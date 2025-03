Miguel Pesce: "Estamos con superávit fiscal pero con una situación externa muy grave"

El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, expresó su preocupación por la situación externa y explicó que la Argentina tiene déficit comercial, de servicios y financiero. “El principal problema que tiene la Argentina es que tiene niveles de exportación que no son suficientes para atender ni siquiera sus obligaciones corrientes”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Miguel Pesce es economista. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el mandato de Alberto Fernández. Anteriormente había sido vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2015. Fue síndico general de la Nación en 2004, y secretario de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2000 hasta el 2003.

Hace pocos minutos terminamos de hablar con Alejandro Werner, quien fue director hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional durante muchos años. El planteó que el organismo podría aceptar una liberación del sistema cambiario en 12 meses, con un proceso gradual de bandas y que luego esas bandas se podrían ir ampliando hasta que el dólar alcance la flotación del mercado.

Además indicó que, en dos años, si completan todas las reformas macroeconómicas necesarias, cuando llegara la maduración de las inversiones de minería y de energía al máximo, podría llegar a tener un cambio libre flotante similar al de hoy. ¿Te parece un pronóstico razonable?

No, bueno. El principal problema que tiene la Argentina es que tiene niveles de exportación que no son suficientes para atender ni siquiera sus obligaciones corrientes. Estamos exportando 80 mil millones de dólares, un poco menos que el año pasado, posiblemente un poco más este año, pero esas divisas de exportación, que son las divisas genuinas, no alcanzan.

Es cierto que vamos a llegar a exportar, y cuando yo era presidente del Banco Central, el banco hizo esta estimación: en 2030 vamos a estar exportando 130 mil millones de dólares. El asunto es cómo recorremos el camino desde aquí hasta el año 2030. Me parece que flotar sin dólares es un riesgo muy grande. Cuando se ha dejado al mercado de cambio flotar sin dólares hemos terminado es en corridas cambiarias.

Entonces, hay que ser muy prudente en este sentido. Y la otra cuestión en la cual yo insisto que tiene que haber prudencia es que no es lo mismo aplicar un programa de ajuste en un país desarrollado que en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, porque puede empujar a la desesperación a porciones muy importantes de la población.

Entonces, yo creo que lo que dice Werner puede tener algún asidero, pero ahora yo sería muy prudente con respecto a la posibilidad de liberación de las regulaciones cambiarias hasta tanto no se alcancen los niveles de exportaciones, que se van a deber al aumento de las exportaciones de hidrocarburos, al aumento de las exportaciones de minería, al aumento de las exportaciones de industrias del conocimiento, al aumento de las exportaciones de la manufactura de origen industrial.

Pero hasta que esto no se dé, como bien él dijo, se posterga. Estábamos esperando que se hubieran dado resultados este año en este sentido, y lo hubo por obras de infraestructura que se hicieron durante el gobierno anterior en el oleoducto que exporta petróleo a Chile y en el gasoducto Néstor Kirchner, pero eso no alcanza.

Las obras de infraestructura que para exportar petróleo en serio van a estar recién terminadas para el año 2027, igual que las plantas de licuefacción para exportar gas licuado, que son las primeras que estamos esperando de gran volumen. Hasta entonces, hasta que no se llegue a ese momento, yo sería muy prudente con respecto a las medidas cambiarias.

Entonces, ¿es posible que la proyección que ustedes hicieron en el Banco Central hace algunos años, haya sido conservadora y que en realidad Argentina pueda tener mayores en minería, incluso en energía, o que lleguen antes, no en 2030, sino por ejemplo en 2026 o 2027? Es decir, dentro del período presidencial de Milei, que me parece que esta es la gran diferencia.

Las estimaciones referidas a hidrocarburos y a minería creo que eran acertadas, no eran conservadoras. La estimación fue conservadora con respecto al sector agropecuario y con respecto a dos sectores a los cuales le prestamos poca atención. Uno es industrias del conocimiento. En 2023 se exportaron 7 mil millones de dólares por industria del conocimiento y en el 2024 se exportaron 9 mil millones.

Y lo que estamos viendo es que las manufacturas de origen industrial, aún con el atraso cambiario que estamos viviendo, están creciendo. Entonces, yo sería más optimista con respecto a esto. Con respecto a adelantar los tiempos, es lo que están diciendo las empresas. El oleoducto de Oldelval Sur no va a estar terminado o funcionando a pleno hasta el 2027.

Con respecto a las plantas de licuefacción también están hablando del año 2027. Entonces, ahí no hay ninguna esperanza. Los macroeconomistas a veces pecan por no mirar la micro. Creemos que la macro se mueve sola porque es un tipo de cambio alto y eso aumenta las exportaciones. O creen que ajustas el déficit fiscal y listo, solucionados todos los problemas de la Argentina. Y no, no es así.

Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para llegar a 2027 con esta falta de dólares, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desplaza los vencimientos de Argentina de lo que queda de este año, del año próximo, y del siguiente?

Mirá, yo creo que la estrategia que ellos desenvolvieron apuntaba a que el gobierno pudiera acceder a los mercados internacionales de deuda. Me parece que eso no está funcionando. No están pudiendo salir. Hubo un pago muy importante de deuda a fines del año pasado, principios de este año, y se amortizó deuda, y no hubo expresiones de voluntad de quienes habían comprado esas amortizaciones, que es lo habitual, de volver a invertir en la Argentina.

Yo creo que los acreedores externos están mirando este problema que yo te planteo, no soy el único que lo conoce, cualquiera que estudie la economía argentina lo conoce, y están con dudas persistentes. Me parece que el acuerdo con el Fondo podría haber funcionado en una parte, que es despejar los vencimientos de deuda con el Fondo de fines del 2026 hasta el 2029, que son esos 14 mil millones de dólares.

Pero todavía falta despejar cómo se van a realizar los pagos de los bonos AL y GD en junio y en diciembre de este año. En parte, podrían utilizarse los recursos del Fondo. Ahora, al Fondo no le gusta prestarle plata a un país para que le pague a los privados. Entonces, yo creo que ahí hay una situación de tensión compleja, y tengan presente que el Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado.

El Gobierno anterior no aumentó la deuda con el Fondo, la reestructuró, entre comillas, pasándola de vencimiento de 3 años a 10 años. Pero cuando vos aumentás la deuda con el Fondo, aumentás la deuda con un acreedor privilegiado. Es como si cuando vos estás en un concurso, hipotecás un edificio. Bueno, los otros acreedores se van a quejar, y acá pasa algo parecido.

Aumentar la deuda con el Fondo afecta la capacidad de cobro de los otros acreedores que tiene la Argentina. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema. No están pudiendo salir al mercado de capitales internacional a colocar deuda, y las exportaciones están demorando.

En esa proyección que yo te hablaba, estábamos esperando que este año ya se exportaran bastante más de 80 mil millones de dólares. Ahora nuestras estimaciones y las de todos los colegas están dando un poco más de 80 mil millones de dólares, y ese dinero no alcanza. Creo que hubo un error también con respecto al tema de las importaciones.

Vamos a suponer que el año que viene, Argentina pueda exportar 100 mil millones. ¿Cuántas son las importaciones? ¿Cuánto es el dólar turista? ¿Cuántas son las necesidades que tiene un Banco Central para, si tuviera 100 mil millones de dólares de cobranza de exportaciones? ¿En qué se le van?

Bueno, ahí sí afecta el tipo de cambio. Los argentinos tienen una vocación por veranear en el exterior que no la tiene ningún país del mundo. Pero ojalá exportáramos 100 mil millones de dólares en el 2027. Yo creo que ahí hay que ver qué hacemos con las importaciones. Esto de que estemos importando pulpa de tomate suena raro.

Esto de que la gente pueda, por un courier, importar cualquier cosa suena raro. Puede tener un efecto electoral o de satisfacción para algunos sectores en el corto plazo, pero que trae problemas en el largo plazo. En el mes de febrero, el saldo comercial, no el de la balanza cambiaria, sino el de la balanza comercial, dio 200 millones de dólares.

Si eso se sostiene en los próximos meses, y la dinámica que estamos viendo en las importaciones lo sostendría, estamos en una situación crítica. Y es lo que creo que está viendo el mercado.

Pero me gustaría que vos pusieras los números grandes para que la audiencia lo pudiera comprender. Por ejemplo, si exportas 80 mil, ¿importás 60 mil?

No. Bueno, es que ahí está el problema. Estamos cerca de importar 6 mil millones de dólares por mes.

Eso te está dando 72 mil millones de dólares al año.

Entonces te quedan solamente 8 mil y tenés que pagar lo que gastan los argentinos en el exterior, entre otras cosas… Hacenos una cuenta para jardín de infantes.

Esperá porque tengo que hablar de memoria, y no me gusta.

Pero aunque sea sin números. Pero ¿qué es lo que además hay que pagar con lo que queda?

Después de pagar las importaciones, vos tenés que pagar los servicios, que son negativos en nuestro país. Una cifra considerable. No me gusta hablar sin tener los datos concretos.

No te da problema, Miguel. Simplemente explicar a la sociedad que nos está escuchando qué son los servicios.

Ah sí, tenés que pagar turismo, tenés que pagar fletes. La mayoría de los fletes cuando se importa o se exporta algo en Argentina no tiene una flota para atenderlos y tiene que importarlos. Tenés que pagar también servicios de aviación, una cantidad de conceptos que necesitas un superávit en la balanza de bienes muy grande para poder compensar la de los servicios.

Y después de eso, tenemos pagos de deuda, donde, en el caso con el Fondo, que era lo que hablábamos antes, en dos años tenías que pagar 14 mil millones de dólares, y tenés que estarle pagando a los tenedores de los bonos del gobierno alrededor de 8 mil, 9 mil millones de dólares por año, sin acceso al mercado de capitales.

Entonces, por eso vos necesitás... Vos diste una cifra que creo que es correcta de alrededor de 100 mil millones de dólares. Hasta que no alcancemos esa cifra, vamos a tener dificultades en nuestro sector externo. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno es creer que solo tenía un problema con el déficit fiscal.

Bueno, estamos con superávit fiscal, pero estamos con una situación de sector externo muy grave. Déficit comercial y de servicios y también financiero. Porque no es que están entrando capitales, y con eso podés compensar el déficit de servicios o el déficit de deuda. No te están entrando capitales.

Entonces, ¿vos te podrías endeudar para pagar eso? O sea, primero para pagar la propia deuda con nueva deuda, intereses con nueva deuda, y al mismo tiempo para el déficit de turismo y de servicios, también te pudieras endeudar.

O sea, que la solución que se plantea este gobierno, dado que las exportaciones no van a crecer a 100 mil millones de dólares el año próximo, era que no sé, 10 mil millones más vinieran del mercado privado de deuda, para poner un ejemplo.

Mirá, sí. Esto no lo han explicitado, porque nadie explicita estas cosas. Pero sí, yo creo que ese era el juego. Por eso también el Banco Central tomó un REPO para testear cuál era la respuesta del mercado, y yo creo que no fue la que esperaban.

Este juego de endeudarse tampoco es bueno. Es el que vivimos con Macri. Cuando en el gobierno de Macri, estábamos exportando menos de 60 mil millones de dólares, la situación todavía era peor, y se trató de resolver con endeudamiento.

Ahora, en diciembre del año 2017 Luis Caputo dijo “No puedo conseguir más deuda, se acabó, están agotados los mercados”. Colocamos los últimos 9 mil millones de dólares que podíamos conseguir”. Y a partir de ahí, un problema de financiamiento del sector público se convirtió en un problema de ingreso de capitales para poder compensar el déficit del sector externo que tenemos.

Entonces, para explicarlo de una manera didáctica: si Argentina tiene, en un horizonte de 4 años, la posibilidad de exportar casi el doble de lo que exporta hoy, o el 80% de lo que exporta hoy, ¿sería lógico tomar un crédito para llegar a 2029-2030, porque después lo vamos a poder devolver? Y eso serviría para no tener que ajustar toda la sociedad ahora, porque las inversiones que estamos haciendo van a madurar dentro de 4 años y nos permitirían tener los dólares suficientes?

Es distinto eso a cuando vos vendías las joyas de la abuela, como en los años 90, porque vos vendías un stock. Argentina lo que tiene es garantizado un flujo. Entonces, uno podría decir: "Resulta lógico, me voy a endeudar para llegar a ese puente y, mientras tanto, no hacer padecer a la sociedad con ajustes mayores, poder seguir importando máquinas, y que vengan inversiones y se le puedan pagar los dividendos". Hasta ahí, resultaría lógico, ¿no?

Sí. Yo le aplicaría una lógica adicional. Yo creo que el gobierno debió haberse reunido con los dueños del oleoducto Oldelval Sur y haberles dicho: "¿En qué podemos ayudar para que esta obra se haga más rápido?". Como ocurrió con el gasoducto Néstor Kirchner, que se construyó en menos de un año.

O con la planta de licuefacción que van a tratar las empresas privadas. Ponerte al lado del privado, decirle: "¿En qué puedo ayudar?" Esta idea de que el Estado no tiene que intervenir en nada es una idea errónea. Estamos hablando de aumentar las exportaciones y Estados Unidos, que teóricamente es nuestro aliado, está aumentando los aranceles de acero y de aluminio a la Argentina en un 25%.

Entonces, exportar más es muy difícil y necesita que el Estado esté al lado. Nosotros seguimos sin poder exportar proteínas a China porque no nos ponemos de acuerdo sobre cuestiones fitosanitarias. Entonces, todo eso requiere que el Estado esté al lado de los privados, trabajando con un objetivo común, y no lo estamos teniendo. Lo que estamos teniendo son despidos en el sector público, unir el INTA con el INTI, no sé qué van a hacer con el SENASA. Eso trae un montón de problemas.

Ahora, yendo a la respuesta a la pregunta que vos hacés: sí, endeudarte podría tener algún sentido. Es peligroso, pero podría tener algún sentido. El problema es que el mercado no está respondiendo.

está claro. Pero bueno, lo que le podríamos decir a la sociedad es que, frente a todos los nubarrones de corto y mediano plazo, Argentina tiene por primera vez en 50 años un horizonte dentro de 4 o 5 años que no tuvo en los últimos 50 años.

Eso es así.

Le podemos decir a la gente: "Aquellos que puedan resistir, aguanten, no se vayan a vivir a España ni a Australia. Si pueden aguantar, aguanten, porque el país dentro de 4 años va a ser otro".

Sí, pero también necesitamos cambiar la lógica económica, que era lo que yo te decía. Necesitamos que un Estado esté al lado del sector privado ayudando a que crezca. No es cierto que el Estado no tiene que cumplir ningún rol y que los privados se las arreglan solos. Lo estamos viviendo en carne propia. El gobierno tiene que cambiar esa lógica, porque estamos exportando ya 9 mil millones de dólares en servicios empresariales, en servicios informáticos. Muchas empresas multinacionales están localizando acá sus áreas de back office. Ahora, eso necesita apoyo del Estado también.

Podríamos decir que si hubiera un mejor gobierno en este sentido, en lugar de tardar cuatro años, se podría tardar tres y si tenés un mal gobierno podrías tardar cinco en llegar a esa situación.

Y muy posiblemente, si supieras negociar con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno chino, estaríamos exportando más aluminio, más acero, más proteína a esos países y no lo estamos haciendo.

MC