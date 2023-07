Pablo Javkin: "Firmé con Patricia Bullrich un compromiso para la seguridad en Rosario”

Pablo Javkin afirma que no existen grandes diferencias entre los dos sectores que compiten en Juntos por el Cambio: “hay mucha estrategia comunicacional y electoral que trata de capturar el enojo de la gente” destacó el intendente de Rosario en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Recién escuchábamos El Témpano de Juan Carlos Baglietto, ¿Se podría decir que el peronismo santafesino se chocó con un témpano?

Creo que sí porque fue muy contundente la vocación de cambio para la provincia y para la nación. Estoy muy satisfecho porque Rosario fue una voz muy importante en esta elección porque pocas ciudades como esta han padecido decisiones nacionales y provinciales que nos alteraron algo tan preciado como el hecho de poder caminar tranquilos por la calle. No tengo ninguna duda de que el 10 de septiembre el país va a escuchar esa voz de forma aún más contundente.

¿Carolina Losada también chocó con ese témpano? ¿Por qué pensás que ganó en las grandes ciudades, pero perdió en el resto de la provincia?

Creo que hubo una valoración por la experiencia de Maximiliano Pullaro para pensar en el futuro gobierno de la provincia. Fue una suma positiva, pero ha primado la experiencia a la hora de enfrentar los graves problemas que tenemos, particularmente el de la seguridad. Creo que ahí estuvo la clave del resultado y su contundencia.

¿Esto explica que hace dos año Losada haya ganado la elección como legisladora y ahora gane Pullaro para la gobernación?

Sí, no tengo dudas de que el resultado tiene que ver con el tipo de elección. Además, quienes la acompañamos en las grandes ciudades, pudimos ganar las elecciones a intendente. Tenemos un sistema electoral que vota por categoría y en las elecciones hay una forma de votar para los cargos legislativos que es distinta a la de los cargos ejecutivos. Creo que esa cultura está muy instalada tanto en la provincia como en la ciudad.

¿Cómo analizás los alineamientos cruzados de los distintos espacios dentro de Juntos por el Cambio donde radicales y progresistas acompañan en algunos casos a Larreta y en otros a Bullrich? ¿Existen diferencias reales entre los dos lados?

Voy a dar mi opinión que está relacionada a lo que creo que tenemos que hacer. En la provincia de Santa Fe teníamos dos frentes. El frente progresista, de larga tradición en la provincia, y el frente nacional. Se hizo un enorme esfuerzo de construcción a pesar de que mucha gente era escéptica. Confluímos en Unidos por Santa Fe que pudo competir y hoy tiene una fortaleza única con la que ganamos la elección por casi 40 puntos, además de lograr la victoria en casi todas las ciudades. Contra lo que muchos pensaban, creo que vamos a alcanzar a modificar la estructura del Senado de la provincia que es donde se aprueban muchas de las reformas más importantes. A lo mejor, nuestro rol desde acá es empujar para que suceda lo mismo en el escenario nacional, que haya una competencia más o menos dura, pero ser garantes de que el 14 de agosto vayamos por el cambio en el país. Yo no me perdonaría que no generemos ese aporte de entender que, gane quien gane las primarias, debe cambiar la Argentina. Me imagino un próximo mandato con gobiernos provinciales y el nacional entendiendo y resolviendo las urgencias que los rosarinos reclamamos.

Desde nuestro prejuicio a partir de conocer su historia política y sus ideas, nos ha sorprendido su apoyo a Carolina Losada y a Patricia Bullrich a quienes uno imagina más orientadas a la derecha. ¿Existen los halcones y las palomas o son simples construcciones retóricas?

Yo he firmado con Patricia Bullrich un compromiso para la seguridad en Rosario, espero hacerlo pronto con Horacio Rodríguez Larreta. Me animo a decir que se lo voy a pedir a todos los candidatos a presidente, aunque arranco por los de mi espacio. Son acciones directas que quiero que la nación se comprometa a realizar con la ciudad apenas comience la gestión. No tenemos grandes diferencias, hay mucha estrategia comunicacional y electoral que trata de capturar el enojo de la gente. La gente es más sabia y cuando tiene que votar los cargos ejecutivos nos mira para ver con qué seriedad vamos a enfrentar los problemas. Es un tiempo complejo, para los oficialismos ha sido una elección doblemente compleja y la única solución es trabajar mucho y ser serio con los planes, todo lo demás es pirotecnia. Hice campaña electoral sin hacer campaña, sino gestionando la ciudad, y me lo premiaron. A veces la política le tiene tanto miedo al enojo de la gente que no se anima a ejercer el arte, nuestra obligación es ejercerlo y eso se logra trabajando, siendo serios y planteando cuestiones directas sobre los problemas. ¿En qué categoría ontológica progresista se puede justificar que personas manden a matar gente o balear escuelas desde las cárceles? Hay que discutir estas categorías sobre los hechos concretos. Hay mucho prejuicio y hoy estamos en el mundo de la inteligencia artificial y las economías criminales que circulan sus capitales libremente.

ADP