A pesar de que la dirigencia de Juntos por el Cambio intenta bajar la tensión interna que viven de cara a las PASO, la escalada verbal no tiene freno. Ahora Patricia Bullrich dijo que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "quedó al margen de la vida política y tiene memoria selectiva".

La crítica de la precandidata a presidenta por el PRO llegaron después de más de dos semanas en las que Carrió criticó con fuerza al expresidente Mauricio Macri, y llegó a decir que "está jugando a que pierda Juntos". Pero ahora, parada en la vereda de en frente a la líder cívica, que apoya abiertamente la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich redobló la apuesta.

La interna de JxC no cede y el larretismo volvió a cruzar a Patricia Bullrich: "No son tiempos de bravuconadas"

"Hoy Mauricio Macri no es candidato, ¿de quién está hablando? ¿No será una bronca que tiene Carrió por haber quedado relegada de la política de la Argentina? No me hago cargo de lo que diga, no le quiero contestar ni meter con ella porque siento que juega con una vara distorsionada, tiene una moral selectiva", apuntó la referente del "ala dura" de la coalición opositora.

Las declaraciones a LN+ fueron un día después de que la exministra de Seguridad tildara de "ventajero y oportunista" al jefe de Gobierno porteño, que había dicho que el modelo de gobierno que representan Macri y Bullrich había fracasado en la Argentina.

"¿Hubo represión en Jujuy? Bueno, la bancamos todos. ¿Carrió lo bancó? Parecen un poco contradictorio sus dichos con sus hechos. Y los hechos muestran que cuando se pone el riesgo la democracia, la tenemos que defender", dijo Bullrich. Respecto a ese tema, la dirigente y candidata dijo que a pesar de que "hay minorías intensas y organizadas que cada tanto salen para defender las cajas que tienen, la paz social está garantizada".

Elisa Carrió.

Bullrich, confiada: "No voy a perder la interna"

Inmediatamente, la expresidenta del PRO se mostró muy confiada del desempeño electoral de su lista en las PASO del 13 de agosto. Ese día se enfrentará en las urnas, acompañada de Luis Petri como candidato a vicepresidente, a la fórmula que encabeza Larreta con Gerardo Morales como vice.

"No voy a perder la interna", afirmó.

Patricia Bullrich y Luís Petri, la fórmula que va a las PASO contra Larreta y Morales.

Y agregó: "A mí me van a votar, estoy convencida de que las PASO nos van a dar vitalidad y vamos a ganar en primera vuelta, porque hay un peronismo un peronismo, un kirchnerismo que ha perdido identidad y el que tiene es un vivo". El destinatario del cuestionamiento fue el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En ese aspecto, se mostró confiada de que Juntos por el Cambio tendrá un buen desempeño en las elecciones porque "es tan fuerte la necesidad de cambio que (la gente) no solo está apostando a un cambio en serio, sino que va a ir a votar masivamente". En ese margen dijo que los votos de la lista que pierda la interna se van a quedar en el espacio opositor.

Tigre en llamas: Julio Zamora denunció amenazas y le pidió ayuda a Alberto Fernández

La derrota de Juez en Córdoba y el factor Schiaretti

Por otro lado, Bullrich fue consultada a propósito del intento larretista por sumar a las filas de Juntos por el Cambio al cordobés Juan Schiaretti y el efecto de la discusión en la derrota que sufrió el candidato del PRO, Luis Juez. "Absolutamente lo afectó, imagínense que alguien de Juntos en la provincia diga que lo está trayendo a (Axel) Kicillof. No da lo mismo todo", lanzó.

"Por eso tenemos nuestra gente, que gana elecciones. Y si de golpe dicen que da lo mismo votar al oficialismo que a la oposición, eso es el tango ‘Cambalache’. Nosotros defendemos a los candidatos de Juntos por el Cambio", agregó.

ASV/ff