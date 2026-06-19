Por qué la candidata del PRO a intendente de Rosario rechaza la visita de Adorni

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Anita Martínez argumentó que Manuel Adorni representa las "antípodas" de los valores de transparencia y honestidad encarnados por Manuel Belgrano. Su rechazo se centra en que, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación no ha podido justificar el origen de sus fondos, haciéndonos sentir como "estúpidos. Sobre el acto por el Día de la Bandera en Rosario, la concejala sostiene que la presencia del funcionario transformaría una fiesta patria y cívica en el escenario de una mediática perteneciente exclusivamente a La Libertad Avanza.

Anita Martínez es una dirigente política que actualmente se desempeña como concejala de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pertenece al PRO, integra la coalición Unidos para Cambiar a Santa Fe. Su mandato actual en el Congreso Municipal de Rosario se extiende hasta el 10 de diciembre de 2029. Igualmente, ha manifestado sus intenciones de competir por la intendencia de Rosario de cara a las elecciones de 2027. Recientemente, le envió una carta abierta a Javier Mirei para pedirle que no lleve al acto por el Día de la Bandera a Manuel Adorni.

Impresionado por su carta abierta pidiéndole al presidente que no lleve a Adorni y muy interesados en comprender cuál es el sentimiento que se dio allí en Rosario respecto de que va a ir el jefe de gabinete a sumarse al Monumento a la Bandera.

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Más allá de la situación que intentan quizás llevar a la presencia o no de Manuel Adorni, tiene que ver con mi sentimiento no solamente como rosarina, por defender mi ciudad, también por lo que significa para nosotros el 20 de junio, lo que significa el legado de Manuel Belgrano. No solamente honrando su memoria, también con la cantidad de chicos que se acercan al Parque Nacional a la bandera

para jurar lealtad a la bandera, lealtad a la patria.

Manuel Belgrano, para nosotros es ese orgullo de honestidad, de valores, de esta argentinidad que tenemos que recuperar más allá del mundial. Y lamentablemente tengo que decir que Manuel Adorni, como nuestro jefe de gabinete, que no pueda contar de dónde viene su dinero, que no presenta su declaración jurada y que nos haga sentir también como periodista, al igual que usted periodista en este sentido, como estúpidos, siento que está en las antípodas de Manuel Belgrano y que hoy por hoy Manuel Adorni es vergüenza. Eso es lo que siento.

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¿Qué cree usted que va a pasar mañana en Rosario?

Ojalá podamos disfrutar todos los santafesinos y los argentinos de este evento que es a nivel nacional. Tenemos un monumento que es único, emplazado en el Parque Nacional a la Bandera. Esperemos que sea una fiesta y que no se transforme nuestro patio cívico del monumento en una muestra de una interna banal, estéril, que tiene que ver exclusivamente con las peleas que tiene La Libertad Avanza dentro de su gabinete y que no están pudiendo dirimir donde corresponde. La política tiene que hacerse para el bienestar de los argentinos, para el bienestar de los ciudadanos, y no tratar de transformar este acto tan importante para todos nosotros en una interna que no nos identifica en absoluto con Manuel Adorni.

Usted me está diciendo lo que debiera ser y lo que a usted le gustaría que suceda. Mi pregunta es: el presidente está decidido a llevar a Adorni, ¿cómo se imagina que se va a transitar mañana allí la visita de Adorni?

La misiva, inclusive, escrita tan sentidamente, con emoción y con verdad, y sobre todo entendiendo qué valores queremos discutir como argentinos, qué ejemplo les vamos a dar a los demás de 25 mil chicos que van a jurar la bandera en todos estos días... Entiendo que va a tener seguramente sus voces y sus versiones. Ojalá sea en paz, ojalá podamos disfrutar como esta fiesta nacional del Día de la Bandera, entendiendo que honrar la memoria de Manuel Belgrano tiene que ver con las antípodas de lo que está haciendo nuestro jefe de gabinete.

Todos hemos acompañado, inclusive, a nuestro presidente Javier Milei, donde coincidimos que el kirchnerismo ha sido muy dañino para la provincia de Santa Fe y para todo el país, y está mal que nos mientan en la cara como argentinos en esto de tener dinero en un pendrive que se había olvidado o comprar casas en un country. La plata de los argentinos es para beneficio de los argentinos. Entonces, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y en este sentido, nos engañó a todos.

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¿Usted personalmente qué va a hacer allí? ¿Cuál va a ser su actitud al ver a Adorni?

Participar, defender mi ciudad. Soy nacida y criada en esta ciudad. Tenemos la verdad que es un emblema de valores y, sobre todo, en este monumento restaurado, honrar la memoria. Ojalá estemos todos a la altura de las circunstancias y ya después será una decisión de jefatura y de la interna libertaria.

Al mismo tiempo, el gobernador invitó a la vicepresidente, que no está invitada por el presidente. ¿Cómo imagina que se va a tramitar también la atención de ese confinamiento?

El año pasado estuvo la vicepresidenta presente, que el presidente no asistió. El anteaño vinieron juntos, allá en el 24. Y entiendo que tienen que estar, porque la investidura presidencial, como la de la vicepresidente, el gobernador, el intendente y todo lo que conformamos parte de la política, entendemos el protocolo, entendemos la relevancia que tiene para nosotros el Monumento Nacional a la Bandera. En este sentido, queremos que estén todos.

Lo importante es no transformar esta fiesta cívica, patriótica, honrando la memoria de Manuel Belgrano, e inclusive teniendo este ambiente tan hermoso y festivo que significa el Mundial, con declaraciones de Messi, que también es rosarino, cuando Messi hablaba de equipo, de honestidad, de empatía, de compromiso, de verdad.

Es ahí donde nos tenemos que parar. Tienen que estar las referencias nacionales, por supuesto. Lo que queremos es que no se transforme en una interna mediática, como quizás están acostumbrados algunos a insultar, y a no poner, por sobre todas las cosas, el valor que tiene la argentinidad, Manuel Belgrano, hasta el 20 de junio. Y la discusión real, ¿qué valores queremos como argentinos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ojalá sea entendido este mensaje para el bienestar de toda la sociedad.

RM CP