Marcelo Palles: "En Uruguay estamos a nada de bombear el agua del Río de la Plata"

El periodista de la radio AM 1470 (Uruguay), Marcelo Palles, pormenorizó la coyuntura de la sociedad uruguaya: "El Gobierno le bajó los impuestos al agua embotellada, aunque hay algunos que no respetan esa medida". "Lacalle Pou está preocupado y trabajando, pero necesitamos que llueva", sostuvo en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Cuál es la situación en Montevideo a esta hora? ¿La sequía continúa?

Por suerte, está lloviendo en la zona metropolitana, que es donde tenemos el drama, es decir, en la parte de San José, Canelones, algo de Maldonado y todo Montevideo.

Los datos del relevamiento de OSE dicen que llovieron 10 milímetros en Paso Severino y 7 milímetros en Aguas Corrientes, que es la planta potabilizadora. Obviamente, no alcanza para nada, porque estaríamos precisando 65 milímetros, por lo menos.

En plena emergencia hídrica, a Uruguay solo le queda un 1% de agua potable apta para beber

¿Cómo es la situación en el día a día? ¿Tiene agua que se pueda tomar? ¿Cómo se están manejando en las zonas más afectadas?

El agua, según lo que dicen los expertos, es bebible pero no potable. Estamos en un plan de consumir agua embotellada para el consumo normal, como mate, cocinar, lavado de hortalizas, darle a los perritos, etc. Con el agua de OSE es sólo para darnos un baño o asear nuestra casa, para otra cosa no debido a los altos niveles de claro y de sodio.

¿O sea que todo lo que tiene que ver con el consumo de agua es en botella?

Así es, agua embotellada que el Gobierno le bajó los impuestos, aunque hay algunos supermercados y comercios chicos que no respetan y lo venden al precio anterior.

Los vecinos de Montevideo ofrecen sus pozos para sacar agua

Y hay un plan especial para las personas más vulnerables, cerca de 700 mil, a quienes se les deposita dinero en una tarjeta para que ellos compren el agua. Y hay lugares, como en Canelones, que los que menos tienen, retiran cerca de 16 litros por día en los centros de acogida. Esto es a través de la Unidad de Desarrollo Humano.

¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo una ciudad tan importante como Montevideo se queda sin agua?

Lo decía el Pepe Mujica, creo que nos dormimos, recordemos que es un problema de zona sur, no del norte. Creíamos que Paso Severino no se iba a quedar sin agua y es en una zona donde estamos enclavados la mayoría de los uruguayos, cerca de 2 millones de personas.

Sequía en Uruguay

Todo esto sumado a algunas plantas que consumen mucha agua potable, más la sequía y el cambio climático, han hecho que el Río Santa Lucía, que cruza por Paso Severino, esté casi seco al día de hoy.

Además de la sequía, entiendo que se está perdiendo agua a causa de una infraestructura vieja, ¿es así?

Sí, eso y que falta personal en OSE para atacar rápidamente la ruptura del caño, ya que es vetusta. Los vecinos reclaman, pero el personal no está y el gobierno no apuesta a nuevos cargos. Eso es un drama, sumado a que seguimos haciendo cosas que no debíamos, como lavar autos. Tenemos algo parecido a la pandemia, no nos dimos cuenta que teníamos que usar el tapabocas, lavarnos las manos, etc.

En Uruguay estamos a nada de bombear el agua del Río de la Plata. Encima esas obras hidráulicas no están construidas, van a demorar 60 días ya que no hay caños porque no se hacen acá. Es complicado.

"¡Esta es de la buena!": sacan agua de un pozo de un parque céntrico de Montevideo para los hospitales

Supongo que agua no va a faltar, pero lo que va a salir del grifo es agua que no se va a poder usar más que para ducharse. Está rompiendo calefones y está atrancando alguna red.

Claudio Mardones (CM): En la gestión de la crisis surgen interrogantes, por ejemplo las posibles demoras para conseguir un tubo para sacar agua del Río de la Plata. ¿En este escenario, cómo quedó, ante la mirada social, Luis Lacalle Pou?

Mirando periodísticamente es que el trabajo no es malo, hay honda preocupación. Ahora está viniendo una planta para desalinizar aguas salinas y se está tratando de que, en algunas semanas, podamos tener alguna solución a través del bombeo del río San José.

Después está la doble lectura de la coalición que no es del gobierno, la izquierda y la de centro izquierda. A todos se les pega. Ahora bien, algunos dicen que tendría que haber un plan de contingencia, y que todos tengamos la camiseta celeste. Pero eso aún no pasa. Lacalle Pou está trabajando pero necesitamos que llueva. Y, por supuesto, que lleguemos a tiempo con la obra hidráulica en el Río de la Plata.

Uruguay en alerta por la crisis hídrica

CM: ¿Pero, desde tu punto de vista, esta gestión de la crisis incomoda a toda la política uruguaya, no solamente a Lacalle Pou?

Le incomoda mismo dentro de su propia coalición. Pero hay que sacarnos las camisetas y entender que esto nos atañe a todos. Y los políticos deberían dar esa señal de unión, pero se ve que les cuesta.

Andrea Bisso (AB): ¿Siendo uno de los principales aportantes de agua, qué papel está jugando el embalse Canelón Grande?

Te parte el corazón mirar el embalse Canelón Grande porque está seco, paulatinamente, hace 10 meses. La oposición tiene algo de razón cuando dice que hace rato que estamos jugando a que llueva. Lo mismo en Paso Severino. Están creciendo plantitas en el río resquebrajado, es una cosa de locos.

Uruguay: el Ministerio Salud se niega a seguir subiendo la sal en el agua

AB: También hay que pensar en los animales, porque en el lecho de esos ríos se podía encontrar una gran fauna que habitaba allí, ¿correcto?

Ahí hay un gran problema con respecto a algunos emprendimientos agropecuarios que la están pasando muy mal, algunos con los plantíos secos. Eso no trasciende mucho pero es penoso. Hay muchas familias que están en esa situación.

Y después la viveza criolla, porque algunos se benefician con la compra de esos vacunos, ya que algunos productores los tienen que vender muy baratos. Es todo un tema embromadísimo.

