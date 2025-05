El Gobierno cerró la unidad investigadora del caso $Libra: “El Poder Ejecutivo no puede cumplir funciones judiciales”

En el marco del escándalo por la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei, el Gobierno decidió cerrar la unidad investigadora del caso. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el abogado constitucionalista, Juan Sola.

“El Presidente elogió una criptomoneda en la cual se iba a invertir en la Argentina, lo cual parece un discurso político normal”, señaló Juan Sola. Sin embargo, explicó que, “inmediatamente después del discurso del Presidente, hubo una serie de compras y después una caída del precio”.

Una recomendación sin sustento

La cuestión jurídica central es si esto configura o no una estafa. Según comentó, la respuesta aún no está clara: “La pregunta inicial es si hubo alguna estafa, es decir, que por una ardid se engañó a una serie de personas a invertir en algo que no tenía sustento”.

Por otro lado, Sola advirtió que se trata de un campo muy específico: “En este sistema de las criptomonedas, se hacen inversiones extremadamente de riesgo”, por lo que “es extremadamente compleja la configuración de un delito”.

La Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo cumpla funciones judiciales

A su vez, explicó que el cierre de la unidad investigadora del Ejecutivo responde a un criterio constitucional: “Las investigaciones las hace el Poder Judicial y las hacen los fiscales”. Luego, añadió que, “el Poder Ejecutivo cumple una primera etapa y con eso concluye”.

Frente a la disolución del órgano administrativo, el abogado subrayó: “El Poder Ejecutivo no puede cumplir funciones judiciales porque la Constitución se lo prohíbe”.

Además, recordó antecedentes: “Nosotros hemos tenido muchas oficinas, el problema es que tenemos las oficinas del Poder Ejecutivo siempre cerradas, es decir, se usan contra los enemigos y se ayuda a los amigos”.