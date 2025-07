Mariano Campero: "La prioridad es evitar una crisis institucional y política"

Mariano Campero, uno de los diputados conocidos como “radicales con peluca”, afirmó que el rol del interbloque que integra junto a Liga del Interior-ELI y La Libertad Avanza es “defender al Gobierno para que no le rompan el equilibrio fiscal” con leyes como el aumento a los jubilados. “Entendemos que la forma es acompañar en el Congreso y blindar al presidente Javier Milei, más que plantear una agenda del Gobierno”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mariano Campero es diputado nacional por Tucumán de la Liga del Interior, una decisión del bloque radical en el Congreso que manifestó una mayor cercanía con el gobierno de Javier Milei. Fue intendente de Yerba Buena en 2015, miembro del Concejo Deliberante de su localidad, y al mismo tiempo aspira a ser gobernador de su provincia.

Me interesa mucho conocer su mirada política sobre el futuro. Yo decía en la presentación que usted espera ser gobernador de Tucumán. ¿Ve que hay en la sociedad un corrimiento hacia las ideas de Javier Milei? ¿La sociedad va a elegir candidatos que estén cerca de estas posiciones, como por ejemplo sería su caso?

Entiendo que sí. De alguna manera soy de los que creen que gran parte del electorado de lo que fue Juntos por el Cambio hoy en día acompaña al Gobierno y tiene como primera premisa no volver atrás. Por eso siempre decimos que si bien no formamos parte de La Libertad Avanza, porque esto es algo que lo venimos haciendo con una identidad propia, tenemos la idea de llevar también nuestra visión desde el interior profundo de la Argentina a la mesa nacional.

En este contexto de mucha dificultad y especulación, queremos dejar muy en claro que estamos para blindar al Presidente y dejarlo gobernar. Y también no quiero perder de vista el concepto de no dejar gobernar por parte del peronismo, algo que vivió el partido del cual vengo, que es el partido radical, en donde eso lo sufrieron Frondizi, Alfonsín y De la Rúa. Hoy nuestro rol como diputados nacionales en el Congreso de la Nación es dejar gobernar. Dejar que un gobierno pueda llevar adelante su política pública, entendiendo que se está llevando adelante un cambio macroeconómico, con la estabilidad económica, la baja de inflación, el crecimiento que se calcula arriba de cinco puntos. Esos son datos que son muy importantes para nuestro país y nosotros entendemos que es el rumbo correcto.

Si vos me preguntás si esto tiene que ver con mi sueño de ser gobernador, entiendo que muy poco. De hecho, si tuviera algún interés más personal, no sé si es hasta conveniente. Pero hoy creo que lo que se debate es lo nacional, la patria, la Argentina. Volver atrás o apoyamos este cambio que se está dando, porque un palo en la rueda a Milei nos puede hacer retroceder entre diez y quince años, y eso es lo que muchos argentinos no queremos. Celebro que el Gobierno comience a apostar por los sectores productivos con la baja de retenciones.

La foto que oficializó el acuerdo entre La Liga del Interior-ELI y La Libertad Avanza.

El Gobierno, ya casi con dos años de gestión, tiene que tener una mirada más sensible, más federal, hacerse cargo de las cuestiones de los sectores más complicados. Como le pedimos también con el caso de la ley de discapacidad, tiene que haber un gesto hacia esa población, que hoy en día está totalmente atrasada en términos de lo que son los pagos de servicios.

Dicho esto, nuestra idea es blindar al Gobierno para que pueda gobernar y transitar estos meses con cierta tranquilidad parlamentaria y sin ningún tipo de especulación. Puede ser que esto conspire con mi deseo de ser gobernador, al no ser de La Libertad Avanza. Ellos son bastante egoístas en la construcción política. A mí no me motiva el interés personal. Me motiva entender que hay una oposición que tiene la idea de hackear y de meter palos en la rueda, y nosotros tenemos una responsabilidad que bajo ningún punto de vista puede estar condicionada a intereses personales, sino a la premisa de dejar gobernar.

Tampoco estamos hablando de que estamos ejecutando un plan de gobierno. Estamos hablando de defender al Gobierno para que no le rompan el equilibrio fiscal agarrado de temas nobles. Muchas veces, a sabiendas de las dificultades, la misma oposición que, cuando fue gobierno, hoy plantea cosas que no hizo. Pero eso no quita que el Gobierno tiene que llevar adelante gestos hacia los jubilados, hacia los sectores más complicados y al día a día de la familia argentina que está tan complejo, que todavía no siente ese número macro. Pero es el camino, y entendemos que la forma es acompañar en el Congreso y blindar al presidente Javier Milei, más que plantear una agenda del Gobierno. Porque son todas agendas de la oposición.

Respecto del oficialismo tucumano, ¿cuál es tu propia visión?

El oficialismo hoy va a mostrar sus cartas y se va a poner antimileísta. El gobernador Osvaldo Jaldo ya está cerrando con el kirchnerismo, con Manzur. En esta coyuntura Milei-anti Milei, no veo al gobernador acompañando al Gobierno.

Y, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? El gobernador de Tucumán fue uno de los primeros que estuvo cerca de Milei.

Hay un punto de inflexión que fue el tema de Cristina generó el 9 de julio una unión entre Juan Manzur y Jaldo. Hay rumores fuertes de que Jaldo está con ganas de ser candidato a diputado nacional en estas elecciones, a pesar de que sea testimonial, que es algo él mismo rechaza. Me parece que tiene que ver con este reacomodamiento electoral.

El peronismo, la oposición o el kirchnerismo van a hacer todos los esfuerzos para intentar meter palo en la rueda en estos meses, agarrado de temas nobles, pero también aprovechando de algunas falencias que pueda tener el Gobierno. Así como dio indicios al campo, puede darles a todos los otros sectores que estamos conversando.

Si uno profundiza el tema de las moratorias, se suman cinco millones de personas que no aportaron. El gran problema que viene arrastrando la Argentina es que nadie está pensando en cómo se financia eso. Es una bomba de tiempo que se transforma en el esquema Ponzi más perverso de la Argentina, que es el sistema previsional, que en cualquier momento va a explotar. Hay que ser razonables, responsables, y cuanto menos intentar explicarlo.

Lo verdaderamente preocupante de todo esto es que, de lograrse el veto, sería el primer caso de la democracia nuestra, de 1983 hasta acá. ¿Tienen imaginación o responsabilidad institucional, republicana y política de lo que significa? Quieren mentir de que se va a votar un aumento, cuando el mismo Presidente dijo que no se va a aprobar esa ley. El único objetivo es una crisis institucional, política, y me parece que eso es algo que tenemos que evitar. Debemos tener los cuidados necesarios de no retroceder veinte años por un capricho y sin el sustento de lo que significa la responsabilidad económica.

Entiendo que el Gobierno ha ganado la batalla cultural económica. Hoy, en la Argentina, todos los argentinos saben qué significa equilibrio fiscal y que no se puede romper. Estamos empezando a levantar, de a poquito, pero empezando a levantar, porque vamos a crecer cinco puntos, el dólar está entre las bandas. Obviamente el proceso electoral y el Congreso pueden alterar la cuestión económica, y por eso entendemos que es necesario aportar nuestro granito de arena y blindar al Presidente que ganó las elecciones y también explicar de qué se trata. No se trata de los temas que se pretenden llevar al Congreso, sino de pretender romper el equilibrio fiscal, sustentado en temas absolutamente nobles.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Claudio Mardones: No han hecho otra cosa ayer que terminar de relanzar algo que ya viene funcionando, que son las coincidencias del bloque de la Liga del Interior con La Libertad Avanza. Esto también tiene una proyección en distritos en donde quedan mejor posicionados quienes están en el bloque de la Liga del Interior que otros radicales. ¿Qué va a pasar en Tucumán? ¿Qué va a pasar con el radicalismo? La foto de ayer también fue con uno de los armadores ya legitimados por Karina Milei, sin Santiago Caputo en el medio, para definir el armado en cada provincia.

La foto de ayer es sobre todo con el presidente del Congreso, y en términos parlamentarios. Cuando hablamos de política, en mi distrito hay un problema. Yo era uno de los que soñaban con juntar a Lisandro Catalán y Roberto Sánchez para ganarle a Jaldo. Y no hablo de unión de partidos, porque los partidos están atravesando una crisis tremenda. Hablo de los jugadores que están bien vistos, con buenas condiciones y que tienen la voluntad de transformar Tucumán, como es mi caso. Al no ser candidato, bregaba para que el que gane pueda ser gobernador. Yo decía que si se juntan Catalán y Sánchez, podemos ganarlo. Hoy, todo indica que eso no va a ocurrir.

Además, un municipio fue intervenido. Dos concejales fueron los que denunciaron en ese municipio el caso del intendente con vínculos narco, y van a elecciones. Hay una posibilidad muy grande de que nuestros candidatos puedan ganar ese municipio. Para mí es muy importante que se logre la transformación del municipio de Alberdi.

Voy a tener reuniones, pero estoy desilusionado porque la oportunidad de ganarle al gobernador no la tenemos. Y eso es bastante lamentable. Me parece que la construcción de un frente amplio es algo que hoy está bastante complicado. En estos días voy a hablar seguramente con Lisandro Catalán también, para ver su visión. Sánchez es una excelente persona y tengo la mejor relación. Creo que tuvimos esta diferencia en lo nacional, vinculado al apoyo que nosotros estamos haciendo con el Gobierno. Él está más arraigado a la historia del radicalismo. También tiene respeto por las autoridades, que yo no tengo. Para mí, toda la parte que intervino el radicalismo de Tucumán, que es presidido por Lousteau, bueno, está llevando a explotar el radicalismo en distintos distritos de la Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo va a llevar directamente a la semiextinción.

CM: ¿Se refiere a la decisión del radicalismo de cerrar con “Somos Buenos Aires”?

Sí, pero sobre todo a la conducción de Martín Lousteau. Todos los gestos que está llevando adelante siempre lo van quemando cada vez más. Acá hay que interpretar algo que es clave, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, y no mirar desde nuestro pupo. La primera premisa es que no queremos volver atrás. La segunda es el equilibrio fiscal. Y dicho esto, ahí empiezan a surgir, por lo menos de nuestro lado, diferencias con el Gobierno.

Por lo tanto, en Tucumán seguramente nos pronunciaremos. Estoy hablando con todo nuestro equipo de Cambio Tucumán, pero sí tenía la ilusión de que podamos ser competitivos. Es frustrante que no podamos todavía ponernos de acuerdo en Tucumán para encarar seriamente un proyecto alternativo y ganarle al peronismo, que viene sometiendo a Tucumán hace cuarenta años.

Hay que ver cómo reacciona también La Libertad Avanza. Cuando hablamos de todos los parlamentarios, intento meter lo menos posible a la política. Imaginate que en Tucumán el referente de La Libertad Avanza es un ministro nacional, como es Catalán, con quien tengo muy buena relación. Pero imaginate las dificultades que eso genera, entonces yo quiero ser muy respetuoso. No quiero tampoco meter a la Liga en un tema de Tucumán ni mucho menos.

Por lo tanto, el primer objetivo es blindar al Gobierno para que pueda gobernar. Y en Tucumán no voy a bajar los brazos en el sueño, pero creo que es un error. Por eso, en el municipio de Alberdi voy a hacer todos los esfuerzos para que hagamos fuerza entre todos para ganarle al peronismo y sacarlo de ese municipio, que ha sido públicamente conocido por motivos absolutamente negativos y totalmente malos, como el tema de narcotráfico, enriquecimiento ilícito.

