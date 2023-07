El precandidato a vicegobernador bonaerense, Miguel Fernández, analizó la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. "Está faltando hace mucho tiempo en la Provincia un gobierno que represente los gobiernos locales", destacó el compañero de fórmula de Néstor Grindetti, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Más allá de su distrito, ¿cómo ve la competencia de la provincia de Buenos Aires? Originalmente, la candidatura que usted comparte con Néstor Grindetti no era la que iba primera en las encuestas, pero probablemente esto vaya variando y me gustaría tener su propio pálpito.

La seguimos con atención, pero más concentrados en llegar a la Provincia con nuestro mensaje y nuestra presencia.

Yo a mis amigos y a mis militantes les digo que no vean las encuestas, que caminen y que vayamos con todo. Creo que es difícil interpretar las encuestas con profundidad, así que no pierdo mucho tiempo en ello.

¿Qué le indica lo que percibe en la calle?

Más que lo nuestro, veo la reacción de la gente con Patricia Bullrich

A mí se me acerca gente, pero el nivel de afecto, de compromiso y de necesidad de contacto con ella es muy particular. Es alentadora la reacción de la gente con Bullrich y eso no sale en las encuestas.

Abrimos el programa con la discusión que se generó a partir de las declaraciones del diputado Juan Manuel López, motivo de que muchos partidarios de Patricia Bullrich le solicitaran unas disculpas a Horacio Rodríguez Larreta.

Me gustaría saber tu opinión respecto de si la campaña está cruzando los límites de lo políticamente correcto, es decir, si las agresiones son excesivas. ¿Cómo van a repercutir a posteriori?

No me parecieron las frases más acertadas de Juan Manuel López, creo que hay que moderar el lenguaje. Siempre nos concentramos más en las discusiones de las personas que en los problemas.

Yo no creo mucho en estas cosas, sobre todo cuando no suma demasiado, y no se discuten problemas que son de la gente, son más de dirigentes que de la campaña en sí misma. No me gusta.

Casualmente, uno puede decir que parte del éxito de Patricia Bullrich es haber sido dura con las personas…

Justamente, yo soy Miguel Fernández, tengo mi estilo de ver las cosas y creo que hay que tratar de evitar ese tipo de confrontación innecesarias, hay que ser mucho más duro con la discusión de los problemas y no descalificar a nadie, lo mismo en Santa Fe.

Es un momento en el que hay que entender que si estamos juntos en una coalición, en donde se está tratando de redimir el estilo de liderazgo, algunos contenidos y los perfiles de las personas que acompañan en cada lista, no habría que dramatizar tanto las PASO, habría que hacer este proceso democrático lo más prolijo posible para encolumnarse el 14 de agosto con un proyecto competitivo frente al kirchnerismo.

Si perdemos energía en esto, le estamos cediendo la discusión a los que queremos derrotar en las elecciones generales.

¿Creés que ese éxito de Patricia Bullrich, cuando ves que la gente se le acerca, tiene que ver con esa dureza en el lenguaje que, por ejemplo, comparte con Cristina Kirchner? Es decir, que esa crudeza en la forma de decir las cosas empatiza con la gente que se siente más identificada que con aquellos de manera más refinada.

La gente lo que está necesitando son liderazgos claros, pensados en conceptos. Que la gente entienda, no mucho pero sí lo suficiente para entender hacia dónde vamos. Hay liderazgos más nítidos y otros más desdibujados, ni mejores ni peores.

En ese sentido, Patricia dice que hay que ordenar las cosas, y ahí también están los sesgos que cada uno le pone a las palabras. Están aquellos que ven siempre el sesgo negativo de la palabra orden.

En cualquier sociedad de masa, como la que vivimos hoy, el orden democrático para poner las cosas en su lugar y priorizar las importantes ante las que son secundarias es vital.

Estamos en una etapa donde no le estamos poniendo la profundidad metodológica de cómo lo vamos a hacer.

Alejandro Gomel (AG): ¿Pudiste hablar lo que está sucediendo en la interna? ¿Es un pedido a Patricia Bullrich esto de frenar las agresiones?

Yo no estoy en condiciones de decirle a Patricia lo que tiene que hacer.

Con Néstor Gindetti, en la provincia de Buenos Aires, estamos muy concentrados en llevar una propuesta trascendente. Somos un binomio de intendentes en ejercicio que decidimos dar este paso de salir de una posible reelección para ir a competir en una gobernación.

La provincia de Buenos Aires siempre se ha presentado como un apéndice del porteñismo y queremos recuperar la identidad bonaerense, somos intendentes y sabemos que es lo que pasa en el territorio.

Nunca se van a resolver las cosas en un ministerio, se resuelven en el territorio que manejan los intendentes. Me parece que está faltando, hace mucho tiempo en la Provincia, un gobierno que represente los gobiernos locales, que es en donde hoy está la vida de la gente.

Hay una desconexión muy grande entre la política provincial y los 135 municipios, venimos a representar esto.

Es una particularidad diferente al 2015, no es una coalición electoral, es una coalición de gobierno, el radicalismo está acá y pretende ganar las elecciones, tener un vicegobernador, un vicepresidente y, principalmente, tener un lugar en los gabinetes, pero no para atrincherarse, sino para llevar eso al territorio.

Me parece que este es el tema más importante que le estamos proponiendo a una provincia, nunca hubo un binomio de intendentes que represente el conurbano y el interior. Es el desafío que queremos proponer, por eso me concentro más en lo que nosotros queremos hacer que en lo que los otros quieren que hagamos.

AG: Lo que decía es que me pareció sensato este pedido de bajar un cambio y me preguntaba si ese pedido en la crispación es también hacia adentro...

Para mí, hoy no hay espacio en la crispación porque la gente está muy enojada y con el oído en otra cosa.

Creo que la inteligencia de la política es censar ese estado de ánimo y no tensar la cuerda mucho más. La sociedad no tolera mucho esto, ni de un lado ni del otro.

Después están los estilos personales, para mí hay un defecto de la política y es que todo el mundo se la pasa hablando y descalificando al otro. Lo escucho al gobernador Axel Kicillof, con el que tengo una relación razonablemente buena, y pienso que hay otra forma de hacer política.

Lo hicimos en Trenque Lauquen cuando yo gané las elecciones del 2015, sin criticar al intendente. No hacía falta porque ya me habían elegido.

Las elecciones en la Provincia

Claudio Mardones (CM): Dentro de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos son radicales?

Son 32, y 22 participan en el espacio de Patricia.

CM: En ese contexto, teniendo en cuenta que detrás de Grindetti y de Santilli hay dos importantes dirigentes radicales, ¿cómo explica usted que en esta interna de JxC el radicalismo no lleve un candidato a gobernador de Buenos Aires?

Probablemente el radicalismo no tuvo la inteligencia para tener un candidato propio, tiene muchos dirigentes que aman ser intendentes y que les cuesta sacar de los territorios porque les gusta la gestión local. A veces falta ese plus de tener dirigentes con alta visibilidad que quieran hacerlo.

Yo siempre digo que hay tres condiciones básicas y simultáneas para hacer algo: saber, querer y poder.

A veces al radicalismo le gusta tanto el gobierno local que hay muchos intendentes y pocos candidatos a gobernadores.

Si ven lo sucedido desde el 2015, el radicalismo ha crecido en volumen, en nivel de discusión política y en posicionamiento.

Nosotros pretendemos ocupar muchos ministerios con funcionarios radicales, que es distinto a lo que pasó en la época de María Eugenia Vidal.

Creo que, quizás, en la próxima elección vamos a tener un candidato a presidente y un candidato a gobernador. El partido a nivel nacional creo que cometió errores que no permitieron ser todo lo competitivo que pudimos ser.

CM: ¿A qué errores se refiere? ¿Qué pasó con Manes en este contexto?

Cuando Facundo Manes logra una visibilidad en 2021, ha sido muy competitivo y todos trabajamos mucho para que eso se lograra, lo primero que apareció fue una competencia interna. Cuando tenés un muy buen candidato, en vez de ayudarlo se le puso un competidor y no es quizá la mejor forma de posicionar un candidato en 2023.

En segundo lugar, creo que faltó una estrategia de apalancamiento local.

Yo a Facundo lo quiero mucho, es muy inteligente y aportó y seguirá aportando en la Provincia, pero la realidad es que ganando en la provincia de Buenos aires, tendría que haber convocado a los intendentes y a los dirigentes del radicalismo de la Provincia para generar una estrategia en conjunto y ver cómo se seguía en 2023.

Cuando la construcción es en solitario y no se comparte, puede pasar que te equivoques. Si yo hubiera sido candidato de un partido vecinal, probablemente no hubiera sido intendente, necesitaba un partido político, militancia y alguien que te ayude a calibrar.

Son aprendizajes, en la política hay que capitalizar en el error para aprender y no persistir en él, porque si no nunca vas a llegar a ningún lado.

