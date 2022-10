Luis Secco: "Cada vez es más difícil que la economía aguante"

El ex asesor económico de la Presidencia, Luis Secco, destacó que el ministro de Economía "sabe que no tiene un plan creíble" y enfatizó que "los tiempos se le están achicando para mostrar algo exitoso". A su vez, manifestó que "si el indicador del éxito es la inflación, no vamos a tener buenos resultados en el corto plazo". "Cada vez es más difícil que la economía aguante", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Esta economía llega a octubre o noviembre del próximo año? ¿Se tendrá que hacer un Plan Austral de Sergio Massa?

Cada vez es más difícil que la economía aguante. De hecho, Sergio Massa perfeccionó eso y tomó algunas medidas para alargarlo en el tiempo, pero no va a ser fácil. Las distorsiones cada vez son más fuertes y una economía no puede funcionar con 14 tipos de cambio. Eso afecta algún precio interno y se está haciendo cuesta arriba. No solo no baja la inflación, sino que la actividad económica muestra en sus indicadores que se está frenando.

Entrevisté hace pocos días a Pérsio Arida y él cree que es posible un plan anti inflacionario, aún con déficit fiscal. ¿Qué opinión tenés sobre sus ideas? ¿Se puede trasladar la experiencia de Brasil a la Argentina?

El tema del déficit fiscal se lo minimiza un poco porque en Argentina es cada vez más claro que el Estado, tal cual está, no puede seguir funcionado porque genera inflación y riesgos recurrentes de default. Discrepo con esa idea que tiene Arida porque se me hace difícil pensar que las expectativas se puedan mejorar si no hay un ataque frontal al déficit fiscal.

Pero lo noté dubitativo respecto de que en Argentina existan las condiciones políticas para ese plan, vendiendo políticamente medidas de ajuste hasta las elecciones. Ahí está la traba de Sergio Massa, que se aferra a no devaluar, pero en realidad sabe que no tiene un plan creíble. Cuando devaluás, tenés que dar señales de que va a ser por única vez, no la primera de varias. Para eso se necesita ser consistente y contar con mucho apoyo político.

Esa es la gran diferencia con el caso de Brasil. Pero empieza a ganar terreno la demanda social al respecto. Si el indicador del éxito es la inflación, no vamos a tener buenos resultados en el corto plazo. Pero cuanto más se demora en el programa, se acercan las elecciones, y los primeros datos de inflación con cualquier proyecto van a ser malos. Los tiempos se le están achicando para mostrar algo exitoso.

Ben Bernanke fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía y no es habitual que eso suceda con un funcionario. Sin pretender hacer una comparación, a Martín Guzmán se lo presentaba como un académico. ¿Cuál es tu reflexión sobre Bernanke y sus ideas?

Cuando a Ben Bernanke lo pusieron al frente de la Reserva Federal fue un elemento de conversación en el ámbito académico porque no era usual que una figura de su talla acepte ese desafío. Cuando le tocó actuar, lo hizo muy bien. También venía de una gestión bastante exitosa, que no era fácil de reemplazar. En lo personal, estudié y aprendí mucho de él sobre política bancaria y crisis.

Los otros ganadores son los que más estudiaron las crisis bancarias, para saber como actuar y prevenirlas. Tienen muy merecida la distinción. En cuando a Martín Guzmán, él fue alumno mío, y era un gran lector, que debatía las cosas, y escribió bastante sobre las crisis. Creo que Guzmán hizo lo que pudo y se dejó llevar por la política.

Mientras fue ministro de Economía dije que era la mejor persona que podía tener Alberto Fernández porque lo ayudó, en términos políticos. Martín Guzmán va a quedar en la historia como alguien que logró un acuerdo con el Fondo que fue muy conveniente para la Argentina. Después, el FMI quedó atado de manos y hoy tolera cualquier cosa del país.

¿Gabriel Rubinstein es la persona adecuada para ocupar el cargo de viceministro de Economía?

A Gabriel lo conozco desde hace muchos años y creo que es una persona que puede aportar mucho al debate, pero está solo. Y Sergio Massa no parece que esté dispuesto a tomar medidas antipáticas. Por lo menos le puede llevar un poco de coherencia al discurso y a las medidas que se toman, pero me cuesta ser optimista sobre un eventual programa de estabilización con esta estructura de gobierno. Rubinstein también aporta mesura y cuida el manejo de las expectativas.

