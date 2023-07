Rosario: un peluquero persiguió a un ladrón por 3 horas para recuperar la máquina que le había robado

En un nuevo hecho de inseguridad registrado en Rosario, el dueño de una barbería recorrió la ciudad por más de tres horas para encontrar al ladrón que le había robado una máquina para cortar el pelo. Finalmente, logró dar con el sujeto en la vía pública, que fue detenido por efectivos policiales.

Todo comenzó cuando, en medio de un descuido, el delincuente ingresó al local ubicado en la calle Corrientes de la ciudad santafesina y sustrajo la 'maquinita' cuando el barbero había salido a la vereda. Más tarde, mientras le cortaba el pelo a un cliente, notó que le faltaba una de sus herramientas de trabajo.

El joven decidió revisar las cámaras de seguridad de la peluquería e identificó a la persona que le había robado y en qué dirección se escapó. Entonces, salió a buscarlo, caminando por diferentes puntos de la localidad, hasta que lo halló en el centro vendiendo pañuelos descartables.

"Lo busqué por casi todo Rosario, me fui para el lado del río y me fijé en estacionamientos", dijo la víctima del robo al medio local Telenoche (El Tres). "Tuve la suerte de verlo, me lo crucé en las calles Urquiza y Mitre. Ahí lo frené, lo tumbé y le saqué mi máquina", agregó, al mismo tiempo que señaló que el ladrón había querido venderle mercadería y allí vio la cortadora en la mochila que llevaba.

El ladrón sustrajo una de las máquinas durante un descuido del dueño.

“Lo reduje y le saqué lo que era mío. Sentía mucha impotencia porque laburo mucho para tener mis cosas”, indicó el dueño del local, que expresó que en todo momento tuvo el presentimiento de que iba a encontrarlo. "Tenía su cara y su vestimenta grabada en la mente, sabía que me lo iba a cruzar", añadió.

Tras recuperar la máquina y en medio de la pelea, la Policía santafesina fue alertada por los vecinos y posteriormente detuvo al ladrón, momento que quedó registrado por la filmación de un teléfono celular. "Tuve suerte, la máquina que me robaron hoy en día está valuada en 150 mil pesos", concluyó diciendo el barbero.

Inseguridad en Rosario

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, recepcionó más de 22.000 denuncias en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) de las regiones de Santa Fe, Rosario, Venado Tuero, Reconquista y Rafaela, en el período de enero a junio del 2023.

En lo que refiere a la región de Rosario, se registraron 17.065 reportes en los CTD sobre robos, amenazas, estafas, hostigamiento y lesiones, entre otras. Entre ellos, 1.065 fueron denuncias sobre violencia de género, 821 por violencia familiar, 280 por criminalidad y 243 por conflictos vecinales.

Por otro lado, este martes se registraron cuatro asesinatos en el departamento Rosario, que acumula 151 muertes violentas en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública.

