El docente universitario y columnista de Perfil, Martín Kohan, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y defendió la postura que tomó Boca de no sancionar a Sebastián Villa, a pesar de la denuncia en su contra por abuso sexual. Por qué el "principio de inocencia es irrenunciable" y el verdadero problema está en la Justicia.

Dijiste en su momento que Boca no podía ocupar el rol de la Justicia en el caso de Sebastián Villa. ¿Seguís pensando lo mismo ahora?

Sigo pensando lo mismo porque tiene que actuar la Justicia. Nunca dije que Boca no tuviese que tomar ninguna medida. Juan Román Riquelme dijo que no eran jueces y coincido con esa definición. No tenía que anticiparse ni reemplazar a la Justicia. Eso no quiere decir que el club no pueda hacer nada al respecto, pero tampoco tiene que establecer fallos. Se supone que tiene que dar garantías constitucionales.

Juan Parrondo (JP): Darío Benedetto y Marcos Rojo quedaron afuera de un partido por faltar al entrenamiento y Sebastián Villa siguió jugando, a pesar de las denuncias en su contra. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te hace ruido eso?

Soy de Boca y mis posiciones sobre las garantías constitucionales no tienen nada que ver con mi condición de hincha porque excede lo futbolístico. El garantismo y el punitivismo no son propios del futbol, es sobre cómo pensamos los delitos. De ninguna manera pretendo que sea algo específico para Boca, el principio de inocencia es irrenunciable, también en el caso de Sebastián Villa.

Mi posición sobre la Constitución va más allá de ser hinchan de un club. La presunción de inocencia y que no haya punición sin legítima defensa son indispensables por fuera de los casos del fútbol. Cualquier empleador con un empleado que tiene una incorreción puede sancionar por hacerlo en el ámbito laboral. Cuando hay una instancia judicial no se puede comparar.

JP: La figura del futbolista en Argentina parece intocable y en un club grande la repercusión es mayor. ¿Considerás que es una realidad?

Todos somos iguales ante la ley o deberíamos serlo. Da lo mismo que sea jugador de fútbol o tenga cualquier trabajo, es la condición de ciudadano y la defensa antes de ser sancionado frente a la ley. Eso toca a cualquier ciudadano. Estoy en desacuerdo con los beneficios o la desigualdad por ser famosos. No tienen que obtener privilegios, protección ni repercusión.

En términos de la Justicia, el trato tiene que ser igual. Tampoco someterlo a un criterio de ejemplo moral porque es futbolista. La clave es qué hacemos frente a los aspectos de la Justicia que no nos satisfacen. Los vemos en la política, donde hay ejemplos que muestran cómo se usan artilugios para la impunidad y hay que modificar lo que sea necesario para que el funcionamiento se acerque al criterio general.

Guillermo Piro (GP): Ayer fue el día del escritor, ¿cómo lo tomás?

Me entero porque me llama mi mamá para felicitarme. Trato de contrarrestar todo lo que se oriente a cultivar ese prestigio de la condición del escritor que está puesto en un pedestal. Prácticamente todos somo escritores, publiquemos o no, y por eso trato de no participar de los rituales de veneración. La condición de escritor y un vaso de agua no se le niega a nadie.

JL PAR