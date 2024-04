Martin Rapetti: "A los inversores les gustaría ver leyes que se aprueben"

Martín Rapetti considera que esta crisis se parece a la caída de la convertibilidad en 2002 y considera que detener la caída de la economía conllevará serias dificultades. “Cuando la gente pierde el empleo, se reduce la demanda porque la gente deja de tener ingresos para consumir y eso hace que la recesión siga teniendo un impulso alimentado por la propia recesión”, afirmó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Rapetti es economista, director ejecutivo de la consultora Equilibra, investigador del CONICET, profesor adjunto de la materia macroeconomía y director de la maestría de economía en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

¿Considera que la economía argentina va a seguir cayendo o podrá rebotar como anticipó el presidente?

La actividad económica viene cayendo fuerte, te diría que el grueso de la caída comenzó en noviembre, para el primer trimestre del año se proyectó una caída del 5% interanual. A nivel industrial es aún mayor y alcanza el 11%, la construcción alcanza el 21%, y también se ve una caída fuerte en el comercio y los supermercados. Si uno corre la pandemia, de las varias crisis que ha tenido la Argentina, podríamos decir que esta se parece a la caída de la convertibilidad en 2002. Es cierto que la crisis del 2002 comenzó en el segundo semestre de 2001, es decir que fue muy larga. Pero en orden de importancia, esta caída creo que ya está mostrando números que la dejaría en segundo lugar.

Seguramente veamos algún tipo de recuperación en los indicadores de producción agregada, sobre todo por el campo que tuvo una caída muy significativa durante el año pasado. La producción de este año no es históricamente alta, pero alcanza para mejorar significativamente respecto del año pasado. Eso va a compensar y va a mostrar una recuperación liderada por el agro, pero si excluimos al agro, la minería y la energía, vamos a tener un proceso recesivo que va a continuar, seguramente a una velocidad más suave. Hay que ver cómo se desenvuelve el segundo semestre, creo que podría haber una recuperación, pero no veo que sea en forma de v.

Una podría decir que, como la caída comenzó en el último trimestre del año pasado, el último de trimestre de este año presenta una caída menor en comparación.

Sí, también se puede comparar con los meses previos, es una cuestión técnica. La variación de la actividad puede generar efectos estacionales. Hay algunos meses del año donde se produce más que en otros, y uno podría decir que en la segunda mitad del año, comparado con la primera, podría haber alguna especie de recuperación, pero una recuperación módica.

Cuando se desata un proceso recesivo, empieza una ola de despidos, esto lleva un tiempo porque las empresas primero reducen las horas extras, después anticipan vacaciones, etc. La recesión empezó hace un tiempo, empezamos a ver que las empresas empiezan a despedir y creemos que ese proceso va a continuar. Cuando la gente pierde el empleo, se reduce la demanda porque la gente deja de tener ingresos para consumir y eso hace que la recesión siga teniendo un impulso alimentado por la propia recesión.

¿Es justo decir que este Gobierno basa su política económica en el atraso cambiario y aumento del endeudamiento?

Por el momento, no podemos hablar de un gran endeudamiento porque se está logrando el superávit financiero. En cuanto a lo fiscal, el Gobierno está haciendo un trabajo de corrección importante. A mi juicio, y también a juicio del FMI, es excesivo porque tiene efectos indeseados. La brutal recesión que estamos viviendo está vinculada al ajuste fiscal y monetario. Lo que sí veo es que hay un efecto de progresivo retraso cambiario, el dólar oficial se mueve por debajo de la inflación durante varios meses seguidos, se está comiendo ese colchón, no podría decir que el dólar está atrasado, tampoco que está holgado, pero lo que sí puedo decir es que si sigue en esta dinámica, el dólar va a quedar en un nivel apreciado y eso va a ser un problema.

"El inversor necesita que lo que Milei ve se traduzca en el sistema político y en la sanción de leyes", afirma Martín Rapetti.

Fernando Meaños: ¿Qué crees que puede ser sustentable la licuación en las jubilaciones, los salarios públicos, la obra pública y las transferencias a las provincias?

Tenemos tres cuartas partes del ajuste basados en que se cayó la obra pública, se licuaron jubilaciones y pensiones, y tampoco se les pagó en tiempo y forma a las provincias. Esto creo que no es sostenible, va a costar que se mantenga esta gran mejora en términos fiscales y es probable que veamos caída en los ingresos tributarios y que quede poco margen para seguir haciendo ajustes.

Es probable que el ritmo de mejora de las cuentas públicas se complique, nuestras proyecciones no hablan de un superávit financiero para todo el año. No me preocupa tanto el costado fiscal de este programa, porque veo a un gobierno con una enorme vocación de ajuste fiscal y todo el mundo le cree. Si hay un tipo de problema fiscal va a ser porque la economía entre en una recesión muy profunda y no pueda generar recursos que entren en las arcas públicas. Creo que ningún economista profesional y ningún inversor tiene dudas sobre la vocación de corregir el déficit fiscal que tiene el Gobierno.

A Milei le llegó su propio “no pasa nada”

Entiendo que lo que resta saber es si esa vocación se traduce en el Congreso como la leyes del Impuesto a las Ganancias o el blanqueo.

Desde el lado fiscal, los interrogantes son esos, la capacidad del Gobierno de sostener el ajuste por la demanda social y el Congreso. El inversor entiende que si fuese por Milei, el Gobierno estaría dispuesto a que aumente la pobreza con tal de controlar la deuda, pero también entienden que vivimos en democracia y que Milei es un presidente que, en principio, tiene un mandato por cuatro años. El inversor necesita que lo que Milei ve se traduzca en el sistema político y en la sanción de leyes.

Esto fue un déficit del Gobierno que hasta ahora ha tenido una enorme dificultad para construir consensos, pese a que hay una enorme voluntad de alguna parte de la oposición por ayudarlo. Ayer escuché al presidente diciendo que si el Congreso no acompañaba la Ley Bases igualmente iba a eliminar la inflación y el déficit. Creo que a los inversores les gustaría ver leyes que se aprueben.

