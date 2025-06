Luis Juez: “Con el fallo va a haber un gran quilombo, y CFK lo va a incentivar”

El senador Luis Juez se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y a las maniobras políticas en torno a su condena, destacando que el kirchnerismo ha intentado usar la figura de la "proscripción" como una herramienta de victimización. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el funcionario del PRO sostuvo que "es parte de la construcción del relato", y que para "los fanáticos, es música para los oídos". Además, señaló que Cristina "siempre ha hecho de estas puestas en escena una terrible construcción política", subrayando que su habilidad para movilizar a la militancia es innegable.

Luis Juez es senador por Córdoba. Fue intendente de la capital cordobesa entre 1999 y 2003, y embajador de Argentina en Ecuador entre 2016 y 2017.

Esa victimización que asume Cristina, ¿la fortalece? ¿Es parte del pasado? ¿La detención le va a generar alguna ventaja política en esa victimización o simplemente es una declaración final?

No, va a ser un poco de todo. Tiene que ver con la historia del peronismo. El tema de la proscripción siempre ha sido una gran herramienta, utilizada inteligentemente en alguna época, con absoluto fundamento y justicia.. Pero después, cuando a un dirigente peronista no se lo deja participar por múltiples motivos, sea en cualquier lugar de la Argentina, el tipo automáticamente argumenta proscripción. Cristina tiene claro que fue condenada, y su condena fue ratificada. Y esa condena, más allá de los años de prisión que pidió el fiscal y que la Cámara concedió, trae consigo una inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Si cada dirigente político, exfuncionario, condenado por hechos de administración pública, por delitos dolosos, cree que la accesoria es un hecho de proscripción... bueno, es parte del folklore, pero no tiene nada que ver. Ella sabía perfectamente a qué se exponía. Y sabía que si la iban a condenar, la pena iba a tener esa accesoria.

Lo entiendo desde el punto de vista jurídico. Mi pregunta es más desde el punto de vista político. Como usted sabe, las sociedades y los seres humanos, tenemos necesidad de creer en determinadas cosas más allá de la razón. A aquellas personas que tienen un sentimiento cercano a Cristina Kirchner, ¿esto la refuerza desde el punto de vista político?

Si usted me permite el disenso, me está preguntando más psicológicamente que políticamente. Porque afecta. Usted me presentaba con una canción de "La víctima", me decía "No te hagas la víctima, sabés muy bien lo que hiciste" . El fanático nunca va a admitir que el tipo que lo enceguece, que lo motiva, que le despierta esperanza, pasión... si no, no sería fanático. Para los fanáticos, por supuesto que es parte de la construcción del relato. Y los va a motorizar, los va a enfervorizar. Es como en el fútbol: cuando el árbitro te bombea y vos estás en una situación que podés descender, es más fácil putearlo al árbitro que admitir que tuviste un campeonato horrible. Que si estás por descender, es por todos los domingos que perdiste, y no por ese domingo. Esto va a ser así. El peronismo lo va a utilizar. De hecho va a ser así, Jorge.

Va a haber manifestaciones, marchas, va a haber un gran quilombo, y Cristina lo va a promover. Porque es la forma que tiene ella de plantearse, de ponerse en un lugar. Pero ella no podía desconocer que esto iba a suceder. Ella fue presidenta, y permitió, y capaz que con su silencio, permitió que sucedieran las cosas que, como dijo usted, más de dos docenas de magistrados pudieron acreditar. Porque es así: la prueba siempre te condena o te absuelve. La prueba. Y la prueba es contundente.

Quedó absolutamente probado que ella, por acción o por omisión, permitió... y no diría por omisión, porque quedó demostrado el nivel de connivencia con determinados personajes. O Lázaro Báez era amigo de Fontevecchia o de Luis Juez. O la fortuna que amasó ese tipo, siendo un pedorro cajero bancario, la hizo porque Fontevecchia le habilitó la obra pública. O Luis Juez hizo el tonto y le entregó la mitad de la vialidad nacional... Bueno, hacete cargo. Porque eso también es una parte de la responsabilidad política de nuestros dirigentes. Todos los que hemos pasado por la función pública, o estamos en la función pública, sabemos que la tentación está a la vuelta de la esquina. Y si uno no es capaz de ponerle un límite a los funcionarios que trae consigo, estamos jodidos. Entonces uno deberá hacerse cargo y responsable.

A mí me pueden decir mil cosas, pero no me van a poder nunca señalar con el dedo de que, haciéndome el estúpido, yo permití que algún funcionario se enriqueciera en el paso por la gestión pública cuando fui intendente de Córdoba. Porque les dije: yo los encuentro y el primero que los denuncia soy yo. Y les juro que me constituyo en querellante particular y los voy a perseguir hasta que los metan en cana. ¡Conmigo no se jode! Pero también depende de una actitud. Y yo no pretendo ser un ejemplo de nada. Pero Cristina no puede argumentar ahora que es una perseguida. Maestra, señora, ¿pero usted qué? ¿No sabía cómo era el tema, cómo era la mecánica? ¿Sos presidenta dos veces, vicepresidenta, venís de un matrimonio con tu marido que fue presidente, y no conocés cómo es la función de la obra pública? ¿Cómo es el tema, cómo es el negocio?

De última, si no participaste directamente, podrías haberlo evitado. Hay comunicaciones telefónicas. Me parece que la prueba fue muy contundente para llegar a esta instancia. Después no te gusta la primera instancia: apelá. La Cámara de Casación te la confirma. ¿No te gusta? Va a la Corte. Y ahora, cuando la Corte está por fallar, vos decís que te están persiguiendo. ¡Si fuiste vos a la Corte! Si no, tu condena ya te hubiese quedado firme hace rato. Decidió ir a la Corte.

Alejandro Gomel: En cuanto a los tiempos que maneja la Corte... si se confirma todo esto... ¿cómo ve esto? Cristina no tiene fueros desde hace 18 meses, y que una sentencia salga ahora, justo en el momento en que ella dice que nuevamente va a ser candidata... ¿hubo ahí un muñequeo por parte de los jueces con los tiempos?

Pero si la Corte dictamina tarde, llega tarde. Y cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Cristina rápidamente le ganó de mano y anunció su candidatura para poder tener el argumento de la proscripción. Es un juego de pícaro. Cristina tiene cualquier cosa, pero nada de tonta. Es una mujer que le cuenta la chispa a la amoladora de lo rápida que es. La tiene bien clara. Sabe que necesitaba eso. Lo planteó con claridad. Y ahora, bueno, el argumento le resulta extremadamente funcional. No me vam a encontrar a mí nunca defendiendo la conducta de la Justicia, porque debo ser el crítico más duro que hay. Pero la Corte no está por hacer otra cosa que no sea lo que le pidieron. Y eso era, que determinara si era cierto o no era cierto, si confirmaba o no confirmaba.

Ahora, lo de Cristina es parte de un juego muy inteligente que, por viejo que sea, es un juego que el peronismo viene ensayando hace 40 años. No deja de ser efectivo. Como preguntaba recién Jorge, a los fanáticos les cae bárbaro, pero los fanáticos es música para los oídos. Tienen ya un argumento para estar en la calle, para hacer quilombo, para organizarse, para marchar. Las organizaciones sociales, la CGT, el peronismo organizado... hoy la noticia en Córdoba era que Kicilof fue a la reunión y van a estar todos ahí porque el peronismo es un partido vertical. No estoy hablando ni bien ni mal, estoy describiendo una cuestión objetiva. Y van a estar todos atrás de Cristina, y por supuesto que se van a victimizar todos, porque hoy es más fácil victimizarse atrás de Cristina que organizar un partido con dirigentes decentes. ¿Qué culpa tiene Fontevecchia y Luis Juez de que el candidato que mejor mide el peronismo sea una persona condenada dos veces? ¿Qué carajo tengo que ver yo con la conducta? Busquen alguien decente para llevarlo.Pero bueno, el problema es que la sociedad no quiere proscribir al dirigente que mejor mide. Bueno, busquen otro, muchachos. Tienen que tener algún dirigente peronista decente que no robe, que tenga algún límite, que tenga alguna barrera ética, no sé. Pero bueno, no es culpa mía.

AG: ¿Puede terminar beneficiando al peronismo esto?

Le va a venir a Cristina como anillo al dedo, porque la ponen con un nivel de centralidad increíble. Hasta hace 72 horas estaba discutiendo con un pibe que llegó a ser gobernador producto de que el hijo lo eligió con el dedo. Entonces, esto obviamente le devuelve la centralidad a una mujer que claramente tiene, Cristina es un animal político, no estoy describiendo nada que no sea conocido por todo. Es una persona dentro del peronismo, le saca kilómetros de ventaja al gobernador peronista más pícaro. Y esto le da centralidad, y la pone en el centro de la escena, y le da un lugar de protagonismo absoluto. Ella lo sabe aprovechar, y es una mujer inteligente en ese sentido. Cristina siempre ha hecho de estas puestas en escena una terrible construcción política. Es una mujer que tiene un oratorio importante. Yo no subestimaría de ninguna manera. Pero bueno, también son los riesgos que corremos. ¿Para evitar que Cristina no se entronice, hacemos que le pidamos a la Corte que no dictamine nunca? Que lo haga cuando quiera la Corte, con la pereza que ya sabemos que tiene la justicia en la Argentina. ¿Para que Cristina no capitalice el tema qué hacemos, evitamos que la Corte se pronuncie? Es un dilema. Parece que estamos viviendo después de la China y Wanda, la novela más larga que venimos viendo hace un montón de tiempo.

