Pablo Cervi: “No me di cuenta de que el Presidente no me saludó. Karina me dio la mano, así que creo que está todo bien”

En el Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el gesto de Javier Milei de no saludar al senador nacional Pablo Cervi generó repercusiones políticas, en una jornada marcada además por la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva y sus cuestionamientos sobre la situación social del país. Según su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el legislador neuquino relativizó el episodio y aseguró: “No me di cuenta de que el Presidente no me saludó. Karina me dio la mano, así que creo que está todo bien”.

El ingeniero agrónomo y diputado nacional por la provincia de Neuquén, Pablo Cervi, representante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), promovió proyectos vinculados con las economías regionales, especialmente en el sector agropecuario, y se destacó como defensor de la autonomía provincial en la distribución de recursos nacionales. A fines recientes, fue candidato a senador por el espacio La Libertad Avanza, logrando una victoria significativa en la provincia.

Imagino su sorpresa ayer cuando el Presidente no lo saludó.

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La verdad es que no había percibido esa situación. Yo llego a mi casa y mi señora, después de que volví a Neuquén desde Buenos Aires, me dice que había pasado algo de eso. Habían visto esa escena.

¿Y cómo que no lo percibió si pasó delante suyo y no lo saludó?

No le di importancia. Antes, cuando había entrado el Presidente, me había saludado. De hecho, Karina también me dio la mano, así que si Karina me saluda, calculo que está todo bien.

De la misma forma que el Presidente luego fue y saludó afectuosamente a García Cuerva, que había hecho, como arzobispo, una de las críticas más duras contra sus políticas de gobierno y sus ideas, el Presidente disimula la incomodidad. ¿Puede usted estar, con lógico y comprensible ánimo, disimulando un gesto que le molestó internamente, pero sin expresarlo?

No. Como le digo, yo llegué a mi casa y mi esposa me dice: "¿Viste lo que subieron?".

La verdad es que no le había dado trascendencia porque, como digo, cuando entraron tanto el Presidente como Karina me saludaron. Karina, de hecho, me dio la mano al entrar, así que no lo tomé como un hecho de relevancia. Después me extrañó que le dieran tanta relevancia, pero lo tomo como tal.

Yo vengo de la producción y del sector productivo, y creo que la agenda debería estar puesta en otras cosas que están pasando. Ayer hubo un anuncio muy importante del gasoducto que se va a hacer para el proyecto Argentina GNL, que va a reactivar una zona como Cutral Co y Plaza Huincul, donde nacieron los piqueteros. Va a ser el primer gasoducto de 48 pulgadas que se va a hacer en Argentina. Va a permitir la generación de líquidos del gas, con la posibilidad, a partir de ese gas, de desarrollar la industria petroquímica.

La verdad es que estoy más preocupado por esa agenda y creo que estas cuestiones son más propias de la vieja política de la casta, que mira esos gestos. En mi caso, lo que miro es cómo salir adelante, cómo hacemos para que el país progrese, y en eso voy a estar trabajando.

Seguramente me parece bien cómo logra salir de la situación, senador, pero evidentemente el Presidente no lo saludó. Y usted mismo nos dice que está tranquilo porque Karina le dio la mano y, si Karina le dio la mano, está todo bien. Desde su perspectiva, ¿Karina es la verdadera vicepresidenta, presidenta o jefa de Gabinete? ¿Es la que unge y la que elimina a alguien del centro del poder?

Yo creo que es una persona muy importante dentro del Gobierno, que coordina y tiene una relación de mucha confianza con el Presidente. Están encarando un proceso de transformación. Estamos acostumbrados a gobiernos de transición; de hecho, veníamos incluso de una transición descendente. Hoy estamos en un gobierno de transformación y creo que es muy importante que el Presidente pueda tener a alguien de confianza que coordine.

Me parece una figura muy importante y vemos que está haciendo las cosas bien porque estamos llevando adelante transformaciones. Hoy tenemos el Congreso más reformista de la historia, como solemos decir. Hemos logrado avanzar en cambios como la reforma laboral, la modernización laboral, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y otros proyectos que realmente hacen a la transformación de la Argentina.

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Concretamente, acá, en Neuquén y en Vaca Muerta, ya lo estamos viendo, así como en otros sectores como la minería, el agro, que está retomando su dinámica —siempre ha sido el motor de la economía—, y la economía del conocimiento. Vemos cómo esta transformación que se está llevando adelante en la Argentina está dando frutos. Entiendo que es muy importante y quienes la están llevando adelante lo están haciendo bien.

¿Y qué le pareció la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva?

Me pareció la postura que viene teniendo la Iglesia, de poner en evidencia y enmarcar los puntos sobre los que viene haciendo referencia. Entiendo que en esa línea vienen siendo las homilías de la Iglesia y es respetable. Cada uno tiene su punto de vista y creo que hay que respetar las distintas miradas. Por supuesto, siempre hay que escuchar.

En política, y en cualquier lugar que a uno le toque, hay que escuchar. Después cada uno puede tener su postura o su interpretación, pero creo que es importante escuchar las distintas voces y, a partir de ahí, cada uno construye su postura.

MV/LT