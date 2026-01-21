Cómo repercute el acuerdo Mercosur - UE a Brasil: “Podrá comprar productos más baratos en un plazo de 15 o 20 años”

El periodista radicado en Brasil, Patricio De La Barra, en contacto con Canal E, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual volvió a ocupar el centro del debate regional tras la firma realizada sin la presencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“Se le escapó. Lula quería estar ahí en la presidencia protémpore del Mercosur para esta firma de contrato”, explicó Patricio De La Barra, al referirse a la ausencia del mandatario brasileño el día de la rúbrica. Según detalló, “no fue el día sábado donde se firmó este acuerdo con los otros tres presidentes del Mercosur y algunos observadores”, a pesar de que Lula buscaba concentrar el protagonismo del evento.

La firma del acuerdo termina con 30 años de negociaciones

Asimismo, recordó que el proceso de negociación lleva casi tres décadas: “Esto comenzó en 1995, es decir, ya son prácticamente 30 años desde que se inició en 1995”. Si bien hubo avances parciales, “hubo un principio de acuerdo entre los dos bloques, pero no se llegó a absolutamente nada”.

De La Barra destacó que el acuerdo podría generar fuertes ventajas económicas, especialmente para Brasil. “Brasil es un país que tiene un parque industrial bastante amplio, son aproximadamente 20 o 22 montadoras de vehículos”, señaló, subrayando la presencia de empresas europeas, además de capitales chinos y japoneses.

Los beneficios que podrían caer para Brasil

En ese sentido, anticipó un impacto directo en el consumo: “Podrá comprar productos más baratos en un plazo de 15 o 20 años seguramente, cuando las tarifas de este acuerdo de libre comercio llegue a disminuirse en un 90%”. Sin embargo, aclaró que el proceso será gradual y estará sujeto a revisiones legislativas: “Vamos a ver qué es lo que dicen los parlamentos de cada uno de los 27 países”.

Italia aparece como uno de los focos de resistencia: “Ciertas salvaguardas que están colocando en estos momentos básicamente colocadas por Italia, van a vigorar”. El entrevistado comentó que eso podría implicar riesgos para los países del Mercosur, especialmente para Brasil, al ser “el principal socio comercial de este bloque del Mercosur”.