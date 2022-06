Lenguaje inclusivo: no todas son críticas, quiénes apoyan la restricción de su uso en las escuelas

El veto al uso del lenguaje inclusivo en las aulas porteñas generó muchas críticas, pero un grupo de personalidades académicas publicó un documento en defensa de la propuesta. Con el título “Un paso importante, faltan muchos más”, lingüistas, historiadores y docentes presentaron un documento que expresa un fuerte apoyo a la medida anunciada por el Gobierno porteño.

El apoyo a la medida está firmado por Guillermo Mitzraji, secretario y presidente de Profesores Republicanos, Ana María Ravaglia, ex subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y asesora de la comisión de Educación del Senado, el ex rector del Nacional Buenos Aires y de la Escuela Normal Superior N: 1 Gustavo Zorzoli, el ex rector del Normal Mariano Acosta Jorge Norberto Butera, el lingüista Pedro Luis Barcia, la presidente de la Academia Argentina de las Letras, Alicia María Zorrilla, los historiadores María Saenz Quesada, Luis Alberto Romero, José Emilio Burucúa y Eduardo Lázzari, , la filósofa Diana Cohen Agrest, el agrimensor Eugenio Armando Commenge, Gustavo Gagna, doctor en Veterinaria y profesor de Biología; entre otros.

“La medida es coherente y merece nuestra aprobación”, destaca el documento y señala que “desde un punto de vista institucional y republicano”, el idioma “es una de las marcas de identidad de una Nación y, por ende, representativo de las sociedades de cara al mundo”.

Luego continúa con las argumentaciones de “orden lingüístico”: “Estas son de orden académico y de uso. En cuanto a las primeras, en el caso del castellano, son regidas por las Academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre ellas, la Real Academia Española de la Lengua y la Academia Argentina de Letras. Todas se han expresado reiteradamente, con variados fundamentos, sobre el rechazo al denominado ‘lenguaje inclusivo’”.

En relación al uso destaca que es “inaceptable que la escuela, que tiene por función la transmisión de lo excelente de la cultura, permita estas deformaciones que implican, además, una confusión de ámbitos, introduciendo en el aula registros del habla que corresponden a la calle, a grupos o a modas pasajeras.”

Por estos argumento, según el texto, los niños no deben ser “sumergidos” en un lenguaje “lleno de signos extraños al alfabeto, que no tiene normas claras ni siquiera para quienes pretenden utilizarlo”. “Del ridículo no se vuelve. Y muchos adultos ya han caído en él”, sostiene.

Por último los firmantes justifican la decisión en los “magros resultados de los últimos años en lectura, comprensión y expresión oral y escrita”, en sintonía con los argumentos esbozados por Larreta y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

“El mensaje final va dirigido a los responsables del ámbito educativo no solo de la Ciudad, sino de todo el país. El paso que acaba de darse en CABA es importante, aunque no suficiente”, concluye.

Documento completo en contra del lenguaje inclusivo

UN PASO IMPORTANTE. FALTAN MUCHOS MÁS

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que las actividades escolares y de comunicación institucional, de los niveles de enseñanza obligatorios (inicial, primario y secundario), se hagan “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

Esta medida implica la prohibición del uso de la “x”, de la @ y de las palabras con e características del llamado «lenguaje inclusivo».

La medida es coherente y merece nuestra aprobación por varios motivos.

En principio, desde un punto de vista institucional y republicano, porque el idioma es una de las marcas de identidad de una Nación y, por ende, representativo de las sociedades de cara al mundo. En nuestro país, el idioma oficial distintivo es el castellano o español.

La segunda consideración es de orden lingüístico. Las lenguas tienen normas. Estas son de orden académico y de uso. En cuanto a las primeras, en el caso del castellano, son regidas por las Academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre ellas, la Real Academia Española de la Lengua y la Academia Argentina de Letras. Todas se han expresado reiteradamente, con variados fundamentos, sobre el rechazo al denominado «lenguaje inclusivo». Cierto es que el hablante medio no tiene fácil acceso a esas normas. Solo lo tienen a través de la escolarización, siempre y cuando los docentes las conozcan y las usen cabalmente. De ahí la importancia de la medida tomada. Es inaceptable que la escuela, que tiene por función la transmisión de lo excelente de la cultura, permita estas deformaciones que implican, además, una confusión de ámbitos, introduciendo en el aula registros del habla que corresponden a la calle, a grupos o a modas pasajeras.

Finalmente, haremos hincapié en el orden pedagógico. Los niños y adolescentes están adquiriendo no solo el buen uso de la lengua, sino también están recibiendo de sus docentes los fundamentos en los que se basa cada idioma. No es posible que se los sumerja en un lenguaje lleno de signos extraños al alfabeto, que no tiene normas claras ni siquiera para quienes pretenden utilizarlo. Con ello se crean confusiones innecesarias y deformantes.

Del ridículo no se vuelve. Y muchos adultos ya han caído en él.

Sumado a esto, sirvan como ejemplo los magros resultados de las evaluaciones de los últimos años en lectura, comprensión y expresión oral y escrita.

Y, en esto, nadie puede hacerse el distraído.

Respecto de lo expresado, es necesario que se dirijan las miradas hacia la formación docente en la que hace tiempo ya que la gramática ha dejado de ocupar el lugar fundamental que debiera tener. Así estamos.

Es lamentable que las autoridades nacionales del área habiliten o defiendan la deformación del idioma en nombre de consideraciones ajenas a lo académico.

Por eso, el mensaje final va dirigido a los responsables del ámbito educativo no solo de la Ciudad, sino de todo el país. El paso que acaba de darse en CABA es importante, aunque no suficiente.

Es fundamental que sigamos trabajando para mejorar la calidad de la educación de los argentinos.

Pedro Luis Barcia - María Sáenz Quesada - Luis Alberto Romero - Diana Cohen Agrest - Gustavo Zorzoli, ex Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Normal Superior N: 1-Eduardo Lázzari - José Emilio Burucúa - Jorge Norberto Butera, ex Rector del Normal Mariano Acosta - Alicia María Zorrilla, presidente de la Academia Argentina de Letras -Norma Sbarbati Nudelman, presidenta de la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -Ana María Ravaglia, ex subsecretaria de Educación de Capital, asesora de la comisión de Educación del Senado - Alfredo Vítolo, secretario de Asociación Civil Profesores Republicanos - Guillermo Mitzraji, Presidente de la Asociación Civil Profesores Republicanos - Liana Pividori, docentes por la Calidad Educativa - María Inés Vallarino, ex Rectora Escuela Normal N° 5 - Oscar Andrés de Masi, arqueógrafo - Antonio Raúl de los Santos, profesor de la Facultad de Medicina de la UBA - Nina Tau, ex profesora de Historia del Arte en los Institutos de Bellas Artes -Rubén Miguel Pappacena, ex Perito Anticorrupción CSJN - Ricardo Antonio Romano, maestro normal nacional -Eugenio Armando Commenge, agrimensor - Gustavo Gagna, doctor en Veterinaria y profesor de Biología - Pablo Yurman, profesor Universidad de Rosario - Beatriz Della Ragione, médica pediatra -Julián Schvindlerman, profesor Universidad de Palermo - Graciela Róvere, economista, UBA, PR - Jorge Luque, ex Rector Fundador de la NEA (Nueva Escuela Argentina) - Daniel Altamiranda, profesor de literatura inglesa y de literatura estadounidense, UCA - Analia Olga Molteni, cardióloga, periodista en salud de Santa Rosa, La Pampa - William Denis Grant, profesor de inglés - Eva Foppoli, profesora en ciencias de la educación, ex supervisora de Nivel Primario CABA - Marcela Pirovani, bibliotecaria - Raúl Viglizzo, profesor en letras - Estela Emanueli, docente - Anita Bottasso, profesora de inglés -Gloria Tassara, psicóloga y profesora, ex Vicerrectora Escuela Normal N° 3 - Mercedes Couto, docente - Delia Ferradas, profesora en letras - Roberto Rivara, profesor en letras - Jorge Cohen - Luis Leiva Fernández -Julián Schvindlerman, profesor Universidad de Palermo - Graciela Róvere, economista, UBA, PR - Alicia Vicente, trad pub, exdocente UBA, miembro de PR -Enrique A. Bour, UBA, PR - Sergio R. Borisonik - Sergio P. Suárez, abogado y docente - Eduardo Barreira Delfino - Marta Nercellas, Abogada penalista - Juan Martin Odriozola, abogado, profesor UBA, P.R. -Liuba Lencova Besheva, abogada, traductora pública -Carlos Ernesto Rossi, Docente - Sandra Lavigne, profesora de inglés.