Paula Penacca: "El macrismo quiere derogar la Ley de Alquileres y dejar a los inquilinos a la intemperie"

La dirigente social Paula Penacca se refirió al video que se viralizó con declaraciones xenófobas y homofóbicas de Rinardi y declaró que "Patricia Bullrich es tan xenófoba como él". Las reformas que se deben hacer en el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Alquileres y la intención del oficialismo y lo ocurrido sobre el polémico video del dirigente de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estamos en un día complicado en todo el país, pero principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está viendo lo que está ocurriendo con el paro de transporte?

En esta Ciudad es una complicación mayor por la gran afluencia de personas que ingresan para trabajar. Entonces, esto genera malestar y dificultades, pero dejame decirte que no solamente pasa cuando hay paro, aunque obviamente que se profundiza cuando lo hay.

Creemos que las condiciones de transporte en la Ciudad distan mucho de lo que podrían ser en función del presupuesto que posee. Hoy se siente más, pero cualquier día se viaja mal allí. Principalmente porque no hay una red de subtes acorde como las que hay en las grandes capitales del mundo. Eso garantizaría que nuestra población viaje mejor. Es una de las grandes deudas que tiene el larretismo y macrismo en la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad dice que mejoró mucho el transporte con la red de metrobús. ¿Es así?

Una cosa no reemplaza a la otra, eso está probado y comprobado y hay experiencias en las grandes capitales.

Lo que sostenemos y de lo que tenemos muchas propuestas hechas al respecto, es que la red de subtes debería ser una cuadrícula. Hoy tenés una red que tiene varias líneas que van todas paralelas, se podrían construir redes perpendiculares,eso permitiría un movimiento más dinámico de la Ciudad. Hoy, la única línea perpendicular es la H.

Además, podrías abaratar costos en viaje, porque se podría tener un boleto único que permita hacer diferentes combinaciones.

No es cierto que el metrobús resuelva o reemplace tener una línea de subtes más robusta. O sea, puede mejorar el transporte en distintos tramos, pero no reemplaza a lo otro.

Buenos Aires es una Ciudad que para Unión por la Patria se presenta compleja. En realidad ha sido difícil en los últimos años para el oficialismo a nivel nacional. Leandro Santoro, con la particularidad de que es un candidato que viene del radicalismo, y donde JxC resuelve quién será el jefe de Gobierno porteño, plantean un escenario particular. ¿Con qué expectativas van a estas elecciones, difíciles para ustedes según las encuestas?

Cada vez menos difíciles. Creo que desde nuestra parte y proyecto político estamos construyendo una alternativa cada vez más contundente para gobernar la Ciudad, porque crecimos en representación en la Legislatura. Tenemos proyectos y estamos construyendo un programa, eso lo expresa cabalmente Santoro, quien tiene propuestas construidas por un equipo muy amplio de todo UP para cada una de las problemáticas de la Ciudad.

Es cada vez menos difícil, porque también es cierto que, tras 16 años de gestión, hay claridad de que hay muchos temas que no tuvieron voluntad política para resolverse por parte de JxC en la Ciudad. Uno de estos es el que te nombraba con respecto al transporte, pero hay problemas graves de vivienda y acceso a la vivienda digna, no hay ninguna política para resolver la gravísima crisis de los alquileres ni para resolver el acceso a la educación, que es un derecho constitucional en la Ciudad.

La verdad es que creemos que es menos complejo, porque la sociedad también va evaluando y demandando, y cuando no tienen respuesta, empieza a buscar otras opciones, por lo que creemos que somos una alternativa real para gobernar la Ciudad.

En las últimas horas está haciendo mucho ruido en la campaña, sobre todo, en la Ciudad, un video que se está difundiendo mucho en redes, de quien va como primer candidato a diputado de JxC de Jorge Macri, Franco Rinaldi, donde se lo ve hacer declaraciones absolutamente xenófobas y homofóbicas. Realmente impacta cuando se lo escucha. ¿Lo viste? ¿Qué opinión tenés? Algunos piden que lo bajen de la candidatura, que no puede ser candidato.

Patricia Bullrich es tan xenófoba como Franco Rinaldi. Es una mirada que está vinculada con este tipo de posicionamientos en esa fuerza política, las declaraciones de Bullrich en relación a los migrantes en el sistema universitario argentino que, además, intenta construir una situación de odio, rechazo, violencia.

Una de las cosas que deberíamos pensar los argentinos antes de votar este año es si queremos un país donde las cuestiones se resuelvan con la violencia o fortalecer nuestra democracia y que lo que guíe la resolución de los conflictos sea el diálogo y la participación.

Hay una confusión grande en relación a eso. JxC tiene el favor de los grandes medios de comunicación, asignándole la violencia al peronismo, y es todo lo contrario, porque aparecen estos ejemplos que vos mencionás del primer candidato a diputado de Jorge Macri o lo que mencioné yo de los dichos de Bullrich.

Sin dudas, hay que mejorar el debate en Argentina, y no se lo mejor cargándolo de violencia. Después, tienen que resolver sus internas. Si tienen que renunciar o no, creo que eso expresa algo que de lo ellos piensan, así que capaz no tiene que renunciar. Pero la realidad eso ya es parte de las internas de JxC, que vienen también con bastante virulencia en los últimos días.

Claudio Mardones (CM): Venimos de una semana en donde sesionó la Cámara de Diputados y, en el medio, JxC intentó tratar la derogación de la Ley de Alquileres. Se acordó una sesión especial con la firma de 13 de los 20 bloques que integran la Cámara Baja para el 23 de agosto, o sea que 10 días después de las PASO habrá, en Diputados, un debate sobre qué hacer en un momento en donde se cumplen tres años de la vigencia de la ley 27.551. ¿Cómo se preparan para ese debate? Porque estaremos ya, cuando haya quedado plasmada la foto de las PASO nacionales, en una coyuntura donde parece que el debate sobre los alquileres se meterá en medio de la campaña. Se lo pregunto porque parece que el oficialismo no tiene una posición común al respecto, más allá de que han habido dictámenes para mejorar la ley vigente...

En Diputados tenemos una posición al respecto, que se expresa en un dictamen de mayoría, que está firmado por todos los integrantes de nuestro bloque que componen las comisiones que trataron el tema.

Efectivamente, venimos tratando el tema de los alquileres y lo hicimos durante muchas comisiones donde escuchamos a todos los actores involucrados de un lado y del otro.

CM: Hubo 150 expositores el año pasado...

Exactamente.

Eso redundó en una propuesta concreta, la que nosotros hicimos fue mayoritaria. Entonces, desestimar esta idea de que no queremos darle tratamiento a este tema y la oposición sí, porque es exactamente lo contrario, con lo cual no estamos de acuerdo en que la solución sea derogar la ley y que no exista ninguna normativa que proteja los derechos de los inquilinos, porque ahí sí hay una mirada muy distinta entre qué intereses queremos defender nosotros desde nuestro proyecto político y qué intereses quiere defender el macrismo y larretismo, se expresa en la política de desarrollo urbano de la Ciudad.

En la Ciudad hay un mercado inmobiliario totalmente dolarizado. Se deja la potestad del desarrollo de la Ciudad en manos del mercado inmobiliario, de los grandes desarrolladores inmobiliarios que hace que la gente tenga los problemas que tiene y que hayan barrios que pierdan totalmente su identidad, porque se construyen grandes torres que luego generar problemas en el acceso a los servicios, rompiendo con la normativa a fuerza de excepciones para autorizar que determinada empresa contratista construya y se llene de plata en función de eso.

Una gran torre donde después nadie puede ir a vivir, porque los precios de esos inmuebles son inaccesibles para la familias promedio que vive en la Ciudad, que son sectores medios, rompiendo además la necesidad de los espacios verdes, recreativos, porque cualquier porción de tierra se usa para un negocio inmobiliario sin ninguna regulación y propuesta para mejorar el acceso al mercado de alquileres.

En la Ciudad hay una cantidad de inquilinos, quizá, que supera la media de muchas otras ciudades del país. Entonces, ahí está el eje de la discusión. Queremos defender los derechos de los inquilinos y el PRO, JxC quiere defender los derechos o darle garantías al mercado inmobiliario para hacer sus negocios, lo venimos debatiendo, tenemos una propuesta concreta y el 23 de agosto o antes seguiremos avanzando en este debate.

No estamos de acuerdo con la derogación de la ley por todo concepto. Podemos trabajar en cambiar la ley, no creemos que la ley que existe y está vigente sea perfecta, pero consideramos que lo que JxC está defendiendo son los intereses del mercado inmobiliario y no los intereses de los inquilinos.

Fernando Meaños (FM): Usted decía que no hubo política para los inquilinos en la Ciudad, ¿qué política hubo para los inquilinos a nivel nacional, dado que la Ley de Alquileres vigente todo el mundo sabe que no funcionó? Hay disconformidad tanto del lado de los inquilinos como del lado de los propietarios, la oferta se redujo mucho y aparecieron alquileres en dólares, algo que antes ni siquiera existía...

Aquí aparece un problema de jurisdicciones y cuestiones que se pueden regular e implementar desde los gobiernos locales y no desde el Nacional. Este es un tema al que hay que dar respuesta, porque no tenemos manera de avanzar en funciones que no nos corresponden ni desde el Congreso ni el Ejecutivo Nacional.

Doy dos ejemplos concretos, que hoy los contratos de alquiler para vivienda familiar tengan que estar regidos por la ley que dice que el plazo de esos contratos debe ser de tres años y no de dos años es en beneficio de los inquilinos, defendiendo los derechos de ellos, esa es una normativa nacional.

Luego, debería haber mayor nivel de control para que eso se cumpla sin ninguna duda, pero eso es una medida concreta en defensa de los intereses de los inquilinos.

FM: ¿Le parece que esa defensa funcionó?

No. Por eso estamos de acuerdo en que hay que poder avanzar en el debate y perfeccionar, pero vos me preguntaste si hubo una medida, y esa fue una medida que va en beneficio de los inquilinos.

Después, el problema del debate en relación al tema de alquileres es que no depende exclusivamente el funcionamiento del mercado de la normativa que rija los alquileres ni a nivel nacional y local.

Frente a esta cuestión es que marco lo de la falta de medidas en el Gobierno de la Ciudad, porque esto depende de una situación macroeconómica, por ejemplo, de que hoy el contexto macroeconómico es el de la distancia o la dificultad de que el poder adquisitivo.

Es difícil que solamente desde una ley que regule el mercado de alquileres vos resuelvas el tema el problema de los alquileres, que tienen que ver con otros factores. Pero sí sucede en la Ciudad que cada vez más propiedades se vuelcan al mercado temporario en dólares, que también está vinculado con un problema más macro que es la dolarización del mercado inmobiliario. Pero sobre ese aspecto sí podría haber una regulación local específica que controle, condicione, que intente generar que se vuelquen esas propiedades al mercado en pesos.

El problema inflacionario

FM: Si el mercado de alquileres se distorsiona por el peso de la inflación y eso no es culpa de Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué se podría hacer?

Por supuesto, el problema es la inflación. El gobierno de Mauricio Macri dejó un 50% de inflación, es un problema de todos los sectores políticos y es uno que no pudo resolver este Gobierno en un contexto de guerra, de pandemia, pero antes también había inflación.

Si te ponés a pensar, cuando se dispara el debate en relación a los alquileres es cuando lo que sucede es que aumenta de manera desproporcionada la inflación en el último periodo del gobierno de Macri. Entonces, allí el mercado empieza a sentir que pierde el dinero, porque justamente rige la Ley de Convertibilidad, que genera la prohibición de la indexación, y lo que sucede en mercado es lo que se hace en cualquier contrato de alquileres, hacer un cálculo estimado de cuánto será la inflación anual.

Cuando la inflación se dispara en el mandato de Macri más alla de lo que el mercado suponía que sucedería, comienzan a percibir que están perdiendo ante la inflación y allí empieza a impulsarse el debate.

Quiero recordar que el principal impulsor de la Ley de Alquileres es un diputado macrista, Daniel Lipovetzky, porque de lo contrario nos hacen cargo a nosotros de un problema que generaron ellos por partida doble. Por haber aumentado la inflación, que si uno mira el recorrido entre 2015 y 2019 no hay ninguna duda de que se dio un aumento pronunciado y, además, por haber construido esa ley.

Vuelvo a insistir, el problema es integral de la macroeconomía, no se resuelve solamente con una ley. ¿Se puede mejorar la ley actual? Sí. ¿Cómo la queremos mejorar nosotros para intentar construir más defensas de los derechos de los inquilinos? ¿Cómo la quiere resolver el macrismo? El macrismo quiere derogar la Ley de Alquileres y dejar a los inquilinos a la intemperie.

FM: ¿Le parece realmente que esta ley defendió los derechos de los inquilinos? Quienes hoy tienen menos oferta de propiedades, actualizaciones anuales en las que, si paga 100 un mes, puede empezar a pagar 200 al mes siguiente? Más allá de que merezca alguna corrección, ¿le parece que fue una ley positiva?

Algunas cosas positivas de la ley son que el plazo de alquiler sea de tres años y no de dos. Creo que es positivo para las familias y les permite proyectar tranquilidad por más tiempo.

Que esté planteada la obligación de la devolución de depósito de garantía actualizado en función de la inflación del último mes de la locación es otra cosa positiva. Exista una regulación sobre cómo se tiene que dar el aumento y no que quede librado a la voluntad del propietario, que siempre, en la relación de fuerzas, tiene mayor posibilidad de imponer que el inquilino, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un derecho, de una necesidad básica.

La gente no puede decir "este mes el mercado de alquileres está desfavorable, entonces, decido que este mes vivo en la calle", no es una opción, y como no la es, hay siempre una situación de disparidad entre la relación entre el propietario.

Es una discusión muy compleja y hay que abordarla con la seriedad que requiere y no tratando de hacer slogan de campaña publicitaria, que es lo que está haciendo el macrismo.

