Murió Fabián O'Neill, el futbolista uruguayo que pasó de la riqueza a la pobreza

Luego de sufrir una hepatopatía crónica durante varios años, a los 49 años falleció el futbolista uruguayo Fabián O´Neill. Dueño de una historia inusual en el mundo del fútbol, tuvo una corta recorrida como jugador colgando los botines con apenas 29 años.

O´Neill comenzó su recorrida como futbolista a los 19 años debutando con la camiseta de Nacional de Montevideo donde jugó entre 1992 y 1995, desempeño que lo hizo desembarcar en el fútbol europeo. En 1996 arribó al Cagliari para tener su primera experiencia en la Serie A del fútbol italiano. Luego de cuarto exitosos dio otro gran salto en su carrera desembarcando en la Juventus. En el conjunto de Turín compartió plantel con figuras de la talla de Alessandro Del Piero y Zinedine Zidane.

Luego de su paso por Juventus, llegó Perugia y luego volvió al Cagliari para culminar su carrera en Nacional. Durante su último año como profesional, “El Mago”, como lo reconocían en Uruguay alcanzó los 100 partidos con el conjunto de Montevideo y una edad temprana le puso punto final a sus días como futbolista profesional.

Ya alejado de las canchas con mucho dinero en el banco generado por su pasaje en el fútbol europeo, las decisiones de O´Neill no fueron las mejores y eligió un camino rodeado de alcohol y mujeres. Acostumbrado a luchar en la pobreza, el jugador uruguayo se encontró con mucho dinero que supo compartir con los suyos, pero que también optó por utilizar de otras maneras: “cuando jugaba al fútbol llegué a tener 15 millones de dólares en el banco, me lo gastaba en mujeres y alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba, hoy que soy pobre y no tengo nada, me cruzo con esa gente que ayudé y ni me saludan", confesó O´Neill en su momento.

El alcohol fue un acompañante de toda la vida y uno de los causantes de la partida de O´Neill que desde chico vivió entre la pobreza y la adversidad. El propio exfutbolista confesó que cuando tenía apenas 9 años y vendía salchichas para sobrevivir, ya había comenzado a beber alcohol. Una condición que lo acompañó toda la vida y, como el propio O’Neill comentó, lo llevó a tomar decisiones erróneas. Alguna vez también relató que en estado de ebriedad compró 1.104 vacas a un total de 250 mil dólares.

El mundo del futbol lo recuerda como un excelente deportista y una persona entrañable y tuvo su merecido homenaje en las redes sociales de los clubes en los que jugó, compañeros y rivales.

