La postura de la RAE sobre "niñes": “Es una manifestación política que no tiene realidad práctica"

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, se refirió al debate sobre el lenguaje inclusivo y sostuvo que “es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lenguaje”. “La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía”, subrayó pero aclaró que algunas expresiones son parte de una "manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica".

Durante una visita por Chile, Perú y Uruguay, Muñoz Machado fue consultado sobre el debate que en Argentina cobró más impulso luego de la resolución del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas", afirmó y destacó que el lenguaje inclusivo es "tanto un debate lingüístico como un debate político".

Desde la institución sostienen que el uso de la “e” es ajeno a la morfología del español, sin embargo, su director señaló que puede haber “aperturas” en el lenguaje mientras no “lesionen” el idioma.

El medio chileno El Tiempo le consultó puntualmente sobre el uso de la palabra “niñes”, ante lo que aclaró: "La RAE no es la única que puede normar esto, desde luego. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía".

Y finalizó: "La RAE lo que puede decir es que una fórmula como ‘les niñes’ no está en los usos generales, no forma parte de la gramática ni es ortodoxa esa manera de hablar y probablemente en muchos lugares no la entenderán. Es más bien una manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica".

Una reivindicación "justa y necesaria"

"Nosotros constatamos qué clase de castellano es el que se está utilizando por la sociedad en un momento determinado y con estos criterios, que suponen un conocimiento de fondo de la situación, podemos concluir que ‘les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica. Pero si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Si alguien quiere implantarlo, adelante, y si lo consigue, pues lo felicitaremos en el futuro y en tal caso habrá que cambiar las normas de nuestras reglas para incorporarlo", agregó.

Por otro lado, Muñoz Machado indicó que en España no existe la "tensión" que se da en países de América Latina en torno a este tema. Por último, el director de la RAE reconoció que "la reivindicación de igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos", aunque enfatizó que "el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer".

