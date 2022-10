Luis Di Giacomo: "Si el Gobierno no actúa, el problema será mayor en Villa Mascardi"

El dirigente político rionegrino, Luis Di Giacomo, manifestó que "si el Gobierno no actúa, el problema será mayor en Villa Mascardi". "Hay que desalojar a esta gente y aplicarles la ley", agregó. A su vez, enfatizó que "no es un problema con los mapuches, sino con un grupo de ideología extrema y violenta". Por otra parte, se mostró a favor de la eliminación de las elecciones primarias. "Vemos que las PASO favorecen a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Su deseo es eliminar las PASO? ¿Cuál es el motivo?

Nosotros venimos diciendo esto desde hace mucho tiempo. Hemos presentado proyectos en el 2020, acompañado por el ex diputado tucumano Pablo Yedlin. En nuestra provincia eliminamos las PASO en el 2018 y el fundamento principal es que nunca fueron tales en Argentina. Esas primarias uno las ve en otros países, pero en el nuestro ni siquiera los que llevaron adelante la propuesta se presentaron en la mayoría de los casos.

Nunca hubo un acatamiento mayoritario de los partidos, sino que se presentaron en alguna oportunidad, y en otras no. Estamos pagando una interna partidaria entre todos los contribuyentes. En el 2019, cuando se produce el triunfo de Alberto Fernández, las terceras y cuartas fuerzas dejaron de tener al electorado expectante. Se transformó en una primera vuelta, más que en unas PASO.

Esto tergiversa el resultado electoral, además de que produce una inestabilidad. Para el próximo año se calcula que van a tener un costo de entre 22 mil y 30 mil millones de pesos. Por lo tanto, lo que presentamos ahora es un proyecto para su eliminación, considerando que no han sido legitimadas por las propias organizaciones políticas.

Se tiene que hacer una regresión a lo que significaban las internas de los partidos, cumpliendo con la elección de los candidatos, sin que esto signifique una tremenda erogación.

El plan del Frente de Todos para suspender las primarias obligatorias

¿Le parece plausible la crítica de algunos que sostienen que deberían eliminarse las PASO, pero no para elección inmediata?

Si analizamos las internas de los dos grandes frentes, vemos que las PASO favorecen a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, porque son los que tiene la mayor cantidad de votos. Pero todas las encuestas marcan que más del 60% rechazaría votarlos. Es decir, cualquiera de los dos puede ganar en una PASO, pero en la general no se daría de la misma forma.

Hoy los dos sectores tienen gente que les conviene que se hagan y otras que no las quieren. Por eso presentamos este año el proyecto, para resolverlo antes de enero, y que las elecciones del 2023 puedan ser con las reglas del juego claras. Esto hay que ponerlo en debate en el ámbito parlamentario.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El conflicto con los mapuches por la violencia en Río Negro

Se conoció que un vecino quería entrar a su casa en Villa Mascardi, pero fue agredido por un grupo mapuche que había ocupado la vivienda. ¿Se está poniendo cada vez más difícil la situación?

Si el Gobierno no actúa, el problema será mayor en Villa Mascardi. En Chile ya existen enfrentamientos armados con un nivel muy superior al de Argentina. Nos va a pasar como con el narcotráfico, donde el Gobierno tuvo una actitud poco activa, y cada vez nos va invadiendo más. Con la Justicia y las Fuerzas de Seguridad, hay que resolver esto profesionalmente, sin que haya muertos.

Hay que proceder al desalojo porque le están usurpando terrenos al Estado, a los vecinos y a la Iglesia. Este grupo, que ya lleva varios años en el lugar, y que no tiene nada que ver con las comunidades mapuches, es violento. Hay que actuar y resolver el problema de una vez.

Villa Mascardi: el Gobierno crea un Comando Unificado de Seguridad para evitar ataques

José Luis Espert nos dijo que proponía declarar el Estado de sitio en Villa Mascardi. ¿Estaría de acuerdo con esa medida?

Eso se aplicaría a una situación de conmoción social. En Bariloche eso no pasa, no hay un pueblo levantado. Lo que tenemos es un pequeño grupo de violentos y todo un pueblo aterrorizado por eso. No creo que la medida pase por el Estado de sitio, pero sí por la intervención de la Justicia y de las Fuerzas Federales. Hay que desalojar a esta gente y aplicarles la ley para no tolerarlo más.

La verdadera comunidad mapuche de la zona también ha sido atacada por estos vándalos y tiene que ser reivindicada. No es un problema con los mapuches, sino con un grupo de ideología extrema y violenta, que tiene que ser tratado como tal.

JL PAR