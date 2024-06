Mónica Fein: "Milei se equivocaría si veta la movilidad jubilatoria"

La presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, aseguró que su bloque votará en contra de la Ley Bases en Diputados, rechazó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que establece el proyecto de la Ley Bases, y afirmó que “le están dando un poder para que resuelva la reorganización y cierre del Estado a alguien que viene a decir que es el ‘topo dentro del Estado’ para destruirlo”. Además, remarcó la importancia de un Congreso unido frente a un presidente que va “contra el valor público”. “El Congreso tiene la oportunidad de construir diálogos y de marcar una agenda propositiva”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Fein es diputada nacional por Santa Fe y presidenta del Partido Socialista. Entre 2011 y 2019, se desempeñó como intendente de Rosario, siendo la primera mujer socialista en ocupar ese cargo.

Me impresionó, en el discurso del Día de la Bandera, el agradecimiento que hizo el intendente de Rosario a Patricia Bullrich por la seguridad. Estuve en Rosario el fin de semana y escuché a muchos rosarinos elogiar la situación de Seguridad, afirmando que el tema estaba mucho mejor y se veía más personal de Seguridad en la ciudad. ¿Es así?

Sí, efectivamente es así. En primer lugar, el gobernador Pullaro, como muchas veces reclamamos, tomó como desafío mayor pacificar Rosario, lo ha hecho coordinando con el Gobierno Nacional y con la ministra Bullrich, junto a un plan que él conduce y garantiza semana a semana. La ciudad ha mejorado. Obviamente lo digo en términos relativos porque la problemática es compleja, pero ha mejorado a partir de una cantidad de acciones, no sólo del patrullaje y del control de las cárceles, sino de las políticas sociales en los barrios donde hay más violencia. Hay que reconocer todo esto porque siempre exigimos coordinación de distintos niveles del Estado, y cuando eso se da, también hay que reconocerlo, más allá de cualquier diferencia.

¿Qué balance general haces de estos seis meses de negociaciones para obtener la sanción de la primera ley del Gobierno?

Son seis meses que tienen una responsabilidad en un gobierno que no mandó una ley ómnibus, sino un tren con 665 artículos que tocaban todos los temas, con una cantidad de leyes penales, laborales, culturales, ambientales, etc. Por supuesto que esa ley se iba a caer, sobre todo por el peso que tenía. Era imposible que un Congreso, más allá del esfuerzo que hicimos durante enero y febrero, votara todo eso. El propio oficialismo la mandó nuevamente a comisión y volvimos a tratar una ley muchísimo más acotada, que es la que hoy estamos tratando en Diputados.

Obviamente que tuvo mejoras, tanto en Diputados, donde venía con 41 privatizaciones y se fue con 11, para luego volver del Senado con 6. Había una decisión privatizadora sin ningún plan, muy parecida a los ‘90. Recuerdo que mis padres vivían en San Nicolás, y yo me tomaba un tren a Rosario para irme a estudiar, pero hoy ese tren no existe más, como en muchísimos pueblos. La historia de nuestro país tiene que ver con esas privatizaciones en las que regalamos nuestro patrimonio y luego no lo volvimos a conseguir.

Ese proceso privatizador es el que trae Milei, con una necesidad para que le deleguemos todas las facultades posibles. Es una carrera para buscar qué institutos más podríamos poner que no pueden cerrar. Milei hoy podría, con lo que le estaban votando, cerrar el ANDIS, que se dedica al tema de discapacidad, o el Instituto Nacional del Cáncer, o el Anses y el AFIP.

Le estamos dando un poder para que resuelva la reorganización y cierre del Estado a alguien que viene a decir, con mucha claridad, que es el “topo dentro del Estado” para destruirlo. Nosotros no acordamos con eso, no vamos a acompañar esta ley. Entendemos que ha mejorado en esta ida y vuelta parlamentaria, pero sigue siendo una mala ley y desde el socialismo no la vamos a acompañar.

¿Puede ser que esté surgiendo un centro intenso? Por un lado, tenemos que hay 5 gobernadores radicales, por otro lado tenemos 7 gobernadores cuyos legisladores están en el bloque de Diputados que conduce Pichetto. Es decir, hay 12 provincias que tienen una posición de centro, que están distantes tanto de la Libertad Avanza como del Kirchnerismo. ¿Está surgiendo algo en esta alianza que se genera en el Congreso y que trasciende a lo que está pasando en Diputados pero nos indica algo posible para 2027?

Estuve en la reunión donde vinieron 9 gobernadores de distintos signos políticos y de distintas provincias a plantear las dificultades que tienen para gobernar sus provincias con la decisión del Gobierno Nacional de no mandar recursos, de no hacer obra pública y de quedarse con recursos fundamentales para las provincias.

Hay una necesidad de repensar el rol de los gobernadores exigiendo una respuesta adecuada, pero es necesario discutir el rol de la nación. Creo que ese centro no es ni geográfico ni ideológico, es una construcción que debemos hacer para defender la democracia, hacer que funcionen las instituciones y para no ir a un proceso de desintegración nacional donde cada provincia pueda estar en el “sálvese quien pueda”.

Necesitamos un debate nacional que equilibre las cuentas, no estamos en contra de discutir cómo lo equilibramos. De hecho, en esta mejora que se ha hecho en la ley, se obliga al Ejecutivo a volver a repasar las extensiones que hay para muchas actividades económicas, que pueden ser estudiadas. Creemos que es necesario discutir cómo buscar ese equilibrio, pero debe ser con un desarrollo productivo de las PyMEs, no solamente con el RIGI para las grandes empresas, sino con las provincias que puedan cumplir sus obligaciones en salud y educación.

Ese debate, la defensa de un proyecto nacional con inclusión social, desarrollo productivo y federalismo, es lo que va a ir constituyendo ese centro. Es un centro que pone por delante el desarrollo económico con inclusión social, es un rol que deberemos construir. Desde nuestro lugar queremos ser parte de un proyecto nacional equilibrado que escuche las necesidades de todos los argentinos, no que las reprima.

Tanto usted como Esteban Paulon, solicitaron la presencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, para que dé explicaciones sobre la decisión de no acreditar a la periodista Silvia Mercado. ¿Tuvieron alguna respuesta?

No, no hemos tenido ninguna respuesta. Hoy, el diputado Paulon va a hacer una cuestión de privilegio por ese tema. Me parece algo gravísimo, estamos naturalizando cosas que no hay que naturalizar.

Si bien los políticos estamos más acostumbrados a que nos llamen ratas o degenerados fiscales, la falta de respeto, de tolerancia o de dignidad de las personas no debe tolerarse. Obviamente va a haber emociones de privilegio por las causas federales y las detenciones que han realizado. Nosotros en particular, vamos a hacer una por Silvia Mercado, porque nos parece una barbaridad que no se le permita cumplir su función, representa uno de los ejemplos de lo que se está haciendo contra la libertad de expresión. Por supuesto que siempre vamos a estar a favor de defender la libertad de expresión.

Alejandro Gomel: Hablabas de la posibilidad de un armado político opositor. Hubo un hecho particular en Diputados que fue la movilidad jubilatoria, donde la oposición pudo conformar una mayoría. ¿Esta fue una excepción o puede haber un conglomerado opositor con algunos temas donde se empiece a marcar agenda desde el Congreso?

Estoy convencida de que el Congreso va a cumplir un gran rol, la mayoría quiere terminar con este proceso tan extenso de la Ley Bases, pero no solo en la movilidad jubilatoria, sino que tenemos dictamen con otros sectores para el financiamiento universitario y el regreso del FONID.

Estamos discutiendo temas en las distintas comisiones que tienen que ver con, por ejemplo, el financiamiento de nuestro potencial científico y técnico, que ahora está en una situación de desfinanciamiento terrible. Milei viene contra el valor público, y me parece que en eso va a encontrar en el Congreso acuerdo para defender el valor público en la ciencia y en la tecnología, con el Conicet, los científicos y con quienes aportan al desarrollo productivo, económico y el avance de nuestro país, es un ataque a los publico, por eso creo que vamos a encontrar mucha agenda en común de distintos sectores.

No se si confluiremos o no en un proceso electoral, pero sí debemos hacerlo para defender algunos acuerdos democráticos que desde el ‘83 hasta ahora hemos construido y que creo que están en peligro.

AG: Desde ese lado se viene discutiendo la herramienta del veto que puede tener el Presidente. ¿Puede haber un enfrentamiento entre el Ejecutivo y esta agenda que puede marcar Diputados y senadores con la movilidad jubilatoria, el financiamiento educativo y demás?

El Presidente tiene posibilidades de vetar, pero creo que se equivocaría si veta la movilidad jubilatoria, porque se enfrenta a posiciones que ha tenido la Corte respecto a este tema.

Estamos haciendo una ley absolutamente razonable, no estamos haciendo una ley donde los jubilados pierdan lo que perdieron con el gobierno anterior, que es responsable de una gran pérdida del poder adquisitivo. Pero no buscamos reparar ese tema, sino simplemente reparar las pérdidas que los jubilados han tenido en enero en su poder adquisitivo.

Espero que el funcionamiento democrático se profundice, que podamos seguir marcando un rumbo en Diputados y Senadores y que el Presidente entienda, más allá de lo que dice, que la política, la democracia y las instituciones, son fundamentales y las vamos a defender.

Tiene la posibilidad de vetar, así como nosotros tenemos la posibilidad de insistir en aquellos temas fundamentales, en un momento donde los que están viviendo la mayor crisis son los sectores más vulnerables, como los jubilados, los pensionados, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, entre otros. El Congreso debe darles una respuesta a esos sectores, y eso empezamos a hacer con la movilidad jubilatoria. Es un desafío que tenemos, buscando también el artículo 111, que plantea que revise las extensiones impositivas que hay en este país para buscar los recursos necesarios para garantizar una educación digna de todos los sectores.

Fernando Meaños: Quiero preguntarle sobre lo que puede pasar después de la Ley Bases. Hay un cierto temor en algunos sectores de la oposición sobre que en Diputados no se cumplan los mismos pactos políticos que se ejercieron en el Senado. Si eso llegase a ocurrir, ¿qué cree que puede pasar después? ¿Cómo sigue la relación entre el Congreso y el Ejecutivo?

Creo que la mayoría de los bloques del Congreso le han dado al Presidente, que no tiene ninguna mayoría, muestras de una clara intención de diálogo político. Ahora depende del Ejecutivo, si éste comprende que está en una democracia, en una república donde hay división de poderes, habrá un diálogo democrático con las Cámaras de Diputados y Senadores.

Si el Ejecutivo, cree que con esta delegación que está obteniendo hoy, puede obviar al Congreso Nacional, se dará una situación de tensión, porque creo que es parte de lo que nos toca y de los que nos une a los diputados, que tenemos diferente trayectoria política, pero que creemos que es fundamental defender el rol del Congreso, dialogar con los gobernadores y buscar esa integración nacional tan importante.

Me parece que esa discusión, después de la Ley Bases, que entiendo que hoy se va a aprobar a pesar de nuestro voto negativo, dependerá de la acción del Ejecutivo y será responsable de cómo construir ese proceso democrático o de diálogo que requiere cualquier democracia.

FM: ¿No ve una cierta responsabilidad en el Congreso en cuanto a poca productividad en los últimos años? Dado que, por ejemplo, se criticó que haya un decreto para modificar la situación de los alquileres, pero el Congreso nunca terminó de tratar la ley que era evidente que estaba funcionando mal. ¿No cree que hay cierta responsabilidad del Congreso más allá de las intenciones de Milei?

Todos los presidentes buscan debilitar el Congreso y concentrar atribuciones en el Ejecutivo, cuando los oficialismos, como era Unión por la Patria, son fuertes, buscan debilitar el funcionamiento del Congreso. No es la realidad que hoy tenemos, no hay un oficialismo tan fuerte, el Congreso tiene una oportunidad de construir diálogos y de marcar una agenda propositiva.

Creo que todos los presidentes han intentado tener a un Congreso mucho más callado, este particularmente nos pide una delegación de atribuciones que le permite vaciar, debilitar y cerrar organismos, y va a intentar que el Congreso tenga menos importancia para que se concentre en todas sus atribuciones.

Nosotros seguiremos pidiendo y exigiendo para que el Congreso tenga mayor rol. De hecho, hemos planteado varios pedidos de informe, no solo con lo que ha pasado en Capital Humano, donde la ministra no nos ha venido contestar, o en lo que está pasando en Salud, donde faltan los medicamentos. También vamos a hacer propuestas para que exista un régimen para las pequeñas y medianas empresas.

Esperamos que todo lo que podamos aportar como propuestas y todos los pedidos de informe para tener un rol de contralor de lo que está pasando en nuestro país, se ejerza con total autonomía y libertad porque es lo que corresponde, vamos a trabajar para eso.

