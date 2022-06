Mirtha Legrand, entre Nacho Viale y El Trece

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión argentina parece estar cada vez más difícil. Su nieto y productor no logró llegar a un acuerdo con El Trece y hasta el momento hay una gran incertidumbre sobre el destino de la diva en la pantalla chica.

“Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar”, expresó la conductora en una nota y luego opinó sobre Nacho Viale: “Me parece que era lo que correspondía. Nacho hizo todo de buena fe. Adrián me llamó el día anterior y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo”.

Anoche el propio Beto Casella llamó a la Chiqui al aire invitándola a Canal 9 y le dijo “el dinero no tendría que ser un impedimento. Vos tenés que estar al aire, es un clamor”. Ella le respondió sobre la posibilidad de compartir canal: “Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto”.

Con la presencia de Mirtha Legrand, la Fundación Fernández realizó su Comida Anual Solidaria

Durante la tarde del miércoles Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo habló de la negociación fallida de Viale: “Pidió un 200% más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior, a la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos".

Luego el propio Nacho expresó en Twitter "¡200% es una mentira!". Su madre, Marcela Tinayre opinó al respecto y dijo “dilató mucho (la situación) el canal... ¿Sabés cómo se llama esto? Pastelear. Por eso los americanos son ‘pum pum, vamos vamos’. Acá pasteleó demasiado el canal”.

Mirtha hasta el momento no tiene canal y el regreso más polémico y esperado de la TV está en duda.

GA PAR