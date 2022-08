La dirigente social y militante del PRO, María Migliore, fue entrevistada por Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia y dio su perspectiva sobre los programa sociales y su relación con la educación. "Yo creo que la política social tiene que ser un puente entre una situación entre la que queremos estar y tiene que construir un camino posible hacia dónde queremos llegar. ¿A dónde? A que los chicos estén en la escuela", expresó.

¿Hay alguna contradicción entre tu tarea y que se le recorten los subsidios a quienes no manden a sus hijos al colegio?

A mi lo que me gustaría primero citar es el espíritu de porque estamos tomando esta medida en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un convencimiento profundo de que la educación es la herramienta más potente para construir desarrollo, como igualador social y que genera oportunidades para salir adelante.

A partir de eso, nosotros vemos que desde la pandemia hay algunos comportamientos que cambiaron y que nos preocupan. Uno de ellos dice que el 30% de lo que va del año, del total de chicos de los que están escolarizados faltó una semana al mes. Eso dificulta el proceso de aprendizaje.

Ante de eso decidimos modificar la definición de lo que significa ser alumno regular. Es algo que se medía de manera anual, ahora se van a medir de manera bimestral y para poder tener esa regularidad, los chicos tienen que cumplir con el 85% de asistencia.

¿Cómo vamos a trabajar esto nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Humano en el universo que acompañamos con el programa Ciudadanía Porteña? Ya nos pusimos en contacto con las familias para reforzar este cambio en materia educativa. Vamos a trabajar con el Ministerio de Educación cruzando los datos cada tres meses para poder detectar tempranamente si un chico no está cumpliendo con la regularidad.

A finales de septiembre cuando tengamos el primer cruce, vamos a darle una notificación a la familia que no cumpla este porcentaje y, sobre todo, poner a nuestro equipo de contacto de manera directa para poder entender porque no se está cumpliendo esto. Entender el porqué y si existe alguna problemática social.

Recién después de todo ese acompañamiento y ese trabajo pormenorizado, si al segundo cruce que se haga sigue la familia sin regularizar esta situacion, ahi se procede a dar de baja el componente por escolaridad que contiene el programa Ciudadanía Porteña, que es un programa típico de transferencia directa que establece dos condicionalidades: la educativa y la de salud.

Yo creo que la política social tiene que ser puente entre una situación entre la que queremos estar y tiene que construir un camino posible hacia dónde queremos llegar. Así que hay que pensarla y así hay que diseñar para que transforme y de resultados ¿A dónde queremos llegar? A que los chicos estén en la escuela. Entonces, vamos a poner desde el Estado todas las herramientas que tengamos disponible para poder garantizar esto. Desde ahí tomamos esta medida y así estamos trabajando articulado desde todo el Gobierno. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y desde el Ministerio de Educación en este caso.

Vos desde tu agrupación La Popular promovés el lenguaje inclusivo ¿Hay alguna contradicción con que desde el Ministerio de Educación porteño se lo combata?

En La Popular hay gente que habla con lenguaje inclusivo. Yo creo en la libertad de expresión y que cada uno y cada una hable cómo le parezca. En el momento que eso pone en riesgo el proceso de aprendizaje yo acompaño profundamente la medida tomada desde el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que asegurar que el proceso de aprendizaje sea de calidad. Ahí hubo un gran deterioro a partir de la pandemia.

Si hay estadísticas y hay evidencias que hacen que el Ministerio de Educación considere importante afirmar que el lenguaje inclusivo pone en riesgo ese proceso, más vale que dentro del aula no hay que enseñar así. Yo no veo ninguna contradicción. Una cosa es una política que busca garantizar y generar de distintas maneras para que los chicos aprendan. Otro todo tiene que ver como se expresa un militante político de un barrio. Son dos universos distintos y no tienen por qué ser contradictorios.

Vos venis del sector consrevador de la iglesia y al mismo tiempo sos feminista, ¿cómo concilias esos dos elementos?

Yo no creo que vengo de un sector conservador de la iglesia. Yo vengo de una mirada de fe. Vengo de un colegio católico. A mi me invitaron a creer. Tengo un sentido de trascendencia, de compromiso y de responsabilidad con lo que le pasa al que tengo al lado. Desde muy chica trabajo con realidades que eran muy distintas a las que me tocaba vivir a mí en mi casa. Vengo de una familia de clase media y empecé a trabajar y a compartir en distintos comedores desde que tengo 10 y 12 años. Fue una experiencia que me enriqueció mucho, me enseñó a mirar la realidad de otra manera y sobre todo siempre me interpeló. Por eso elegí estudiar ciencias políticas y dedicarme a la actividad política. Para transformar: hay una pobreza estructural que hay que romper.

Creo que hay que creer en la individualidad, en la riqueza que tienen cada una de las personas y en mí recorrido particular tengo una mirada importante sobre el rol que tienen que ocupar las mujeres en distintos aspectos. En el caso particular, lo que a mi me toca hacer en la política. Creo que todavía en Argentina, hay algunas dinámicas en la política que son machistas, que a las mujeres nos cuesta más y que hay que poner en discusión. No me parecen contradictorias, me parecen que son aprendizajes que yo he tenido y opciones que he ido abrazando a lo largo de mí vida.

Habrás escuchado las declaraciones de Carrió y las respuestas que le dio Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el presidente del radicalismo ¿Tenes algo para aportar al respecto?

Yo creo que en este momento, desde Juntos por el Cambio tenemos que ser muy responsables y construir unidad. Construir unidad en torno a ideas y entorno a un plan de Gobierno. Todo lo que tenga que ver con eso está equivocado. Creo que no hay que darle lugar. Desde la responsabilidad que yo tengo todos los días laburamos con ese espíritu y puedo decir lo mismo de la mayoría de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Por ejemplo, ayer estuvimos reunidos con las cuatro fundaciones que trabajamos en el capítulo social. Del radicalismo, de la Coalición, del espacio de Picheto y nosotros desde el PRO para poder avanzar en la consolidación de un programa de políticas social compartido por las cuatro fuerzas.

Hay que focalizarse en ese tipo de cosas. En las ideas que nos definen y en poder llegar a 2023 con un plan de gobierno claro y consensuado para poder ser una alternativa nacional.

MR PAR