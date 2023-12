El diario The New York Times demandó al creador de ChatGPT y a Microsoft

The New York Times Co. demandó a Microsoft Corp. y OpenAI Inc. por el uso de contenidos para ayudar a desarrollar servicios de inteligencia artificial, señal de una relación cada vez más tensa entre los medios y una tecnología que podría revolucionar la industria de las noticias.

Las empresas de tecnología se basaron en millones de artículos protegidos por derechos de autor para entrenar chatbots como ChatGPT y otras funciones de inteligencia artificial, lo que supuestamente causó miles de millones de dólares en daños legales y reales, según una demanda presentada en Nueva York el miércoles. El Times no especificó sus demandas monetarias.

Ni representantes de Microsoft ni de OpenAI respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios

OpenAI ha enfrentado críticas por extraer texto de la web para entrenar su popular chatbot desde su debut hace un año, y esta es la primera demanda de una gran organización de medios que objeta dicha práctica. La startup ha intentado alcanzar acuerdos de licencia con editoriales, muy similar a lo que han hecho en los últimos años Google, de Alphabet Inc., y Facebook, de Meta Platforms Inc.

Inteligencia artificial

En julio, OpenAI firmó un acuerdo con Associated Press para acceder a algunos de los archivos de la agencia de noticias. OpenAI firmó en diciembre un acuerdo de tres años con Axel Springer SE para utilizar el trabajo de la empresa alemana de medios por una suma no revelada. La demanda del Times dice que la editorial contactó a Microsoft y OpenAI en abril y no pudo llegar a una solución amistosa.

OpenAI está actualmente en conversaciones con inversionistas para conseguir nuevos fondos con una valoración de US$100.000 millones, lo que la convertiría en la segunda startup más valiosa de Estados Unidos, informó la semana pasada Bloomberg News.

Microsoft es el mayor patrocinador de OpenAI y ha implementado las herramientas de inteligencia artificial de la startup en varios de sus productos. En la demanda, The New York Times alegó que Microsoft copió palabra por palabra artículos del periódico para su motor de búsqueda Bing y utilizó la tecnología de OpenAI para aumentar su valor en US$1 billón.

El precio de las acciones de Microsoft aumentó un 58% durante el último año, lo que elevó su capitalización de mercado a US$2,78 billones.

Chat GPT

“Si Microsoft y OpenAI quieren utilizar nuestro trabajo con fines comerciales, la ley exige que primero obtengan nuestro permiso”, dijo un portavoz de The New York Times en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. “No lo han hecho.”