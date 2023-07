Elisa Carrió salió a defender a Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, por criticar a Patricia Bullrich y recordar su paso por el gobierno de Fernando De la Rúa. Ante las críticas que recibió el legislador dentro de juntos por el Cambio, Lilita dijo que López es "el ser menos violento y más amoroso" y advirtió que ella misma está "enferma" y su voz "no se escucha".

La interna de Juntos por el Cambio sigue al rojo vivo a menos de un mes de las PASO, sobre todo en torno a la disputa presidencial entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esa disputa sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que el legislador de la CC (espacio que apoya al jefe de Gobierno porteño) comparara un eventual gobierno de la exministra de Seguridad con la serie "Diciembre 2001", lo que le valió un hilo de críticas.

"Querido Juan Manuel López, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino", manifestó Carrió este martes 18 de julio desde su cuenta de Twitter.

Con críticas indirectas hacia el sector de la oposición que apoya a Bullrich, Lilita añadió: "Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos".

"Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas (Mateo 5)", continuó la fundadora de la CC. Y remarcó: "Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble".

En referencia a su reciente diagnóstico, Carrió concluyó: "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita".

El diputado que comparó a Bullrich y el 2001 despegó a Rodríguez Larreta de sus dichos pero ratificó su postura

No es la primera vez que la líder de la CC, apunta contra Bullrich, quien supo integrar ese espacio antes de llegar al PRO. Fue hace pocas semanas cuando Carrió habló en una entrevista sobre los "dos modelos" dentro de Juntos por el Cambio y aclaró: "Uno es el de Macri, que dice que hay que ajustar todo, pero está todo tan ajustado que la clase media va a estallar".

Por su parte, la ex ministra de Seguridad habló en su momento sobre el tema y acusó a Carrió de "tener una vara distorsionada" y una "moral selectiva". "¿No será una bronca que tiene por haber quedado relegada de la política de la Argentina?", cuestionó.

¿Qué dijo Juan Manuel López?

Fue el pasado fin de semana cuando el diputado Juan Manuel López sorprendió con sus dichos sobre un posible gobierno de Patricia Bullrich, precandidata presidencial de JxC, señalando que este podía terminar como la serie "Diciembre 2001", la cual relata el estallido económico, político y social que ocurrió a comienzo de siglo en Argentina.

"Me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, algo delirante, y un gobierno con dificultades de Patricia como la serie del 2001", señaló el legislador en diálogo con El Fin de la Metáfora en Radio Con Vos.

En este contexto, recordando el paso de Bullrich como ministra de Trabajo y de Seguridad Social durante la gestión de Fernando De la Rúa y reconociendo que sus palabras podían resultar polémicas, aclaró: "Patricia es más lúcida que De la Rúa".

