de colectivos del AMBA aumentaron un 37,5%. Escucho las quejas que implica para todos aquellos que usan transporte público este aumento de más de un tercio del valor. Al mismo tiempo, si no entiendo mal, Buenos Aires y el AMBA tienen una de las mayores redes de transporte público del mundo, y muchas veces envidiadas por otros países. Obviamente, el tema del costo también es muy competitivo. Me gustaría un balance, no solamente sobre el aumento reciente, sino lo que significa el transporte público en AMBA comparativamente con otros países.

Efectivamente, como bien decís, el AMBA es el segundo sistema más grande del mundo fuera de China, con 18.500 colectivos. Otras grandes ciudades como Nueva York o San Pablo han desarrollado más el metro, los trenes suburbanos respecto a los colectivos. Y en el AMBA el colectivo prácticamente se ha hecho cargo de la movilidad masiva de las personas ante el escaso desarrollo de los subtes, incluso de los trenes en relación al tamaño que tiene el AMBA con 16 millones de personas.

Hecha esta introducción, lo que tenemos que ver es el costo. Cuando uno observa el costo de mover 18 mil colectivos, obviamente es una cifra muy importante, de las cuales apenas el usuario paga una fracción menor. El boleto mínimo, incluso con lo que se aumentó hoy a $370, es el boleto más barato de Argentina y Sudamérica. Creo que La Rioja quedó solamente un poquito debajo del AMBA. Y a veces obviamente lo miramos con el impacto que tiene en el bolsillo de la gente, en un país donde los salarios sabemos muy bien que han caído mucho, pero si lo miramos de manera objetiva, considerando la relación entre la capilaridad que tiene el sistema de transporte, el tamaño y el costo, sin duda es un sistema muy accesible, muy económico y con una amplia penetración en el AMBA.

Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo perdemos de vista, claro, cuando lo comparamos con los salarios que han perdido muchísimo todo este tiempo.

El país número uno dijiste que es China, ¿la ciudad de Shanghai?

Sí, en Beijing. En Beijing son 23 mil colectivos. En México hay 30 mil, pero ellos incluyen, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las combis, que tienen muchos servicios irregulares, con lo cual no es comparable. Con lo cual el sistema es regulado.

Después te queda San Pablo, que son 15 mil coches, está por debajo del AMBA, que son 18.500. En Santiago de Chile son 6.500 aproximadamente.

¿Y por qué el ferrocarril, o un sistema híbrido entre metro y ferrocarril, dada la enorme cantidad de kilómetros del AMBA, no se ha desarrollado, teniendo en cuenta que Argentina fue el primer país en tener ferrocarriles de toda América Latina?

Por ejemplo, tenés la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la misma población de hace 40 años, son tres millones de habitantes, casi no cambia, que es una zona, son 200 kilómetros cuadrados. Después tenés todo el conglomerado, que eso sí ha crecido mucho, solamente entre censo y censo, desde el 2010 al 2022, que es un 11% el AMBA, se agregó más de un millón y medio de habitantes desde el 2010 al 2022, y concentra 16 millones de personas.

Tenés los trenes suburbanos, obviamente, que no están debidamente integrados al subte, como ocurre, por ejemplo en Nueva York, que es un poco más grande que el AMBA, porque tiene algo más de 20 millones, pero tampoco es mucho más grande que el AMBA, y sin embargo tiene más de 1.000 kilómetros de subterráneos. El metro de Nueva York es una monstruosidad. El AMBA debiera, por sus características, tener algo parecido, pero solamente tenemos los trenes con sistemas troncales como el Mitre, el Roca o el Sarmiento, y después la red de subte, tras un crecimiento muy fuerte.

Buenos Aires fue la primera ciudad de habla hispana en tener subte, y una de las primeras del mundo, después de Nueva York, París y Londres. Creo que está entre las cuatro o cinco primeras ciudades del mundo en tener un subte, cuando se hizo la zanja en la Avenida Mayo, allá en 1913, creo, se desarrolló muy rápido hasta la Segunda Guerra Mundial y después se estancó. No creció, lo único que hicimos en varias décadas fue la línea H, que va por debajo de la Avenida Pueyrredón, mientras hay otras ciudades, como por ejemplo Santiago de Chile que sigue construyendo líneas de metro. Lo que ha crecido San Pablo en todos estos años también no tiene nombre. En ese sentido la infraestructura de transporte en el AMBA prácticamente está estancada.

Los trenes los hicieron los ingleses a principios del siglo XX, el subte lo mismo, y después todo el crecimiento demográfico fue absorbido por iniciativas privadas, los colectiveros, con extensiones de recorrido, aquellas familias de transportistas, y así se ha ido configurando el sistema de transporte en el AMBA a lo largo de todos estos años.

Un hecho curioso, que no sé si dice algo, es que dos presidentes vienen de familia de colectiveros, o sea, la exvicepresidenta y la expresidenta Cristina Kirchner tenía padre colectivero, y el padre de Milei también, tenía una empresa de colectivos. ¿Qué indica eso? ¿Los colectiveros son una especie de pymes, son emprendedores? ¿Qué quiere decir que casualmente dos de los últimos cuatro presidentes tengan familia de colectiveros?

Bueno, el colectivo era un medio de ascenso social. De hecho, cuando se privatiza el transporte, la Corporación de Transporte, después de la Revolución Libertadora en el 55, los choferes de colectivos de esa Corporación de Transporte se hicieron socios, formaron cooperativas, y fue un medio de ascenso social, porque de choferes se convirtieron en dueños de colectivos. El Presidente cuenta que el papá tenía un colectivo, que trabajaba en las fiestas y después se compró otro. Ese es un modelo, yo que estoy acá en el rubro, que lo he escuchado mucho.

Muchos dueños de colectivos, hoy en día, gente grande, gente muy trabajadora, de una raza emprendedora que ya quizás no exista, no porque no haya gente trabajadora, sino porque las condiciones no son las mismas, porque es gente que, a lo mejor, de choferes de colectivos, simplemente por ahorrar y trabajar mucho, se compró uno, dos, tres, y así se fueron convirtiendo en empresarios. Ese es el modelo que permitió prosperar a mucha gente.

En una época, con un solo colectivo, podían vivir dos familias, y podían vivir bien, con mucho trabajo, y vivían. Ese modelo, obviamente, se ha ido perdiendo, porque con el deterioro del salario se hace muy difícil cubrir con una tarifa nada más lo que cuesta realmente hoy mover un colectivo, y ni que hablar de renovarlo. Por eso, también, esto ha favorecido una concentración en el sistema de transporte, porque los márgenes son más chicos y se requiere más competencia, porque, en definitiva, el negocio se ha vuelto mucho más difícil de lo que era hace 30 o 40 años.

