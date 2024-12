Marcelo Longobardi: "Milei tiene una obsesión conmigo"

El periodista Marcelo Longobardi dió detalles sobre su desvinculación de Radio Rivadaviay consideró que es algo que se venía gestando hace tiempo. “El desencadenante puede haber sido el reportaje Hugo Alconada Mon que fue brutal”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Marcelo Longobardi es periodista, conductor de radio y de televisión, fue líder de la primera mañana en Radio Mitre con Cada Mañana, un clásico radial que duró más de una década. Hizo televisión, primero en América TV junto a Daniel Haddad y luego en 1997 en Sin Límites en la TV Abierta. Tras seguir la pista de Anillaco, considerado uno de los íconos de la corrupción política menemista, el programa fue dado de baja. También sufrió reiteradas presiones de Néstor Kirchner por la posición crítica que Longobardi más tenía con su gobierno.

Ayer Marcelo Longobardi se enteró de que fue echado de Radio Rivadavia como si fuera un revival de lo que pasó ya tantas veces con el menemismo, con el kirchnerismo y ahora con Millei. Se repite una vez más la misma historia…

Primero quiero recordar que fuiste el único periodista que defendió nuestras posiciones en el tema de la pista de Anillaco . Sacaron una doble página extraordinaria en la Revista Noticias, cuando luego de ese acto tremendo fue el despido de América 2, los medios nos dieron la espalda. Fuiste quien dio la primicia de mi despido de Radio 10. Y ahora otra vez. Así que ahora también, hay una simbiosis oculta entre vos y yo. Estoy muy honrado de esta tercera vez que ocurre lo mismo de hacerlo contigo.

Que no me sorprende lo más mínimo porque parece que es una continuidad de exactamente lo mismo, tanto en vos como de un sistema de poder que gira a lo autocrático.

A mí me parece, en términos generales, aunque después puedo encontrar detalles, que el tema de Radio Rivadavia es una anécdota. La radio exhibió argumentos totalmente inverosímiles, no solamente ayer, sino desde hace bastante tiempo. Yo conté algo de esto en una reunión que mantuvimos hace un mes con un grupo de periodistas, ¿te acordás?

Si. Y vale recordar a la audiencia que Marcelo Longobardi es parte de la Academia Nacional de Periodistas y varias veces todos nos hemos preocupado por su situación.

Sí, sí, la última vez se canceló, lamentablemente, por la muerte de Beatriz Sarlo , pero en la anteúltima reunión yo les conté algunos detalles. Y acá el problema de fondo ya no es ni Rivadavia, ni yo. Creo que, a esta altura del partido, es un pequeño botón de muestra de hacia dónde se dirige la Argentina.

A mí me da la impresión de que, montado sobre lo que aparenta ser un éxito, que tiene que ver por supuesto con la economía, el Presidente ha marcado un rumbo. Ha mostrado cada vez más rasgos autoritarios, autocráticos, que no tienen que ver con la forma. Hay un malentendido acá, Jorge. Yo por su presupuesto comparto tu punto de vista respecto de la relevancia de las formas, pero me parece que esto va mucho más allá de las formas.

No es un problema solamente de vulgaridades, de insultos o de malos modales. Hay algo, me parece mucho más relevante, detrás de esos malos modales, que son estos rasgos, estos sesgos tan marcados de un Presidente que ya se compara con Julio César . Yo me quedé muy impresionado con esa comparación, cuando citó a la Legio XIII, que fue el comienzo de una dictadura. No sé si lo hizo deliberadamente o no.

Pero yo durante todo este tiempo, este año de Milei, mantuve un punto de vista inmodificable. Yo acepto que la economía puede estar mejor y en eso comparto alguno de los puntos de vista del Gobierno, pero yo no puedo subordinar las cuestiones de carácter institucional a la baja de la inflación o a otras cuestiones por el estilo. O a las modas, o a las encuestas.

Por lo tanto, mantuve una postura muy firme respecto del otro lado de la historia, que es el control institucional, el tema del desprecio por las instituciones, el desprecio por la libertad de expresión. En los agravios hay algo mucho más grave que un agravio. Me quedé impresionado viendo una entrevista de Carlos Pagni a Natalio Botana. Botana dijo: “acá hay muchos tipos de liberalismo. Y hay uno de ellos que es un liberalismo de carácter autoritario, el de China, por ejemplo, y casos de otros países”.

Entonces, me parece que en términos generales esto se parece al gobierno de Nayib Bukele . En ese caso también, montado sobre un supuesto éxito, se ha corrido, ha deslizado en su país a un formato muy autocrático muy parecido al de Chávez. Entonces, me parece que, inspirado en Julio César e influenciado por Donald Trump y por sujetos como Víctor Urbán, por personajes como los de Vox, y por los desopilantes intelectuales que lo rodean, al igual que en su momento Cistina Kirchner, que fue muy influenciable también por los rusos, los iraníes y los chavistas, el Presidente toma un camino muy peligroso.

Yo puedo entender que la opinión pública no comparta este punto de vista y que la gente se aferre a un momento económico un poco más saludable. Pero yo no puedo evitar lo que yo pienso y no puedo evitar decirlo. Y eso ha tenido un costo importante para mi. Pero a esta altura del partido, ya estoy acostumbrado a que me echen.

Alguna vez lo conversamos entre vos y yo en privado, cada echada me resultó finalmente una nueva oportunidad. Pero he tenido la obligación conmigo mismo de sostener esta visión que tenemos algunos de la vida pública argentina. Hay algunos comentaristas relevantes que han escrito sobre la obsesión de Milei conmigo. Que tal vez tenga que ver también con su modo de organizar la política argentina. El tipo es un radicalizado. Por lo tanto, cuando un radicalizado del kirchnerismo lo critica al tipo le viene bien, es parte de su lógica. Pero a mi, ¿dónde me ubica? ¿cómo explica mi crítica? Me tiene que sacar del medio…

No es una crítica desde aquel que no haya combatido al kirchnerismo, no es una crítica desde aquel que no comparta una lógica económica liberal, así que duele muchísimo más. Marcelo, vos hablabas de los tres hechos, Menem, Kirchner, ahora Millei, y que finalmente cada uno significó una apertura a una nueva oportunidad. Pero antes de hablar del futuro, me gustaría significar el pasado. ¿Qué encontrás en común en estos tres casos, tanto en vos como en quienes se ocuparon de sacarte, de quitarte que tengas voz? ¿Cuánto habla de ellos y qué repetición hay de la historia en estos momentos?

El caso de Menem fue distinto. Yo nunca conté los detalles, pero esto es muy parecido a lo de Cristóbal López , es prácticamente idéntico. Hasta el procedimiento fue idéntico. Fue una especie de deja vu, porque todo lo que venía ocurriendo en los últimos dos o tres meses empezó a parecerse mucho a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hubo un proceso de desgaste, de rumores, de objeciones sobre el programa, de objeciones sobre la gente que trabajaba conmigo. Echaron a una persona a la que yo pedí especialmente que no echaran. Fue todo un formato muy parecido.

Recuerdo aquel día famoso que publicaste la primicia de mi despido en Radio 10, Fabián de Sousa por lo menos tuvo la delicadeza de llamarme por teléfono, fue más educado conmigo. Y me dijo: “mirá, hemos optado por una opción más competitiva” esas fueron sus palabras. Y yo ya sabía lo que estaba pasando porque lo sabía todo el mundo, estaba la tapa de los diarios.

Y esto se pareció mucho, aunque de manera bastante más indirecta, más vidriosa, más turbia. La relación con los dueños no daba para esto, ni el rating del programa era tan malo. Estábamos un punto por encima del promedio de la radio. La cuestión de la presencialidad es una estupidez anacrónica que no tiene sentido, que es una excusa, la única que tenían obviamente. Es decir, el proceso fue muy parecido.

En el caso de Anillaco hubo un proceso, que yo no descarto que haya ocurrido en este caso, pero no lo puedo saber. Lo que pasó con Anillaco es bastante duro para contar, pero lo voy a hacer igual. Pasó bastante tiempo hasta que entendí el proceso de lo que ocurrió con la pista de Anillaco. Nosotros habíamos encontrado un artículo en la tapa de la Nación que no tenía imágenes, que era un pequeño recuadrito que decía: “ Menem se hizo una pista de Anillaco”.

En ese momento teníamos un equipo de producción, cosa que ya prácticamente no hay en ninguna parte. Éramos un grupo importante, estaba Luis Majul, estaba Román Lejtman, estaba el señor Leuco. Y teníamos un productor importante que venía de España. Entonces decidimos contratar una avioneta y aterrizar en la pista. Cuando el canal se entera de ese episodio, empieza a promoverlo. Esto lo entendí mucho tiempo después de Jorge, y creo que no lo hablamos nunca entre vos y yo.

Empezaron a hacer una especie de súper promoción, que a mí me parecía raro porque yo entendía que el canal quería opacar el asunto, quería atenuarlo. Y de repente me encontré con que la promoción salía cada cinco minutos. Y me insistieron para que le dedicara todo el programa al informe. Yo me acuerdo que lo llamé a Majul le dije “Acá está pasando algo extraordinario, el canal nos re banca, vamos a hacer todo el programa entero con el informe de Anillaco”. Y cuando faltaba una hora y media para el programa el canal me pide que levante el informe bajo argumentos legales. Y yo en ese momento presenté la renuncia, no lo dudé ni tres minutos. En ese caso hubo una especie de “transacción a la inversa”. Y yo no descarto que haya ocurrido eso en este caso. Es decir, no es un Gobierno que pide, sino un empresario que ofrece.

O sea, que en el caso de Rivadavia dijeron “si no colocamos a Longobardi vamos a conseguir otra prebenda que valga más la pena que tener a Longobardi”...

Hablé con varios colegas y todo el mundo sabía esto. Hasta varios referentes importantes de mi propia radio estaban al tanto de que esto estaba ocurriendo. Y que tuvo un desencadenante que fue el reportaje a Hugo Alconada Mon del lunes. Eso creo que fue un acelerador, porque esto es algo que venía ocurriendo hace bastante tiempo. Podrían haber esperado hasta mis vacaciones o haber intentado algún un formato un poco más prolijo.

Fue tan intempestivo recibir ayer un despido por mail que a mí me despertó una sospecha respecto de que acá hubo un desencadenante y mucha gente comparte ese punto de vista. He hablado con mucha gente que vos y yo conocemos bien y piensan que el desencadenante puede haber sido el reportaje Hugo Alconada Mon que fue brutal.

En esa secuencia que te describo del formato Milei, fajate que Milei no solamente está mostrando rasgos autocráticos cada vez más marcados, sino que está mostrando rasgos opacos. De Kueider para acá, estamos viendo una suma de opacidades muy significativa.

Se me viene a la mente una cosa que se contaba en Brasil, sobre el fundador de La Globo, probablemente el mayor imperio audiovisual de Iberoamérica, que decía: “esta empresa no se hizo grande por lo que publicó, sino por lo que no publicó”. En este sentido quería preguntarte si ves que se está produciendo un efecto general en los medios.

Ayer se dio a conocer que los dueños de Radio con Vos, que es sin duda la radio progresista que más ha crecido en los últimos años y que claramente tiene una posición ante Milei, vendieron. Uno de los que compró se llama Gabriel Hochbaum y salió de América TV. Y de América TV y A24 se están yendo una serie de periodistas, además del director de contenido de La Nación Más, Juan Cruz Ávila. Y uno supone que América, que siempre ha tenido una línea filoperonista, va a pasar a tener una línea más filomileísta. Entonces, La Nación mantendría su línea filomileista y paralelamente, en el caso de TN, creo también están buscando reforzar eso, ampliando el horario de Jonatan Viale hasta más tarde.

Si, y te agrego un dato. Tenemos un ministro que es dueño de un medio de comunicación, Gerardo Werthein, que es directamente socio de una radio. Cuyo dueño lo entrevista en la televisión como si no pasara nada.

Vos te referís a Majul que es socio de Werthein. Y al mismo tiempo, Majul entrevista a Werthein, no solo en la radio El Observador… Vale decir que Gabriel Hochbaum también es socio de El Observador junto a Werthein y Majul. Hay cosas que ya se venían dando, pero hay otras que se agregan ahora. Son dos medios importantes como América y Radio con Vos que no eran oficialistas.

Son cosas que encajan con esto que yo te describo. Es decir, estamos viendo un tipo que está montado sobre un éxito a partir del cual se va volviendo una especie de autócrata latinoamericano clásico, populista.Y todo este embate brutal y delirante se traduce en comprarlos. Y yo, francamente Jorge, si es así, prefiero no trabajar.

No, no, eso no va a suceder, esperemos. Yo entiendo que tu fortaleza y la fortaleza de aquellos colegas que mantienen esa misma posición es que no están dispuestos a jugar a lo que Hegel llamaba “el juego del amo y el esclavo”. Y que por lo tanto están dispuestos a perder, pero ganar en su propia autoestima.

Vos escribiste hace tiempo una especie de ensayo sobre la grieta en la Revista Noticias. Yo tampoco quiero ser parte de eso, como vos tampoco lo sos. Yo no estoy jugando a la política. Yo tengo un punto de vista , que es el punto de vista que tuve toda mi vida. Probablemente se haya modificado un poco con el paso de los años, tema que conversamos la última vez que tuve el honor de que me entrevistaras en Perfil. Pero en cualquier caso, yo no juego a la política. Yo no quiero intervenir en la política. Yo tengo un punto de vista, hago reportajes, hago resúmenes de noticias, te cuento cómo está el mundo. Ese es mi trabajo Entonces, si esta industria se ha vuelto... Esto que se ha vuelto... Bueno, yo no sé si quiero intervenir. Vos, Jorge, sos una una de las pocas personas que conoce mi cuenta personal. Yo no puedo estar sin trabajar más de un año.

Y la palabra “ensobrado” me tocó. De hecho, le iniciamos una demanda civil y penal a Milei por el término “ensobrado”, muy parecida a la que realizó Lanata. Y desgraciadamente su enfermedad también quita otra voz. Una voz autónoma, que tiene el suficiente peso como para decir lo que le parezca en cada uno de los momentos.

A mí se me ocurrió plantear la muerte de Beatriz Sarlo como la muerte más inoportuna de los últimos tiempos. Si existiera tal cosa como la muerte inoportuna. La ausencia de Jorge Lanata es muy ruidosa también. Muy relevante la ausencia de Jorge lamentablemente.

Déjame que comparta algo con vos y con la audiencia. Con Gustavo González el privilegio... En realidad nos costó mucho porque Beatriz no salía de la casa. Y logramos sacarla con la excusa de un almuerzo. Fue hace veinte días, nada más, veinte días antes de su muerte. Y ahí nos contó sobre su próximo libro que se llama No entiendo. Y seguramente incluya una mirada que ella venía sosteniendo desde hace un tiempo. Y es que una de las tareas que tienen los intelectuales y los periodistas dentro de ese grupo es plantearse siempre la dificultad de entender. De hecho el eslogan de la Revista Noticias es “comprender cambia la vida”. Entonces quiero enganchar esto con lo que vos decías: “yo comparto tus críticas a los modos de Milei, pero ojo que no son solo los modos, sino que dentro de los modos viene todo lo otro y se pasa a la violencia efectiva…”

Si, y esos modos en parte generan un clima de la época. La política hoy en día consiste en tener la idea. Y hay trabajos muy sustanciales sobre la cuestión. Por ejemplo de Pablo Semán y un montón de gente en medios internacionales. Lo acaban de echar a Jorge Ramos de Univision, está suspendido Jaime Bailey en Mega TV, suspendido como los chicos de colegio.

La crónica que hizo El País de Madrid sobre el despido de Jorge Ramos en Univisión de Estados Unidos, al mismo tiempo que los dueños de la compañía estaban festejando con Trump en Mar-a-Lago es una cosa que no se puede creer. Yo estoy viendo en Estados Unidos, donde pasó gran parte de mi tiempo, unos procesos tremendos.