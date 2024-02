OpenAI, creadora de ChatGPT, ya triplicó su valor hasta los USD 86.000 millones

Desde que comenzó la carrera imparable por el desarrollo y avance de las nuevas tecnologías en base a Inteligencia Artificial (IA), es también significativa la pelea entre las empresas que se lanzan al rubro para imponerse sobre la competencia. Nadie quiere quedarse afuera de un sector que mira constantemente al futuro y quien no lo domine pronto perderá competitividad en el mercado.

En ese marco, OpenAI, compañía propiedad de Sam Altman y creadora de ChatGPT, triplicó su valor alcanzando los USD 86.000 millones, a la vez que permitirá a sus empleados vender acciones. De este modo, se posicionó cómo una de las empresas desarrolladoras de IA más valiosas a nivel global.

Lo cierto, es que el incremento en el valor de la compañía llegó ya pasado más de un año desde que OpenAI lanzara oficialmente al público su máxima y revolucionaria creación a finales de 2022: ChatGPT. Se trata del chatbot que irrumpió arrasando con todo lo conocido hasta el momento de su aparición y desató la fiebre imparable por la IA en Silicon Valley. Pero muy particularmente la exorbitante nueva valoración se dio tras el lanzamiento de Sora, el último modelo de IA capaz de crear videos hiperrealistas con base en sugerencias de texto. Aún no se encuentra disponible para el público general.

De allí en más, se dio la señal de largada en esta carrera en la que compiten los reconocidos gigantes tecnológicos del mundo, grandes inversores y numerosas startups que florecen a diario tratando de aventurarse en este rubro. Todos buscan el mismo objetivo enfocado en lograr el mayor e histórico avance de estas nuevas tecnologías.

Qué expectativas hay sobre la Inteligencia Artificial de cara al 2024

La startup OpenAI, con el apoyo de uno de sus mayores inversionistas, Microsoft, habría cerrado el acuerdo que ubica el nuevo valor de la compañía de inteligencia artificial en una suma que oscilaría entre los USD 80.000 millones y los USD 86.000 millones, según reportó la agencia de noticias Bloomberg.

A su vez, de acuerdo a un informe publicado por el The New York Times, este pacto implicaría la venta de acciones existentes mediante el proceso de oferta pública de adquisición operación que estaría a cargo de la compañía Thrive Capital, la firma de capital de riesgo dirigida por Josh Kushner. Sin embargo, ni desde Open AI ni desde la empresa que estaría a cargo del proceso, se emitieron comentarios ni confirmación alguna sobre dicha información.

Por otra parte, según trascendió el arreglo alcanzado, habilitará a los empleados a canjear sus acciones de la empresa, optando por una alternativa a las tradicionales rondas de financiamiento que suelen buscar captar capital para la compañía.

OpenAI lanza Sora, un sistema de Inteligencia Artificial que convierte texto en videos realistas

Cabe mencionar que durante el 2023, OpenAI había logrado cerrar un acuerdo similar al actual, contando con el apoyo de reconocidas firmas de capital de riesgo, entre ellas, Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y K2 Global. En aquella oportunidad, esas compañías compraron acciones en una oferta pública y valoraron a la empresa de Altman en una suma cercana a los USD 29.000 millones.

Si bien la nueva valoración (USD 86.000 millones) convierte a OpenAI en una de las empresas de IA líder y mejor valuadas en todo el mundo, la compañía va por más y en ese contexto, busca aumentar su valor. En ese sentido, en el corazón de la empresa ya se debate y analiza sobre la mejor forma de obtención de nuevos fondos que, de concretarse eventualmente, podrían reposicionarla con una valoración por arriba de USD 100.000 millones.

También, trascendió que el CEO de OpenAI, estaría buscando inversores para lanzar la producción de sus propios chips de última tecnología. En este sentido habría avanzado en conversaciones para la inversión de capital con destino a una nueva planta de producción de semiconductores.

Cabe recordar que la compañía creadora de ChatGPT, atravesó turbulencias que pusieron un freno a los planes y objetivos empresariales.

Tal es así, que la venta de acciones de la compañía OpenAI estaba prevista ser autorizada a los empleados durante el transcurso del 2023, sin embargo el plan se retrasó con motivo del repentino despido de su CEO, Sam Altman, en noviembre pasado. Una desvinculación que generó gran impacto y rumores de todo tipo, pero poco tiempo después, la empresa decidió anunciar que lo contrataría nuevamente y así lo hizo.

Mientras en la actualidad se encuentra en proceso de nombramiento de un nuevo consejo de administración. OpenAI, hasta el momento, lidera habiendo logrado cerrar los mayores acuerdos. De hecho es líder por haber conseguido la inversión de USD 13.000 millones de Microsoft Corp. Ello al margen de haber cerrado también acuerdos de financiación de la mano de otros inversores.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf