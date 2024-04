El director del portal de noticias paraguayo Informatepy, Nicolás D'Ursi, aseguró que, si bien los niveles de pobreza entre Paraguay y Argentina son similares, nuestro país tiene un “sistema de contención” más amplio. “Uno se vuelve pobre pero hay más servicios públicos, hay más facilidad en Argentina que en Paraguay”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolas D’Ursi es un periodista paraguayo director del portal de noticias del país Informatepy.

Me gustaría comprobar si las críticas que nos hacemos en Argentina sobre la falta de medidas y de repelente en la lucha contra el dengue es solamente un fenómeno del país o también se da en Paraguay….

Quizás la diferencia que se da entre Argentina y Paraguay es que acá el dengue es endémico, nosotros todos los años tenemos para esta fecha, desde finales de septiembre, el tema del dengue, entonces estamos un poco más preparados.

¿Tu nacionalidad es argentina?

Sí, soy argentino radicado hace casi una década en Paraguay.

¿Hay alguna relación entre el dengue y la pobreza? ¿Encontrás algún punto de comparación entre el nivel de pobreza de ambos países con la proliferación del dengue?

No creo que pase tanto por el tema de la pobreza, si no que es más bien una cuestión de higiene ambiental por el tipo de forma en la que se reproducen los vectores. Entonces, por ahí no es tanto económico si no más bien es cuestión de mantener limpios determinados espacios. En Paraguay se hacen campañas y los municipios salen y van casa por casa para concientizar sobre cómo eliminar los espacios en donde se genera el dengue.

Si uno tuviese que comparar la pobreza de Argentina con la de Paraguay, cuando las estadísticas en Argentina muestran mayor pobreza, ¿vos crees que es así o medimos los números de diferente manera?

Probablemente en Argentina el número sea mayor, pero los niveles de pobreza son similares, comparar una familia pobre con la de allá no tiene muchas diferencias.

¿Por qué continúan viniendo paraguayos a Argentina si ser pobre allí y aquí es similar?

Argentina tiene un sistema de contención más amplio que el de Paraguay. Probablemente uno se vuelve pobre, pero hay más servicios públicos, hay más facilidad en Argentina que en Paraguay.

¿Se consiguen fácilmente los repelentes allí?

Si, acá no tuvimos un faltante grande. El repelente en Paraguay cuesta 6000 pesos argentinos.

