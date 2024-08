Pablo Touzón: "Caputo quiere que se sepa que trabaja en un lugar sombrío y de poder"

Pablo Touzón afirma que el radicalismo no tiene eje ideológico ni de liderazgo: “Hoy, no sé cuánto representa Martín Lousteau en el interior del país, y hasta qué punto tiene una agenda propia y los radicales del interior tienen otra”. Además, el analista aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la experiencia del Frente de Todos puede complicar la idea de una coalición entre el kirchnerismo y partidos del centro: “Cualquier centro que se exprese como tal tiene que demostrar que no es lo mismo que eso que pasó”, sostuvo.

Pablo Touzón es periodista, fundador de la revista Panamá, analista, autor de libros como "La grieta desnuda", "El Macrismo y su época" y "¿Qué hacemos con Menem? Los noventa, veinte años después".

Ayer se juntaron dos tercios de los votos en contra del Gobierno en el Congreso. ¿Puede imaginarse esa misma cantidad para cuestiones más graves?

La pregunta es si se estableció una especie de frontera republicana. Este es un contexto que tiene un sistema político implosionado, con coaliciones rotas y una atomización social. En los gobiernos de Néstor Krichner y Carlos Ménem también había plata para la SIDE, pero era un contexto en el que había sistema de partidos, liderazgo y un país menos detonado. Hoy, por los aspectos más opacos de la denominada casta, pareciera ser que con 100 millones de dólares para la SIDE se pueden llevar puesta a la casta.

Habría que ver si la SIDE va a tener un rol pese a que no le otorguen semejante presupuesto y si el Gobierno construye un modelo en el que uno de los epicentros sean los sistemas de inteligencia. Eso es lo más peligroso. No se trata de una cuestión nominal respecto a la cantidad presupuesto otorgado, sino en qué contexto se da.

El Gobierno encontró un modelo de gobernanza muy claro y la apuesta de un sector oficialista era que esto juegue un rol central. A modo de chiste, decía que era como pasar de Nueva Zelanda a Rusia y la idea de consolidar un modelo en el que los servicios sean actores de la política. En ese sentido, el rebote que tuvo el DNU en Diputados es algo positivo.

También hubo votaciones en contra del Gobierno respecto al sistema de jubilaciones. En el Senado se rechazó el DNU 70/2023. Creo que, si Macri hubiese estado contenido por Caputo y Milei y le hubiese hecho caso, el DNU de la SIDE hubiese corrido otra suerte...

Se personaliza en Santiago Caputo. No creo que sea sólo él, pero hay una decisión del Gobierno de construir su coalición sobre el antiguo régimen del Frente de Todos antes que con el PRO. Tal vez, el motivo sea el conflicto interno y la atomización que lo pueden hacer más proclives a ser conducidos que con Mauricio Macri, a quien sumarlo a una coalición podría implicar darle un rol importante como el que tiene Milei. Scioli es un peronista, ¿pero a quién responde? Lo mismo pasa con Ariel Lijo.

Uno podría preguntarse cuál sería la Corte Suprema de los libertarios. Si podría haber sido un fascismo fino, un Rodolfo Barra o un juez extremadamente libertario, algo parecido a lo que fue Zafffaroni en la época de Kirchner. Sin embargo, da la sensación que la elección de Lijo es una especie de acuerdo.

No hubiese tenido ningún sentido la elección de Barra porque se necesita la aprobación de la oposición. Es necesario que funcione lo que Milei llama peyorativamente "casta", pero que es el sistema político.

También dice algo el nucleo sobre el que se hacen las coincidencias. Cuando ganó Milei, se sabía que no existía la idea de no hacer un acuerdo con lo que él llama "casta", lo menos previsible era saber cuándo iban a darse estos acuerdos y con quién. En las coincidencias se ve qué tienen en común el gobierno de Milei y sus supuestos antagonistas de "la casta".

Claudio Mardones: ¿Cómo queda el estratega presidencial Santiago Caputo que estaba muy pegado a la reforma de Inteligencia?

Caputo es un personaje paradojal, muy de esta época. Es paradojal en su velocidad, en la dinámica de redes, la idea de querer ser opaco y que, a la vez, lo conozcan. Quiere que se sepa que tiene el poder y operar desde las sombras. Por su parte, Milei construyó su liderazgo mostrando su intimidad. Todo lo que Alberto ocultaba, Milei lo mostraba. No sé hasta qué punto se ve beneficiado por estas peleas por asentar un poder.

Lo que quiere comunicar La Libertad Avanza es que llegaron al Gobierno con la idea de mostrar decisión y que hay un poder real. En este sentido, la idea del regreso de la SIDE, está relacionada con el regreso de "el poder". El tema es que eso necesita de una articulación más fina. Es verdad que el nivel de exploción que tuvo el sistema político argentino llama a la idea de que se puede llevar puesto todo, pero ahí hay un pecado de soberbia.

Parte del razonamiento es correcto, basta con mencionar que casi no hay piquetes en las calles, pero si se lleva al extremo, queda claro que hay límites. No sé hasta qué punto solamente con voluntad y con una casta "grogui", se puede quedar con el poder del país o si se puede generar un Vladimiro Montesinos solo con Twitter.

¿Cómo ves el rol del radicalismo como oposición?

Yo creo que no tiene eje ideológico ni de liderazgo. Bajo el formato de un partido más formal, ordenado e institucionalizado, se ve una merma en el liderazgo y en la composición ideológica. Se dice que los radicales siempre tienen dirigentes progresistas y un electorado más de centro derecha, más gorila, según la vieja terminología. Hoy, no sé cuánto representa Martín Lousteau en el interior del país. No sé hasta qué punto tiene una agenda propia y los radicales del interior tienen otra y cada uno hace un equilibrio con su electorado que votó a Milei.

Ahí hay un problema y algo que no terminó de definirse tras la caída de Juntos. Se suponía que iba a haber una reforma radical compitiendo en las últimas elecciones y que, en vez de Larreta vs Bullrich, podría haber alguna forma encabezada por Manes o Morales. El radicalismo cerró un acuerdo de subordinación con el PRO que, además, salió tercero. Hay un problema que no es de Milei, más allá de que Milei lo exponga más, y tiene que ver con la identidad del radicalismo.

¿Ves posible la idea de que Martín Lousteau sea candidato con el apoyo del panperonismo y de Cristina Kirchner?

Hay algunos sectores que están trabajando en eso con el argumento de un frente popular. Está la idea de armar una confluencia efectiva, primero en la ciudad de Buenos Aires entre Santoro y Lousteau, pero después podría trascender esas fronteras. El problema es que, si todo lo que se multiplica con el kirchnerismo es igual a kirchnerismo, se puede hacer difícil tras la experiencia del Frente de Todos que también se suponía como un centrismo. Sería volver a vender que una colación entre el kirchnerismo y un candidato ajeno no es kirchnerismo.

El problema que tiene el centro de la Argentina es que, tanto Alberto Fernández, como Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, de alguna manera, tenían esa representación. Cualquier centro que se exprese como tal tiene que demostrar que no es lo mismo que eso que pasó. Sino, se le deja a Javier Milei la idea de que él está combatiendo a un rejuntado de la vieja casta.

Eso pasa en México, donde se juntan todos contra el outsider, pero se anulan entre sí. A veces, las cosas parece que se suman y después no terminan sumando. También va a depender de cómo le vaya a Milei y a su economía.

