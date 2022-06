Darío Benedetto y Marcos Rojo fueron castigados por indisciplina

De cara al partido por Copa Argentina frente a Ferro, Sebastián Battaglia se vio obligado a modificar el equipo titular por las ausencias de dos pesos pesados en el plantel, Darío Benedetto y Marcos Rojo en el entrenamiento del domingo.

Desde que Battaglia asumió como el director técnico de Boca, algo que no se negocia es la disciplina. El ex mediocampista xeneize quiere trasladarle a sus dirigidos lo importante que es tomarse las prácticas con responsabilidad y seriedad teniendo en cuenta el club al cual están representando. No es la primera vez que Battaglia pisa fuerte en este sentido.

El último caso que tuvo que sortear el DT fue la ausencia de Darío Benedetto y Marcos Rojo al entrenamiento del domingo por la mañana, al cual estaban citados los jugadores que no concentraban para el duelo ante Arsenal que se disputaba esa misma tarde noche. De esta manera las ausencias de dos de los mayores referentes del plantel sorprendieron al cuerpo técnico y el mismo Battaglia tomó cartas sobre el asunto dejándolos fuera de la lista de concentrados que viaja a La Rioja para enfrentarse mañana a Ferro por los 16vos de la Copa Argentina.

No le tembló el pulso a Sebastián respecto a la indisciplina por parte del centrodelantero y el defensor. En anteriores ocasiones Battaglia mostró ser tajante con esta temática y tuvo varias indisciplinas por las cuales no se dejó pisar. La que se llevó todas las miradas fue el cruce con Agustín Almendra. El joven jugador surgido del club tuvo un encontronazo con el DT en una de las prácticas haciéndole un comentario dando a entender que el equipo se lo maneja la dirigencia y que él no tenía ningún tipo de toma de decisiones sobre el plantel.

La respuesta de Battaglia fue marginar del equipo a Almendra, e incluso puso su renuncia a disposición si desde la dirigencia le solicitaban que vuelva a tener en cuenta al jugador. Otras dos situaciones similares a las de Benedetto y Rojo con ausencias a entrenamientos fueron las Alan Varela y Jorman Campuzzano. Por su parte, Varela recibió un llamado de atención que lo marginó del primer equipo por un tiempo debido al estado en el que llegaba a los entrenamientos matutinos, acompañado de alguna ausencia. Allí el que recapacitó fue el mismo Alan Varela que pidió disculpas ante sus compañeros y el cuerpo técnico. Tal fue el cambio de imagen y de actitud que hoy Varela es el cinco titular y una pieza clave en el equipo de Battaglia.

Lo mismo sucedió con Jorman Campuzzano. El mediocampista colombiano se ausentó a la práctica previa al duelo ante Arsenal sin dar aviso. Por eso Battaglia decidió quitarlo de la lista de convocados e incluso del once inicial que venció al conjunto de Sarandí el pasado domingo en La Bombonera. De esta manera el técnico de Boca está demostrando actitud y que sin importar el peso del apellido involucrado no se va a dejar pasar por encima generando que así se respete la responsabilidad y disciplina necesarias para estar representando al club.

Así con las ausencias de Benedetto y Rojo estos serían los 11 que irán ante Ferro, con el regreso de muchos titulares: Rossi; Weigandt, Figal, Izquierdoz, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez; Salvio, Vázquez y Villa.

JL PAR