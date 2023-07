El diputado que comparó a Bullrich y el 2001 despegó a Rodríguez Larreta de sus dichos pero ratificó su postura

Los dichos del diputado nacional Juan Manuel López respecto de que un posible gobierno de Patricia Bullrich, precandidata de su espacio, podría culminar como la serie "Diciembre 2001", generaron un fuerte revuelo en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). A raíz de sus declaraciones, candidatos de la precandidata a presidenta le enviaron una carta al jefe de gobierno porteño para que López retracte sus dichos. En una rápida respuesta, el legislador despegó a Horacio Rodríguez Larreta de sus expresiones pero aclaró que no se arrepiente de lo que dijo el sábado pasado.

"Le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático", apuntaron los dirigentes que integran la lista parlamentaria de Bulrich en alusión al presidente de bloque de la Coalición Cívica. "Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública", reforzaron.

Legisladores y candidatos cercanos a Bullrich manifestaron su rechazo y pidieron a Rodríguez Larreta que se exprese al respecto. "Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", señalaron.

Un diputado de JxC dijo que un gobierno de Patricia Bullrich podría terminar como "Diciembre 2001"

La carta tenía la firma de Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, entre otros. Y en el comunicado agregaron que "no podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich (...) no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO".

La respuesta de López no tardó en llegar. Vía Twitter, despegó a Larreta de sus dichos: "He leído una carta que candidatos de Patricia Bullrich le envían a Horacio Rodríguez Larreta para que haga algo respecto de recientes declaraciones que hice y sobre las que he aclarado lo que creo pertinente en una columna de opinión", comenzó en su descargo.

"Lo que diga el candidato a Presidente de 'El cambio de nuestras vidas' - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña", aclaró.

Y concluyó: "Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva. Lo demás que tengo para decir ya lo dije en esta columna. Gracias".

En una dura carta, el entorno de Bullrich le exigió a Rodríguez Larreta mantener la interna en el "ámbito democrático"

López dijo que un gobierno de Bullrich podría terminar como el 2001

López sorprendió este sábado 15 al mediodía al expresar que un posible gobierno de Patricia Bullrich, precandidata de su espacio, podría culminar como la serie "Diciembre 2001", donde se relata la explosión económica, política y social del país a comienzos de siglo.

"Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, algo delirante. Y un gobierno con dificultades de Patricia como la serie del 2001", sostuvo el legislador este 15 de julio en declaraciones radiales.

En plena campaña electoral, no faltaron voces del oficialismo que le recordaron a Bullrich su pasado como ministra de Trabajo y luego de Seguridad Social en la administración de Fernando De la Rúa. Sin embargo, en este caso, fue el abogado perteneciente al espacio de Elisa Carrió quien trazó el vínculo histórico.

"Patricia es más lúcida que De la Rúa", agregó después de reconocer que sus palabras podrían traerle "problemas".

En diálogo con El Fin de la Metáfora en Radio Con Vos, también se refirió a la última gestión de Bullrich y a las propuestas de los candidatos que piden realizar cambios de fondo. "Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión, y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio", subrayó. Y agregó: "Bullrich fue una buena ministra de Seguridad, hubo más orden y hubo un combate al narco, pero frente a las manifestaciones hubo momentos de desorden que no pudo controlar".

JD / cp