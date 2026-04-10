"Me quiero volver", dice una argentina en Israel cuyo hijo será convocado al servicio militar

“Vivimos en una situación muy loca”, resume Gabriela Shapira, una argentina que reside en Israel a 25 kilómetros de la Franja de Gaza y que atraviesa el conflicto en primera persona. Mientras su hijo mayor se prepara para ser convocado al servicio militar, describe un día a día marcado por alarmas constantes: “No se puede hacer una vida normal” y “uno se va a dormir pensando si va a sonar la sirena”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), señaló que estuvo "considerando volver a la Argentina”, aunque reconoce que “es difícil también, después de tener toda una vida construida, empezar de cero”.

Gabriela Shapira es una ciudadana israelí que vive a 25 km de la Franja de Gaza. La contactamos para que nos brinde su testimonio sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Cuéntenos, por favor, ¿cómo lo vive un ciudadano normal lo que está pasando hoy en la guerra con Irán?

Lo que está pasando es que vivimos en una situación muy loca. Se vive el día a día, como si fuera normal, pero a cada rato hay sirenas que suenan y tenemos que entrar al refugio, al cuarto seguro. Los niños no pueden ir a la escuela, tienen que estar en la casa. No se puede salir mucho tampoco de las casas porque te puede agarrar la sirena durante el camino. Caen misiles, caen residuos de los misiles, está peligroso. Así que no se puede hacer una vida normal y, cuando uno trata de hacerlo lo más normal posible, tampoco se puede porque uno está bajo un estrés que, cuando uno se va a dormir, está pensando si va a sonar la alarma, si va a sonar la sirena, qué va a pasar. Entonces, es todo un desgaste muy, muy grande, un estrés muy, muy grande.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump promete bombardear puentes y centrales eléctricas, mientras Irán amenaza con ataques “más devastadores”

¿Cuánto hace que usted está allí en Israel?

Hace 38 años.

O sea, que vivió la guerra de Malvinas en la Argentina. ¿Le viene en algún momento algún pensamiento que le recuerde aquello, o es algo absolutamente incomparable? De cualquier forma, supongo que para un argentino es el único recuerdo que tenemos de una guerra.

Sí, es incomparable, pero también, o sea, también cuando era chiquita sabíamos que estaba la guerra y había un miedo que no se sabía qué iba a pasar. Pero bueno, no es lo mismo porque ahora es distinto toda la tecnología y todo lo que está pasando. o sea, los misiles son mucho más justos, pueden llegar a lugares específicos donde los mandan. En esa época era todo mucho más antiguo tecnológicamente, así que sí es distinto, pero la angustia es la misma, el miedo, saber que puede pasar algo, eso sí es estresante.

Le quiero pedir otra comparación y ahora entro en el tema económico. Porque si la gente no puede ir a trabajar, los chicos no pueden ir al colegio, más allá de las condiciones, los costos económicos que eso significa, me hace pensar un poco en una similitud con el encierro de la pandemia. No sé si es otra experiencia comparable que usted sí la vivió allí en Israel.

Es parecido. O sea, mi marido va al trabajo, aunque hay misiles, ya varias veces lo agarraron los misiles en el camino, se tuvo que bajar del auto y es muy peligroso. Y hay mucha gente que va al trabajo y hay mucha gente como yo que trabaja desde la casa por Zoom. Pero también es difícil trabajar desde la casa porque están los niños, los míos son grandes, pero hay gente que tiene chicos chiquitos y tiene que trabajar igual y es difícil concentrarse; o sea, hacer bien el trabajo como lo hace en la oficina no lo puede hacer cuando tiene los chicos y las sirenas sonando y tiene que cocinar y tiene que entrar al refugio. No es lo mismo. Pero sí es parecido, pero por lo menos en el coronavirus, sí se podía parte de la gente ir a trabajar. Ahora es distinto y hay otro tipo de miedo que es, no sé, no se puede comparar. Hay cosas parecidas, pero hay cosas que no son parecidas.

Javier Milei viajará a Israel para celebrar el Día de la Independencia israelí

¿En algún momento usted, su marido, sus hijos consideraron la posibilidad, dada la prolongación de tantos conflictos a lo largo de los últimos años, volverse a la Argentina?

Sí, yo lo consideré muchas veces. Tengo dos hijos que son varones también y el mayor mío ahora tiene que entrar al ejército, así que sí, lo estuve considerando mucho en volver a la Argentina, pero es difícil también, después de tener toda una vida construida, cambiar de vida, empezar todo de cero. Entonces, hay muchas cosas para pensar, para tomar una decisión así.

Entrevistamos a lo largo de estas últimas semanas a distintas personas allí en Israel como usted y en los países limítrofes. Y en Israel habíamos encontrado hace un mes personas que eran favorables a lo que estaba haciendo Netanyahu en la guerra. Sabemos que es un tema muy controversial y que hay tanta gente con la misma intensidad a favor o en contra. ¿Usted percibe que la prolongación de la guerra disminuya la aprobación de aquellos que están a favor de la guerra o no cambió nada?

Yo pienso que no cambia, porque el problema no es la guerra o no la guerra, el problema es el odio que hay, no de la gente, de los terroristas, que por ejemplo ahora mismo en Gaza se están otra vez armando para ver cómo se sigue esto, para tratar de que Israel no exista. Entonces, aunque nosotros ataquemos, aunque nosotros tratemos de hacer lo que hacemos de la mejor forma posible, de no, sin herir a personas, ellos no, ellos no piensan así. Ellos piensan cómo atacarnos de vuelta. Entonces, hay guerra y después se para por un momento, por una época, y después otra vez va a volver la guerra. Es una cosa que no va a parar.

RM/ff