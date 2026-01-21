Mauricio D'Alessandro: “Si la turista sacaba un cuchillo su situación sería menos grave”

Mauricio D'Alessandro se refirió al caso de la abogada argentina que fue retenida en Río de Janeiro por gestos racistas y afirmó que la pena de cinco años de prisión que podría enfrentar es "desproporcionada en el contexto del derecho penal". Según dijo en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), si la joven "sacaba un cuchillo, su situación sería menos grave".

Mauricio D'Alessandro es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una destacada trayectoria tanto en el ámbito legal como en los medios de comunicación y la política. En la actualidad representa a uno de los implicados en la causa por presuntas coimas en ANDIS, Diego Spagnuolo.

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil dejó su alojamiento: “Me quieren matar aquí”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Conversamos con Anamá Ferreira respecto de la argentina que en este momento está retenida en Brasil, acusada de incumplir las normas antidiscriminación. Me gustaría conocer tu opinión al respecto.

No la escuché, pero sí sé lo que ella ha expresado. Yo tengo una postura tomada bastante simple respecto de la hermenéutica legal con que se ha legislado en Brasil al respecto. Para eso hay que considerar básicamente que Brasil es un país muy racista. Los brasileros son muy racistas y han sufrido una persecución. La gente de color ha sufrido una persecución en Brasil muy seria y durante muchos años, lo que generó un exceso en la legislación.

La propia Constitución brasilera tipifica el delito de racismo con penas muy graves y además tiene varias cuestiones cuestionables desde la hermenéutica legal. No tiene precisión típica, no hay un tipo de delito exacto. Hacer un gesto en una discusión, como hizo esta chica, que es repudiable, le genera una presunta responsabilidad con una pena de cinco años de cárcel, desproporcionada en el contexto del derecho penal.

¿Por qué? Porque esta misma chica, si en esa discusión, en lugar de hacerle el gesto de un macaco, de un mono, le hubiese sacado un cuchillo porque estaba en una desventaja de situación de violencia de género con ocho hombres contra sólo tres mujeres discutiendo con agresiones bastante fuertes del otro lado, estaría en mejor situación que en la que está hoy, habiendo salido del lugar y habiendo manifestado un gesto racista que la puede conducir a la cárcel por el plazo de cinco años. Si la turista sacaba un cuchillo su situación sería menos grave. Esto es lo que yo cuestioné, no la actitud, ni dije que estaba bien hacer ese tipo de gestos, pero rápidamente se desató un debate.

La última vez que conversamos, conversamos mucho también sobre filosofía del derecho y me parece que este es un buen caso. Usás la palabra hermenéutica. En todas las jurisdicciones se plantea que no es excusa para un ciudadano decir que no sabía la ley, y eso ha quedado claro porque era una excusa muy común hace mucho tiempo. Quedó claro que no es excusa decir que no se sabía la ley para ser perdonado de no cumplirla. Ahora, en el caso de un extranjero, frente a una ley que es muy particular, de un país que ha sufrido y sufre todavía la discriminación, ¿se podría alegar el desconocimiento de la gravedad que tiene para ese país, tratándose de una extranjera?

Ahí es el juez el que tiene que resolver esto en el marco del contexto. El contexto es esto: tres chicas solas en un local donde se bebía y se bailaba. Tres chicas solas, ocho personas del otro lado, un barman con el cual se pelean porque las acusa de haber tomado más tragos de los que ellas manifestaban. Suponete que dijeron que tomamos diez tragos o cinco tragos, y el barman dijo que eran ocho y les quería cobrar ocho.

El barman no era una persona de color, era una persona, caucásica, blanca, hispánica dirían los americanos. En el documento te ponen hispano y nadie se queja. Si sos argentino sudamericano, te ponen hispano, que es una forma de discriminar también.

La cuestión es que era una discusión de ocho hombres contra tres mujeres, en un contexto de violencia porque las chicas no querían pagar y ellos terminaron cobrándoles más tragos de los que ellas sostenían que tenían. En ese contexto el juez va a tener que mirar que es una argentina que no conoce este tipo de discriminación o de racismo tan violento, que no tomó dimensión.

Acá hay también una herramienta de control de discurso en los países donde este tipo de disposiciones son tan duras y descolgadas del plexo normativo general. En todo el mundo se evoluciona hacia la abolición de la injuria. Recordemos que fue Cristina Fernández de Kirchner la que impulsó eso, en orden a un montón de disposiciones internacionales que tratan de aumentar más que de limitar la libertad de expresión.

Entonces, este tipo de derecho penal moralizador que cuestiona los dichos en forma excesiva o fuera del plexo normativo, con hiperpunitividad penal, claramente está de contramano a lo que uno normalmente espera en el mundo. Y lo que sí, como bien dijiste, la chica esta puede plantear que en otro contexto eso no hubiese sido visto con la gravedad que está siendo visto en Brasil en este momento.

En los partidos de fútbol internacionales que se juegan entre Brasil y Argentina, los cánticos eran similares a este, pero simplemente en ese caso no se pudo aplicar porque se trataba de una masa indefinible.

En el Mundial 2014, en el partido Argentina-Suiza, estaba viendo el partido. Uno de mis hijos estaba con una pareja en ese momento, vestida con ropa argentina, y desde abajo un montón de brasileños se hicieron gestos de mayor gravedad que lo que esta chica hizo, por lo que se vio en el video, y sin embargo la policía no hizo nada.

Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil por gestos racistas: “Estoy arrepentida”

Y en el viceversa, que le cantaran monos o macacos a los brasileños es habitual en los partidos de fútbol. Allí la policía no interviene porque simplemente es una cuestión de facto.

La Corte Suprema de Brasil, acaba de sacar una disposición por la cual no existe el racismo inverso. En este caso, un hombre blanco se encontraba con un hombre negro, empezaban a discutir por un problema de dinero, y el hombre blanco le decía "negro", y el negro le decía "blanco esclavizador de negros". El abogado planteó que las injurias raciales se compensaban. "Él me dijo negro, él me dijo blanco esclavizador, yo le dije negro". La Suprema Corte de Brasil dijo que no existía el racismo inverso, que era responsable el blanco por haberle dicho negro, pero no el negro por haberle dicho blanco esclavizador.

Entonces la declaración tiene que ver con la discriminación positiva, de la misma forma que se colocaba en Estados Unidos en los años 60 la cantidad de alumnos de color que tenían privilegio para conseguir lugar en la escuela cercana para complementar la cuota. Allí hay toda una discusión sobre si se puede llamar discriminación positiva. Pero lo que queda claro es que cada país necesita construir un complejo legislativo de acuerdo a las problemáticas que atravesó, y no cabe en ningún lado que Brasil, siendo junto con Rusia el último país del mundo en eliminar la esclavitud, hay una herida abierta que no la hay en países como la Argentina.

Exacto.

TV