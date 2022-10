El economista, Rodolfo Santangelo, habló sobre el Plan Real de Brasil y su posible adaptabilidad en la Argentina, como así también de la inflación y un posible plan anti inflacionario destinado a contrarrestar el mayor problema económico del país. Por otro lado, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "no hay capacidad para que la economía pague un 130% de aumento".

El Banco Central informó que el promedio de los analistas consultados por la entidad augura una inflación anual de 100,3%, es decir, no la que plantea Sergio Massa en su presupuesto del 95%. ¿Cuál es tu visión de la evolución de la inflación? ¿Creés que tenga una tendencia decreciente como él propuso en el presupuesto del 2023 o si no se hace un plan antiinflacionario no se detendrá y se acelerará?

Nos falta conocer septiembre, pero seguramente estemos en poco más de un 6% de inflación, como así también a la espera de saber lo de octubre. Rondaría entre 99% y 101%. No hay un plan de estabilización que tenga impacto numérico en la cifra de 2022.

El presupuesto perdió entidad porque no se conoce cómo es la relación presupuesto-inflación, entre otras cosas. Cuando vos querés hacer algo, los primeros meses, la inflación va para arriba porque tenés que subir alguna tarifa pública, tipo de cambio o salario, entre otras cosas.

Aún resta conocer qué medidas previas se tomarán para que posteriormente se cree algún plan para bajar la inflación y llegar a un 4% que es el 60% que presentó el ministro.

En el presupuesto 2023 se reducirían las prestaciones de seguridad social con respecto al 2019

Se puede tener 4% todos los meses y llegar a 60% en 2023 o puede tener cuatro o cinco meses de 6% o 7% y un mes de 12% y después de 2% con un plan antiinflacionario y llegar a 60%.

Exacto. Hay que distinguir lo que es bajar la inflación de lo que es reprimir la inflación. Estamos en un proceso secuencial. Tiene que venir el desembolso del fondo y ver cómo actúa el mercado cambiario, en donde se termina el dólar soja y el Banco Central va a devolver gran parte de las reservas acumuladas.

A Pérsio Arida le preguntaba todo el tiempo por la posibilidad de que Massa intentase hacer un plan antiinflacionario y si era posible que no fuera recesivo y él decía que nunca se hacían al revés. Nunca se hacen sin déficit fiscal y que el equilibrio se buscaba a los dos años una vez que se lograba el éxito, ¿es posible eso o es una ilusión?

Es un muy buen ejemplo de medidas previas, ya que en el '94 Brasil estaba en cifras de tres dígitos. Seguramente te comentó sobre la Unidade real de valor.

La importancia de la Unidad Real de Valor (URV)

El dice que la idea de la URV la había escrito antes cuando la inflación en Brasil era 100%.

Te diría con el diario del lunes y sin quitarle méritos al Plan Real y al Plan Austral que es mucho más fácil bajar una inflación del 500% que del 100%. Hoy en la Argentina bajar la tasa de inflación de forma sistemática sin un efecto inicial es imposible. El cero se va a lograr cuando el plan anti inflacionario logre resultados concretos, sobre todo, en cuanto a la reactivación.

En Argentina la inflación favorece al Estado por licuar el gasto público. Bajar la inflación y no tener un programa fiscal agranda el déficit fiscal porque dejás de licuar el gasto público y subís los ingresos.

Le ponía mucho acento a que la tasa de interés sea positiva e insiste que es central que la tasa debe serlo así tanto frente a la devaluación de la tasa de cambio en cuanto a la propia inflación. Le contesté que si la tasa de interés era positiva, el Estado es el gran deudor, en nuestro caso las leliq que era crucial que no hubiera tasa de interés negativa.

Soy enemigo de las tasas de interés positiva. Cuando esta es pagada por el sector público genera un perro que se muerde la cola, en un 2023 éstas serían muy complicadas y recesivas. Seguramente hay cosas para aprender del Plan Real, pero no pueden aplicar al 100%. Hoy creer que con tasas de interés positivo suplimos el impacto fiscal no es correcto, al menos yo estoy en desacuerdo.

Dólar tecno: el Gobierno anunció beneficios cambiarios para la economía del conocimiento

¿Estás de acuerdo con que no hay un problema importante con las leliq?

Estoy de acuerdo con que las leliq no son una bomba de tiempo, sí creo que son un problema. Todavía mantienen un valor parejo, por eso no es una bomba de tiempo, lo que me preocupa es que el patrimonio del Banco Central debe tener plata remunerada.

Otra bomba puede ser que así como el sindicato del neumático consiguió una paritaria que superó a las que consiguió Camioneros que pidió 135% de aumento que se recree lo que pasó en el '75 y que fuera consecuencia del Rodrigazo de que entonces si lo consigue la inflación sea 150%, y suba para posteriormente generarse un espiralamiento también en las paritarias.

El pobre sindicato a lo que viene es a empatar. Si la paritaria está corriendo de atrás y busca igualar a la inflación el culpable no es el sindicalismo, sino que la política económica. No hay capacidad para que la economía pague un 130% de aumento. Cuando decimos que estamos en 100% de inflación no es que todos estamos en 100% de aumentos de precios, hay sectores que tienen 120% y de ahí para abajo o arriba.

