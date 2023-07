Dirigentes alineados con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, instaron a su rival Horacio Rodríguez Larreta a mantener las diferencias "en el ámbito democrático". En medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones primarias (PASO), la dura misiva del entorno de Bullrich respondió a los dichos del diputado Juan Manuel López, que aseguró que un gobierno de Bullrich podría terminar con un estallido como el de 2001.

En la carrera hacia la Rosada una de las internas más resonantes es la de Juntos por el Cambio y tiene de protagonistas a la exministra de Seguridad y al mandamás porteño, quienes vienen compitiendo a nivel subnacional y se medirán el próximo 13 de agosto en las PASO para hacerse de la representación del espacio que buscará retornar al poder luego de cuatro años.

Este martes 18, referentes de Juntos por el Cambio del ala conducida por Bullrich le exigieron a Rodríguez Larreta y a sus dirigentes que "mantengan las diferencias internas en el ámbito democrático", ya que advirtieron que "no hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna". Además, compararon las declaraciones aludidas con los "argumentos del kirchnerismo".

"Cuidemos Juntos por el Cambio"

"Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", indica la carta enviada al jefe de Gobierno porteño, titulada "Cuidemos Juntos por el Cambio".

La misiva fue firmada por dirigentes del calibre de Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo.

En primer lugar, los portavoces de Patricia Bullrich exigieron una "rápida y tajante retractación pública" del diputado de la Coalición Cívica, cuyas declaraciones fueron en detrimento de "la convivencia democrática" y generaron "máxima preocupación", a tal nivel que las compararon con los "argumentos kirchneristas" que buscan "inyectar miedo y disciplinar a los argentinos".

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector ´El cambio de nuestras vidas´ que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta", agregaron.

La comparación con el kirchnerismo

Por otro lado, dirigentes cercanos a Bulrich consideraron que esas expresiones "coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía, Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois".

"Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento", subrayaron.

Y concluyeron: "Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio. Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo".

Los dichos de Juan Manuel López

Días atrás, durante una entrevista radial el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López había advertido que una Presidencia de Bullrich podría terminar con un estallido como el de diciembre de 2001.

"Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001", había señalado el abogado, cercano a Elisa Carrió.

En ese mismo momento, López reconoció que sus palabras iban a generar un nuevo cortocircuito en la alianza opositora: "Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta".

