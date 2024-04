Ex secretaria de Acceso a la Salud: "Estamos en una situación de epidemia del dengue"

La ex secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, aseguró que la responsabilidad de situaciones como el dengue forman parte del sistema de salud. “El Ministerio de Salud tiene sus responsabilidades y estamos esperando que las asuma”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sandra Tirado es médica pediatra especialista en gestión y economía de la salud. Fue secretaria de Acceso a la Salud y legisladora por la provincia de Tucumán.

Háganos su evaluación, como especialista en la salud, de la gestión del ministro de Salud, Mario Russo, en referencia a la situación actual del dengue.

Estamos en una situación de epidemia del dengue, la cantidad de casos excede a lo esperado y a lo que fueron los años anteriores y todavía vamos a seguir teniendo casos. No estamos en un momento de la curva donde veamos un descenso. Cuando empiecen a bajar las temperaturas es posible que empiece a disminuir, pero sería más posible por un cambio climático que por un tema de contención o de respuesta a la epidemia. Estamos viendo una situación de guardias con muchísimas consultas, en donde sabemos la importancia del repelente y lo que cuesta conseguirlo.

Me parece que es una situación muy complicada, muy crítica y que esto tiene responsabilidades siempre compartidas, en donde por supuesto los municipios de las provincias tienen un rol fundamental, pero el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud nacional también tienen un rol en todo lo que tiene que ver con contingencias de determinadas enfermedades, en este caso el dengue. Debe tener un rol en diferentes acciones, como la seguridad del repelente, el trabajo en conjunto y el análisis que se debe hacer en relación a las vacunas. La responsabilidad de estas situaciones forma parte del sistema de salud.

En Tucumán estuvo un gobernador que fue ministro de Salud a nivel nacional y hoy vemos que los legisladores del peronismo que representan a Tucumán votan a favor de La Libertad Avanza. Ayúdenos a entender cómo un ex gobernador puede terminar teniendo esta actitud política…

Yo actualmente no formo parte de la legislatura, dejé mi banca para unirme al Ministerio en épocas de pandemia. Entiendo que aquí hay diferentes situaciones, el gobernador ha explicado que considera su responsabilidad institucional en lo que tiene que ver con la provincia y ha generado esta situación de un grupo de diputados que votaron en su momento. Me parece que hay una situación política-institucional en la provincia que me excede porque no estoy formando parte ni de la banca legislativa ni me encuentro dentro de la gestión.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

En Tucumán, ¿el combate al dengue está mejor hecho a nivel nacional? ¿Puede hacernos una comparación entre el ministro de Salud de Tucumán y el nacional?

Hay provincias en Argentina, como Tucumán, que ya tienen un antecedente de dengue durante años anteriores, desde el 2009. Esto va generando una cierta conducta y una cierta preparación de la provincia para dar contención cuando empiezan a aparecer los casos, con fumigaciones, trabajo conjunto y demás. Hay mucha experiencia y mucho trabajo en las provincias en donde ya se viene viendo esta situación.

La situación de las vacunas se debe analizar con la CoNaIn y la responsabilidad del acceso a las vacunas, que una vez que se incluye en el calendario de vacunación es por decisión del Gobierno nacional. Eso es algo que se debe discutir como país y en las provincias en donde tenemos la frecuencia de casos de dengue, pero con el rol importante tanto en la adquisición, la regulación y la normativa del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien hay algunas provincias que compraron alguna cantidad de vacunas, en este sentido la respuesta debe ser más global y organizada desde el Ministerio de Salud de la Nación. Por supuesto que la provincia tiene responsabilidades y acciones, pero también el Ministerio de Salud de Nación tiene sus responsabilidades y estamos esperando que las asuma.

